В OnePlus рассказали, чем их наушники лучше AirPods Pro

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Кузнецов 0

Рынок TWS-наушников по праву может считаться одним из самых скучных. Несмотря на широкий ассортимент, которым он представлен, может смело сказать, что есть AirPods и все остальные. Неважно, насколько они хорошо звучат, как они выглядят и сколько стоят. Они всё равно будут относиться к категории всех остальных. Ну, потому что не может быть вторых таких же наушников, как AirPods, настолько же удобно завязанных на прошивке смартфона. Тем не менее, в OnePlus считают, что их наушники лучше.

OnePlus Buds Pro

OnePlus Buds Pro лучше AirPods Pro. Так, по крайней мере, говорят в OnePlus

OnePlus, как и многие другие производители до неё, тоже решилась на выпуск собственных TWS-наушников. Несмотря на то что дизайнеры китайской компании постарались сделать OnePlus Buds Pro непохожими на AirPods, в них всё равно прослеживается сходство с оригиналом.

Чем заменить AirPods, или Какие беспроводные наушники купить для Android

Не будем ставить им это в вину, тем более что у TWS-наушников, по сути, может быть только два форм-фактора: затычки с дужкой и затычки без дужки. Куда важнее их техническое наполнение. А с ним, по словам руководства OnePlus, у фирменных наушников компании проблем нет.

Сравнение OnePlus Buds Pro и AirPods Pro

Характеристики

В техническом плане у наушников OnePlus и правда всё в норме

По словам Пита Лау, генерального директора OnePlus, их продукт намного лучше того, что делает Apple по нескольким причинам:

  • Умное активное шумоподавление с автоматической подстройкой под громкость внешних звуков;
  • 11-миллиметровый динамик с глубокими басами;
  • Быстрая зарядка, которая обеспечивает 10 часов воспроизведения музыки после 10 минут у розетки;
  • Поддержка высококачественного аудио LHDC;
  • Микрофоны с подавлением звуков ветра и других внешних шумов для комфортных телефонных звонков;
  • Минимальная задержка в 94 мс благодаря использованию Bluetooth 5.2;
  • Улучшенная защита от воды и пота благодаря сертификации по стандарту IP55;
  • Режим Zen Mode Air, создаваемый функцией шумоподавления, для создания полной тишины;
  • Совокупное время работы наушников с футляром составляет 38 часов против 24 часов у AirPods Pro.

Работают ли AirPods Max с Android и что можно купить им на замену

Пит Лау не обманул. С технической точки зрения OnePlus Buds Pro действительно очень продвинуты. Но чего OnePlus стоило сделать такие крутые наушники? На самом деле дорогого, и это отразилось на их розничной цене. Новые «уши» компании поступят в продажу в августе по цене 149 евро, что лишь ненамного дешевле, чем AirPods Pro.

Но ведь технические характеристики — это ещё не всё. Мало просто сделать хорошо звучащие наушники с шумодавом, быстрой зарядкой и большим аккумулятором. Ведь это просто поставил их в один ряд с кучей точно таких же. А, чтобы продукт запомнили, он должен быть не просто крутым. Он должен быть выдающимся. Именно такими и получились AirPods.

Почему AirPods лучше

TWS-наушнии

Как ни крути, а OnePlus Buds Pro — это и близко не то же самое, что AirPods Pro

Покупая AirPods Pro, вы получаете нечто куда большее, чем просто наушники. В рамках экосистемы Apple вы просто не найдёте ничего лучше и удобнее. Не будем сравнивать звук. В конце концов, OnePlus Buds Pro ещё никто не слышал, да и в целом это штука довольно субъективная. Но интеграция в экосистему – это то, от чего реально можно отталкиваться.

  • AirPods Pro поддерживают пространственное звучание;
  • AirPods Pro можно найти через приложение «Локатор»;
  • AirPods Pro быстро и удобно сопрягаются с iPhone;
  • AirPods Pro умеют быстро и незаметно переключаться между разными устройствами.

Почему для Android нет хорошего аналога AirPods

Какие-нибудь другие наушники так умеют? Всё это сразу – нет. Конечно, встречаются отдельные экземпляры, которые умеют либо в поиск, либо в быстрое переключение между разными устройствами, но таких наушников, в которых бы сочетались все фишки AirPods Pro, на рынке попросту не существует.

Не то чтобы я отговаривал вас от покупки других «ушей», кроме AirPods Pro. Скорее, наоборот. Тем более что в продаже если масса привлекательных вариантов по более адекватной, чем у «подсов» цене. Взять хотя бы Redmi Buds 3 Pro от Xiaomi. О них мы рассказывали вот в этой статье. Это реально эпохальная штука, учитывая её цену в 3 с небольшим тысячи рублей. Такие незазорно даже для iPhone купить, не то что для Android.

Теги
Лонгриды для вас
OnePlus
Не спешите радоваться партнерству OPPO и OnePlus

OnePlus уже давно ассоциируется с Oppo, начиная с первых лет его становления. Связь между двумя брендами, аффилированными с BBK, в последние годы углубилась, и в начале этого года две компании сблизились еще больше, объединив свои усилия в области исследований и разработок. Теперь OnePlus объявила, что будет ”дальше интегрироваться” со своим более крупным партнером. Многие могут обрадоваться такому заявлению, но я бы на их месте не спешил этого делать. Даже заявление Пита Лау о том, что OnePlus останется независимым брендом, не вселяет оптимизма. На самом деле причин волноваться из-за этого куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому давайте разбираться в них по порядку.

Читать далее
AirPods Pro
Почему для Android нет хорошего аналога AirPods

Несмотря на то, что на рынке существует множество настоящих беспроводных наушников, нет никаких сомнений в том, что AirPods от Apple безраздельно властвуют на нем. Apple захватила почти половину рынка в 2020 году, и даже у таких тяжеловесов, как Samsung и Xiaomi была лишь небольшая часть этой доли, несмотря на их гораздо более сильные позиции в мире смартфонов. Но почему AirPods так популярны, учитывая их ориентированные на Apple функции, высокие цены и множество потенциально более выгодных конкурентов? Проще всего сказать, что это просто маркетинг и ”секта Apple”, но правда гораздо сложнее. Тут и удачное время запуска, и угаданные тренды, и даже общее положение дел внутри компании.

Читать далее
OnePlus 9
Первый дроптест OnePlus 9 показал насколько он прочный

Когда покупаешь новый смартфон, меньше всего хочется, чтобы он поцарапался или разбился. Естественно, со сцены нас уверяют, что это самое прочное устройство, которое только было в истории, и повредить его просто невозможно. Остается только говорить ”в отличии от остальных смартфонов на рынке” - именно так это часто это и преподносится, хотя и не говорится прямым текстом. Мы знаем, что поцарапать можно все, что угодно. Например, я в первые полтора часа тестирования iPhone 12 Pro расцарапал его экран до жуткого состояния. Я просто сложил два таких телефона вместе, и крутой экран Ceramic Shield не выдержал контакта с хирургической сталью ободка камеры второго iPhone. Сейчас у нас есть тест прочности только вышедшего OnePlus 9 Pro. Давайте определим, при какой степени неаккуратности не стоит покупать этот аппарат.

Читать далее
Новый комментарий