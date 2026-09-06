Nothing OS я люблю не за минимализм с обзорных скриншотов, а за десяток мелочей, которые реально экономят время каждый день. Прошивка выглядит почти как чистый Android, но прячет жесты, режимы и настройки, до которых не докопаешься с первого раза. Недавно я даже отключил четыре функции One UI, чтобы смартфон стал удобнее, а тут наоборот: включаешь пару тумблеров, и телефон оживает. Собрал шесть фишек Nothing Phone, которыми пользуюсь постоянно и без которых уже не представляю утро.

Собрали для вас лучшие функции Nothing OS. Фото.

Собрали для вас лучшие функции Nothing OS


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Скриншот одной кнопкой

Ловить нужный кадр кнопками громкости и питания неудобно: пока их нащупаешь, нужный экран уже уехал. Я снимаю картинку нажатием Essential Key: функция спорная, но местами очень полезная. В недавнем обновлении для нее добавили защиту от случайных нажатий — активация теперь не работает, если телефон заблокирован.

Для создания скриншота не нужно даже напрягаться. Фото.

Для создания скриншота не нужно даже напрягаться

Бонусом держу свайп тремя пальцами вниз из пункта «Снимок экрана жестом». А если зажать экран тремя пальцами, снимется только часть картинки. За неделю привыкаешь и к кнопкам уже не тянешься.

Плавающие окна: держу три приложения под рукой

Всплывающие окна в Nothing OS были и раньше, но с Nothing OS 4.1 в плавающем пространстве помещаются сразу три приложения. Одновременно вижу одно, зато переключаюсь между ними за секунду. Работает просто: перетаскиваю приложение вверх и отпускаю, оно становится активным окном.

Несколько окон реально упрощают многозадачность. Фото.

Несколько окон реально упрощают многозадачность

Открываю следующее тем же движением, а предыдущее сворачивается в маленькую пилюлю сбоку. Тапаю по пилюле и меняю окна местами, а когда закончил, утягиваю их вверх. Так я отвечаю в мессенджере, не выходя из ролика, и делаю это буквально каждый день.

Фонарик-глиф включается долгим удержанием

Обычный фонарик знают все, а его мягкую версию замечают редко. Если задержать палец на плитке фонарика в шторке, вместо резкой вспышки загорается глиф-подсветка на задней панели. Свет ровный и деликатный, ночью в детской или в машине это выручает, глаза не режет. И потребляет такой режим меньше, чем слепящий диод на максимуме.

Можно включить два фонарика одновременно. Вот и глифы пригодились. Фото.

Можно включить два фонарика одновременно. Вот и глифы пригодились

Я держу его на быстром доступе и включаю каждый вечер. Кстати, если заметили, что смартфон стал заряжаться медленнее, причина обычно не в подсветке, а в паре других вещей, которые вычисляются буквально за десять минут.

Обои через встроенный ИИ за минуту

Обои я больше не выкачиваю с сомнительных сайтов, генерирую прямо в системе. За это отвечает Wallpaper Studio: встроенный ИИ рисует картинку под фирменную эстетику Nothing и сразу под разрешение экрана. Делается так:

Генератор обоев вообще использую регулярно, никакие приложения не нужны. Фото.

Генератор обоев вообще использую регулярно, никакие приложения не нужны

  1. Откройте настройки и зайдите в «Кастомизацию»;
  2. Выберите «Больше обоев» и нажмите «Создать» рядом с Wallpaper Studio;
  3. Задайте тему и стиль или нажмите «Удиви меня»;
  4. Выберите «Создать обои» и сохраните результат стрелкой в углу.

Не понравилось, жму «Пересоздать», и через пару секунд готов новый вариант. И у меня выходит обложка, которой точно ни у кого нет. В Nothing OS 5 должно быть еще интереснее, но надо дождаться релиза.

Закрепление приложения, чтобы не лезли в лишнее

Даю телефон ребёнку или показываю знакомому одно фото, но пускать их в переписку и галерею не хочется. Тут выручает закрепление приложения: экран фиксируется на одной программе, и выйти из неё без пин-кода не получится. Настраиваю один раз:

Если даешь смартфон ребенку, можно просто закрепить приложение. Фото.

Если даешь смартфон ребенку, можно просто закрепить приложение

  1. откройте настройки и зайдите в «Безопасность и конфиденциальность»;
  2. выберите «Дополнительно» и включите «Закрепление приложений»;
  3. откройте меню недавних, нажмите на значок приложения и выберите «Закрепить».

Снимается закрепление жестом с подтверждением пин-кода, так что дальше одной программы чужие руки не уйдут. Пользуюсь этим постоянно, когда даю посмотреть видео или карту. Нравится такая фича? Поделитесь мнением в нашем чате в МАКС.

Monitor AI Activity показывает, чем занят ИИ

Нейросети в смартфоне работают незаметно, и мне важно видеть, какие модели и когда включаются. За это отвечает панель AI usage в разделе Intelligence toolkit: она показывает, что именно обращалось к ИИ, от распознавания речи до облачных моделей. Чтобы её открыть, зайдите в настройки, найдите пункт Intelligence toolkit и выберите AI usage.

Тоже интересная фича: отслеживает, чем занят ИИ в телефоне. Фото.

Тоже интересная фича: отслеживает, чем занят ИИ в телефоне

Для приватности вещь полезная: сразу видно, уходит ли что-то в облако. Нейросети ведь помогают и с безопасностью, скоро Google научит Xiaomi ловить мошенников прямо во время звонка, так что держать ИИ под присмотром совсем не лишнее.