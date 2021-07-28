В OnePlus рассказали, чем их наушники лучше AirPods Pro

Рынок TWS-наушников по праву может считаться одним из самых скучных. Несмотря на широкий ассортимент, которым он представлен, может смело сказать, что есть AirPods и все остальные. Неважно, насколько они хорошо звучат, как они выглядят и сколько стоят. Они всё равно будут относиться к категории всех остальных. Ну, потому что не может быть вторых таких же наушников, как AirPods, настолько же удобно завязанных на прошивке смартфона. Тем не менее, в OnePlus считают, что их наушники лучше.

OnePlus, как и многие другие производители до неё, тоже решилась на выпуск собственных TWS-наушников. Несмотря на то что дизайнеры китайской компании постарались сделать OnePlus Buds Pro непохожими на AirPods, в них всё равно прослеживается сходство с оригиналом.

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Не будем ставить им это в вину, тем более что у TWS-наушников, по сути, может быть только два форм-фактора: затычки с дужкой и затычки без дужки. Куда важнее их техническое наполнение. А с ним, по словам руководства OnePlus, у фирменных наушников компании проблем нет.

Сравнение OnePlus Buds Pro и AirPods Pro

По словам Пита Лау, генерального директора OnePlus, их продукт намного лучше того, что делает Apple по нескольким причинам:

Умное активное шумоподавление с автоматической подстройкой под громкость внешних звуков;

11-миллиметровый динамик с глубокими басами;

Быстрая зарядка, которая обеспечивает 10 часов воспроизведения музыки после 10 минут у розетки;

Поддержка высококачественного аудио LHDC;

Микрофоны с подавлением звуков ветра и других внешних шумов для комфортных телефонных звонков;

Минимальная задержка в 94 мс благодаря использованию Bluetooth 5.2;

Улучшенная защита от воды и пота благодаря сертификации по стандарту IP55;

Режим Zen Mode Air, создаваемый функцией шумоподавления, для создания полной тишины;

Совокупное время работы наушников с футляром составляет 38 часов против 24 часов у AirPods Pro.

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Пит Лау не обманул. С технической точки зрения OnePlus Buds Pro действительно очень продвинуты. Но чего OnePlus стоило сделать такие крутые наушники? На самом деле дорогого, и это отразилось на их розничной цене. Новые «уши» компании поступят в продажу в августе по цене 149 евро, что лишь ненамного дешевле, чем AirPods Pro.

Но ведь технические характеристики — это ещё не всё. Мало просто сделать хорошо звучащие наушники с шумодавом, быстрой зарядкой и большим аккумулятором. Ведь это просто поставил их в один ряд с кучей точно таких же. А, чтобы продукт запомнили, он должен быть не просто крутым. Он должен быть выдающимся. Именно такими и получились AirPods.

Почему AirPods лучше

Покупая AirPods Pro, вы получаете нечто куда большее, чем просто наушники. В рамках экосистемы Apple вы просто не найдёте ничего лучше и удобнее. Не будем сравнивать звук. В конце концов, OnePlus Buds Pro ещё никто не слышал, да и в целом это штука довольно субъективная. Но интеграция в экосистему – это то, от чего реально можно отталкиваться.

AirPods Pro поддерживают пространственное звучание;

AirPods Pro можно найти через приложение «Локатор»;

AirPods Pro быстро и удобно сопрягаются с iPhone;

AirPods Pro умеют быстро и незаметно переключаться между разными устройствами.

Почему для Android нет хорошего аналога AirPods

Какие-нибудь другие наушники так умеют? Всё это сразу – нет. Конечно, встречаются отдельные экземпляры, которые умеют либо в поиск, либо в быстрое переключение между разными устройствами, но таких наушников, в которых бы сочетались все фишки AirPods Pro, на рынке попросту не существует.

Не то чтобы я отговаривал вас от покупки других «ушей», кроме AirPods Pro. Скорее, наоборот. Тем более что в продаже если масса привлекательных вариантов по более адекватной, чем у «подсов» цене. Взять хотя бы Redmi Buds 3 Pro от Xiaomi. О них мы рассказывали вот в этой статье. Это реально эпохальная штука, учитывая её цену в 3 с небольшим тысячи рублей. Такие незазорно даже для iPhone купить, не то что для Android.