Первый прозрачный телефон Nothing вышел официально. Получилось недурно

После нескольких месяцев тизеров компания Nothing наконец выпустила свой первый смартфон под названием Nothing Phone (1). Странный нейминг, странный внешний вид, странная модель продвижения. Все это вызывало только больше интереса, но именно на такой эффект, судя по всему, и был расчет. Мы много говорили о том, каким будет этот смартфон, и вот теперь пришло время рассказать, каким же стал этот телефон. Презентация позади и сейчас самое время рассказать, что же именно нам представили.

Как выглядит Nothing Phone

Начнем с дизайна. Phone (1) совершенно уникален на фоне других смартфонов на рынке. Ну почти. Компания сделала это устройство с прозрачной задней крышкой, которая открывает углубления и очертания оборудования внутри смартфона. Но она не показывает сами компоненты, как в свое время это пытались сделать некоторые другие производители. Получалось у них в то время довольно странно.

Телефон с подсветкой на задней стенке

Аккуратный на вид выступ камеры спрятан в верхнем левом углу устройства. Он выделяется одной из самых уникальных особенностей смартфона — светодиодной подсветкой. Nothing Phone (1) оснащен интерфейсом Glyph, состоящим из более чем 900 светодиодов. По сути, это многоцелевой индикатор уведомлений, который может делать больше, чем просто сообщать вам, что вы получили уведомление.

Glyph может выступать в качестве индикатора. Когда вы заряжаете телефон, он будет указывать уровень заряда. Также он может сообщать вам, что кто-то звонит, если телефон в беззвучном режиме и лежит экраном вниз. Есть еще индикация уведомлений от приложений и возможность использовать световые полосы в качестве вспышки.

Помимо этого устройство имеет плоские алюминиевые края, которые придают ему превосходный вид. Правда, только человек, который вообще не разбирается в технике, не заметит явного сходства с iPhone 13. Но это уже мелочи.

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Характеристики Nothing Phone (1)

Спереди Phone (1) оснащен 6,55-дюймовым Full HD+ AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он имеет яркость 500 нит, пиковую яркость 1200 нит, поддержку HDR10+ и 10-битный цвет. Дисплей имеет отверстие в левом верхнем углу для фронтальной камеры, защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 и получил ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на дисплее. Рамки вокруг дисплея придают ему премиальный вид. Опять же, как в iPhone 13.

Что касается внутреннего устройства, то смартфон, как мы и думали, оснастили чипсетом Snapdragon 778G+ в паре с графическим процессором Adreno 642L. Он поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 4500 мАч и есть поддержка быстрой зарядки 33 Вт. Компания заявляет, что Phone (1) можно полностью зарядить примерно за час. Устройство также имеет беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку 5 Вт.

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Операционная система телефона Nothing

Phone (1) поставляется с ОС Nothing, которая довольно близка к стандартной Android 12 и не имеет никаких дополнительных программ. В настоящее время бренд работает над тем, чтобы сделать телефон совместимым со своими Nothing Ear 1, а также со сторонними устройствами, такими как автомобили Tesla.

Как снимает прозрачный телефон

Что касается оптики, то Nothing Phone (1) имеет двойную заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 с апертурой f/1,8 и размером сенсора 1/1,56 дюйма. Основной датчик поддерживает как оптическую стабилизацию изображения, так и электронную. Основная камера дополнена 16-мегапиксельным сверхшироким сенсором Samsung JN1 с углом обзора 114 градусов. Спереди смартфон оснащен 16-мегапиксельным датчиком Sony IMX471 для съемки селфи и видеозвонков.

Оказывается, Nothing делает все правильно и ее первый телефон может стать хитом.

Цены на Nothing Phone

Nothing Phone (1) 8/128 ГБ — 399 фунтов стерлингов (примерно 28 000 рублей по курсу)

— 399 фунтов стерлингов (примерно по курсу) Nothing Phone (1) 8/256 ГБ — 449 фунтов стерлингов (примерно 31 500 рублей по курсу)

— 449 фунтов стерлингов (примерно по курсу) Nothing Phone (1) 12/256 ГБ — 499 фунтов стерлингов (примерно 35 000 рублей по курсу)

Устройство будет впервые доступно для покупки в специальном павильоне в Ковент-Гарден с 16 июля. После этого телефон поступит в розничные магазины партнеров 18 июля. Наконец, начиная с 21 июля, устройство будет доступно для покупки на сайте Nothing.tech. Правда, в России покупать его придется, скорее всего, у перекупщиков за существенно бОльшие деньги.

В любом случае, компания еще не объявила цены и доступность смартфона в других регионах, таких как Европа и Азия. Поэтому ситуация прояснится только через некоторое время.