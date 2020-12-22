Расслабьтесь. Владельцы старых Android-смартфонов не лишатся доступа к миллионам сайтов

Короткий период программной поддержки никогда особенно не страшил пользователей Android. Большинству из них было достаточно того, чтобы смартфон по-прежнему работает даже спустя два года после выхода, позволяет скачивать любые приложения из Google Play, а при необходимости не чинит препятствий для перепрошивки. Поэтому новость о том, что в 2021 году пользователи Android 7.1.1 и более ранних версий ОС лишатся доступа к более чем 200 миллионам сайтов из-за прекращения поддержки системного сертификата безопасности, прошла почти незамеченной. Но это и к лучшему.

Прекращение поддержки сертификата безопасности могло привести к тому, что пользователям смартфонов на Android 7.1.1 и ниже был бы закрыт доступ к миллионам сайтов, которые используют его для защиты.

Если вы не понимаете, о чём идёт речь, вот вам небольшой экскурс. Около месяца назад стало известно, что компания Let’s Encrypt, разработчик сертификата безопасности DST Root X3, собирается прекратить его поддержку. Это специальный компонент, который отвечает за защиту пользователей при посещении сайтов в интернете, блокируя фишинговые и уведомляя об отсутствии протокола шифрования и, следовательно, опасности ввода персональных данных, которые могут быть либо перехвачены, либо прочитаны владельцем ресурса.

Сертификаты безопасности на Android

Сертификат DST Root X3, поддержка которого должна была прекратиться в 2021 году, являлся для всех смартфонов с Android 7.1.1 и ниже системным. То есть зашитым в операционную систему по умолчанию без возможности самостоятельной замены. Единственный вариант заменить его – выпустить обновление с необходимыми изменениями. Но поскольку производители процессоров поддерживают их не дольше трёх лет, у владельцев потенциально затронутых устройств не было никакой надежды на апдейт.

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К счастью для владельцев старых устройств, Let’s Encrypt продлила соглашение с IdenTrust, поставщиком цифровых подписей для сертификатов безопасности. Это значит, что действие сертификата DST Root X3 будет продлено, а пользователи смогут и дальше пользоваться сайтами в интернете без ограничений. Получается, что им больше не нужно ждать ни обновлений с обновлённым сертификатом безопасности, ни перепрошивать свои аппараты самостоятельно на кастомные прошивки, ни использовать альтернативные браузеры со встроенными сертификатами.

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Впрочем, даже если бы поддержка сертификата DST Root X3 действительно прекратилась, большой беды всё равно бы не произошло. Несмотря на то что сертификаты являются встроенным системным компонентом Android, существуют браузеры, у которых есть собственный набор сертификатов. То есть даже если бы DST Root X3 лишился поддержки, пользователи Android всё равно смогли бы продолжать пользоваться интернетом как ни в чём не бывало. Главное установить подходящий браузер. В нашем случае это Mozilla Firefox – наиболее популярный и авторитетный веб-обозреватель, имеющий версии и для ПК, и для мобильных платформ.

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Вообще, держать Firefox у себя можно просто на всякий случай в качестве подстраховки, особенно, если ваш смартфон уже не получает обновлений. Ведь никогда не знаешь, в какой момент сертификат безопасности, который используется системой по умолчанию, лишится поддержки и прекратит обеспечивать вас доступом к нужным вам сайтам. А, учитывая, что количество веб-ресурсов, для которых сертификаты являются проводниками, измеряются десятками и сотнями миллионов, Firefox про запас уже не выглядит как прихоть.