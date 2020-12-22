Samsung выпустит Galaxy Buds Pro с фишками AirPods Pro и AirPods Max

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Иван Кузнецов 1

Заимствование идей – стандартная практика для рынка Android-смартфонов и аксессуаров к ним. Несмотря на то что прямое копирование недопустимо, многие производители не гнушаются взять за образец очередную новинку от Apple и сделать свой продукт максимально на неё похожим. Так появились смартфоны с чёлками, клоны AirPods и ультрабуки из металла в стилистике MacBook. Но если одни всё-таки позволяют себе создавать реплики устройств Apple, то другие из-за своего статуса не могут себе такого позволить. Поэтому они берут не внешностью, а технологиями.

Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro получат часть функций AirPods Pro

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Samsung запланировала выпуск наушников Galaxy Buds Pro. Это улучшенная версия классической модели, которую компания выпускает для конкуренции с AirPods. Но, в отличие от оригинала, новинка получит ряд нововведений, среди которых есть эксклюзивные функции, встречающиеся только в AirPods Pro и AirPods Max. Утечку с информацией об особенностях Galaxy Buds Pro, как ни странно, спровоцировала сама Samsung, добавив в приложение для управления наушниками как их изображение, так и описание новых функций.

Что умеют Galaxy Buds Pro

Первое, что ждёт Galaxy Buds Pro, — это функция распознавания голоса. Несмотря на то что наушники и раньше умели взаимодействовать с голосовым ассистентом, теперь Samsung научила их затихать при обнаружении разговора. Эта фишка нужна для того, чтобы пользователям не пришлось снимать наушники при разговоре с окружающими, позволяя обмениваться короткими фразами, не останавливая воспроизведения, но и не заглушая слов собеседника.

Spatial Audio

Так выглядит графическое представление пространственного звучания

Второе и, пожалуй, главное нововведение наушников – это пространственное звучание, или Spatial Audio. Эта функция впервые появилась в AirPods Pro и AirPods Max и призвана искусственно создавать объёмную панораму звука, как бы меняя его направление в зависимости от направления головы пользователя. Таким образом можно будет создать ощущение присутствия на реальном концерте либо смотреть фильмы с пространственной звуковой дорожкой и ощущать перепады звука в зависимости от сцены. Например, часть контента в Apple TV+ поддерживает Spatial Audio.

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Ну, и третье нововведение – это баланс звука между левым и правым наушниками. Большинству пользователей эта функция не пригодится, но придётся весьма кстати людям с нарушениями слуха. Дело в том, что у некоторых людей встречается нарушение слуха только одного уха, тогда как другое слышит либо в норме, либо просто лучше другого. Баланс звука позволит выровнять громкость и интенсивность звучания, чтобы воспроизведение в правом и левом ухе не диссонировало.

Цена Galaxy Buds Pro

Новые Galaxy Buds

Galaxy Buds Pro будут больше похожи на классические Galaxy Buds, чем на Galaxy Buds Live

Что касается внешнего вида Galaxy Buds Pro, то они обещают быть очень похожими на классическую модель за рядом небольших исключений, которые видны на фотографиях выше. Очевидно, что Samsung хотела сделать свои наушники как можно менее похожими на AirPods, поэтому выбрала для них форму фасоли. Такая конструкция практически целиком утапливается в ухо и держится там за счёт упора в рельеф ушной раковины. В результате такие наушники сложнее выбить из ушей случайным движением, но зато детям и людям с нестандартными ушами пользоваться Galaxy Buds Pro будет некомфортно.

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Теперь по цене и срокам релиза. Очевидно, что Galaxy Buds с приставкой Pro просто не могут стоить дёшево, особенно если классическая модель оценивалась в 150 долларов. Скорее всего, цена новинки будет установлена на уровне 200-220 долларов. Это вполне оправдано, учитывая разросшийся функциональный ряд. Правда, представят Galaxy Buds Pro только в начале следующего года, на презентации со смартфонами линейки Galaxy S21, а в продажу они поступят ориентировочно к концу января-началу февраля. Российский же релиз может задержаться ещё немного дольше — примерно до середины февраля.

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1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    Самсунговские уже давно лучше эирподсов. И эпол выпускает похожие, но хуже.

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