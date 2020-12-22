OnePlus показала концепт нового смартфона. Что он умеет

Думаю, вы заметили, что со временем различать смартфоны стало довольно сложно. Сокращение незанятой площади на фронтальных панелях привело к тому, что единственным местом современных аппаратов, где дизайнерам ещё можно покуролесить, остался задник. Но поскольку единственным выдающимся элементом задней части смартфона является камера, то и всю свою прыть дизайнеры вложили в неё. В результате сегодня мы имеем кучу разных исполнений основного фото-модуля и практически идентичные во всём остальном устройства. Но OnePlus решила попробовать сыграть на другом.

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OnePlus представила концепт-версию своего флагмана OnePlus 8T, которую так и назвали – OnePlus 8T Concept. Смартфон получил точно такой же корпус, как и коммерческая модель, точно такие же характеристики и функциональные возможности. Единственным его отличием от прототипа стала задняя панель, способная менять цвет в процессе использования.

Что умеет OnePlus 8T Concept

В отличие от смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung, которые просто переливаются за счёт перламутровой окраски или многослойного стекла, OnePlus 8T Concept использует технологию ECMF. Она расшифровывается, как electronic color, material and finish, что в адаптированном переводе на русский значит электронные цвета, материалы и покрытие. Думаю, от перевода понятнее не стало. Поэтому будем разбираться подробнее.

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Если говорить простым языком, то ECMF представляет собой особый тип покрытия на основе оксида металла, которое может под напряжением менять свой цвет от серебристого до тёмно-синего. По своей сути, технология напоминает электрохромное стекло, которое OnePlus использовала в смартфоне Concept One для затемнения объективов основной камеры.

Если помните, затемнение происходило в тот момент, когда на стекло подавалось небольшое напряжение – совершенно безвредное для людей, но заставляющее его темнеть. В результате создаётся впечатление, что камеры у смартфона как будто и нет либо оно скрыто за тёмным-тёмным стеклом, позволяющим к тому же вести съёмку ярко освещённых объектов без пересветов.

Зачем нужна технология ECMF

Но ECMF-плёнка, напротив, не скрывает, а сигнализирует о чём-то. Покрытие, меняющее цвет, может использоваться в разных сценариях. Самый простой – сигнализирование о пропущенных вызовах или сообщениях. Однако OnePlus придумала своей технологии применение посложнее. Инженеры компании объяснили, что ECMF-покрытие за счёт мгновенной реакции за счёт использования технологии mmWave может использоваться в качестве своего рода метронома для дыхательных упражнений.

Поскольку это концепт, OnePlus 8T с ECMF-покрытием вышел ограниченным тиражом и в продажу не поступит. Однако сам факт того, что OnePlus представила аппарат общественности, может свидетельствовать о потенциальном намерении компании начать коммерческое использование технологии смены цвета в своих будущих смартфонах. В конце концов, необязательно наносить покрытие на аппараты в виде узоров, а можно раскрасить им всю панель, позволив пользователям менять цвет корпуса целиком.

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Сложно однозначно сказать, насколько эта штука нужна на практике. Ведь даже если OnePlus придумает новые сценарии применения, в целом у ECMF-покрытия довольно сомнительная польза, не выходящая за пределы «косметики». Другое дело, что стоить смартфон с таким покрытием явно будет дороже обычного стеклянного или металлического варианта, поэтому лично я бы, наверное, 10 раз подумал, прежде чем покупать себе нечто такое.