У всех нас появилась серьёзная причина покупать смартфоны OnePlus

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Иван Кузнецов 0

Чем пользователей традиционно привлекают iPhone? Ну, наверное, сроками программной поддержки. Ведь если среднестатистический смартфон на Android в лучшем случае обновляется только 3 года, то аппараты Apple живут минимум вдвое дольше. Поэтому даже через 3-5 лет iPhone ещё можно без проблем продать на вторичке, тогда как Android-смартфоны забываются и перестают быть кому-либо интересны уже по истечении пары лет. Понятное дело, что бесконечно долго так продолжаться попросту не могло.

OnePlus

Смартфоны OnePlus будут обновляться на целый год дольше

Вот как изменилось отношение OnePlus к ее смартфонам за последние годы

OnePlus приняла решение увеличить сроки программной поддержки своих смартфонов на целый год. Это произойдёт после запланированного объединения компаний OnePlus и Oppo и слияния их фирменных прошивок, которые они устанавливают на свои устройства: OxygenOS и ColorOS. По факту, конечно, это будет не совсем слияние, а скорее поглощение, потому что OxygenOS целиком войдёт в состав ColorOS и будет развиваться под торговой маркой Oppo.

Сколько обновляются смартфоны OnePlus

OxygenOS

OxygenOS заменят на ColorOS, но за это нам светит дополнительный год поддержки

Продление поддержки затронет все устройства OnePlus, но будет неодинаковым. Одним смартфонам светит дополнительная версия Android, а другим – только дополнительный год обновлений безопасности. К первым относятся флагманские аппараты бренда, а ко вторым – бюджетные. Вот как это будет выглядеть в итоге:

  • OnePlus 8, OnePlus 8T и OnePlus 8 Pro – 3 обновления Android и 4 года патчей безопасности;
  • OnePlus 9, OnePlus 9R и OnePlus 9 Pro – 3 обновления Android и 4 года патчей безопасности;
  • OnePlus Nord и Nord CE – 2 обновления Android и 3 года патчей безопасности;
  • OnePlus Nord N (вся линейка) – 1 обновление Android и 3 года патчей безопасности.

OnePlus придумала, как обновлять дешёвые Android-смартфоны

Как видите, даже не всем флагманам OnePlus светит увеличение сроков поддержки. По факту, компания поступила так же, как Samsung, продлив обновление смартфонов актуального и предыдущего поколения, а более ранние модели «продолжения» в виде свежих версий Android не получат. В итоге совокупный период поддержки флагманов OnePlus увеличивается до четырёх лет. Правда, в течение заключительного года аппараты будут получать только патчи безопасности, да и то лишь на ежеквартальной основе.

Какой телефон OnePlus купить

Nord CE

OnePlus Nord CE — отличный смартфон, тем более за те деньги, которые за него просят

Довольно неплохой апгрейд ждал бюджетные смартфоны OnePlus. Некоторым из них, во-первых, увеличили количество новых версий Android, которые они получат, а, во-вторых, на целый год продлили выпуск обновлений безопасности. Несмотря на то что в применительно к бюджетникам политика Samsung выглядит более привлекательной (она будет выпускать для них 3 версии Android как для флагманов), в целом запланированные изменения дорогого стоят.

Основатель OnePlus рассказал, сколько людей до сих пор пользуется ее первым телефоном

Если вы решитесь на покупку смартфонов OnePlus, то брать я их настоятельно рекомендую только на AliExpress. Там цены на них намного ниже по умолчанию, а, если нарвётесь на акцию, то рискуете вообще урвать отличный аппарат за копейки. Вот вам несколько реальных примеров:

Купить OnePlus Nord CE

Наиболее интересной моделью из этого списка с точки зрения цена-качество выглядит OnePlus Nord CE. Мало того, что OnePlus пообещала выпустить для него дополнительную версию Android, так ещё и характеристики у него весьма привлекательны. Это и AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, и топовый объём памяти 12/256 ГБ, и быстрая зарядка мощностью 25 Вт, и поддержка сетей пятого поколения. И всё это меньше чем за 25 тысяч рублей. Ну, чем не претендент на покупку?

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