Nothing OS я люблю не за минимализм с обзорных скриншотов, а за десяток мелочей, которые реально экономят время каждый день. Прошивка выглядит почти как чистый Android, но прячет жесты, режимы и настройки, до которых не докопаешься с первого раза. Недавно я даже отключил четыре функции One UI, чтобы смартфон стал удобнее, а тут наоборот: включаешь пару тумблеров, и телефон оживает. Собрал шесть фишек Nothing Phone, которыми пользуюсь постоянно и без которых уже не представляю утро.

Скриншот одной кнопкой

Ловить нужный кадр кнопками громкости и питания неудобно: пока их нащупаешь, нужный экран уже уехал. Я снимаю картинку нажатием Essential Key: функция спорная, но местами очень полезная. В недавнем обновлении для нее добавили защиту от случайных нажатий — активация теперь не работает, если телефон заблокирован.

Бонусом держу свайп тремя пальцами вниз из пункта «Снимок экрана жестом». А если зажать экран тремя пальцами, снимется только часть картинки. За неделю привыкаешь и к кнопкам уже не тянешься.

Плавающие окна: держу три приложения под рукой

Всплывающие окна в Nothing OS были и раньше, но с Nothing OS 4.1 в плавающем пространстве помещаются сразу три приложения. Одновременно вижу одно, зато переключаюсь между ними за секунду. Работает просто: перетаскиваю приложение вверх и отпускаю, оно становится активным окном.

Открываю следующее тем же движением, а предыдущее сворачивается в маленькую пилюлю сбоку. Тапаю по пилюле и меняю окна местами, а когда закончил, утягиваю их вверх. Так я отвечаю в мессенджере, не выходя из ролика, и делаю это буквально каждый день.

Фонарик-глиф включается долгим удержанием

Обычный фонарик знают все, а его мягкую версию замечают редко. Если задержать палец на плитке фонарика в шторке, вместо резкой вспышки загорается глиф-подсветка на задней панели. Свет ровный и деликатный, ночью в детской или в машине это выручает, глаза не режет. И потребляет такой режим меньше, чем слепящий диод на максимуме.

Я держу его на быстром доступе и включаю каждый вечер. Кстати, если заметили, что смартфон стал заряжаться медленнее, причина обычно не в подсветке, а в паре других вещей, которые вычисляются буквально за десять минут.

Обои через встроенный ИИ за минуту

Обои я больше не выкачиваю с сомнительных сайтов, генерирую прямо в системе. За это отвечает Wallpaper Studio: встроенный ИИ рисует картинку под фирменную эстетику Nothing и сразу под разрешение экрана. Делается так:

Откройте настройки и зайдите в «Кастомизацию»; Выберите «Больше обоев» и нажмите «Создать» рядом с Wallpaper Studio; Задайте тему и стиль или нажмите «Удиви меня»; Выберите «Создать обои» и сохраните результат стрелкой в углу.

Не понравилось, жму «Пересоздать», и через пару секунд готов новый вариант. И у меня выходит обложка, которой точно ни у кого нет. В Nothing OS 5 должно быть еще интереснее, но надо дождаться релиза.

Закрепление приложения, чтобы не лезли в лишнее

Даю телефон ребёнку или показываю знакомому одно фото, но пускать их в переписку и галерею не хочется. Тут выручает закрепление приложения: экран фиксируется на одной программе, и выйти из неё без пин-кода не получится. Настраиваю один раз:

откройте настройки и зайдите в «Безопасность и конфиденциальность»; выберите «Дополнительно» и включите «Закрепление приложений»; откройте меню недавних, нажмите на значок приложения и выберите «Закрепить».

Снимается закрепление жестом с подтверждением пин-кода, так что дальше одной программы чужие руки не уйдут. Пользуюсь этим постоянно, когда даю посмотреть видео или карту. Нравится такая фича? Поделитесь мнением в нашем чате в МАКС.

Monitor AI Activity показывает, чем занят ИИ

Нейросети в смартфоне работают незаметно, и мне важно видеть, какие модели и когда включаются. За это отвечает панель AI usage в разделе Intelligence toolkit: она показывает, что именно обращалось к ИИ, от распознавания речи до облачных моделей. Чтобы её открыть, зайдите в настройки, найдите пункт Intelligence toolkit и выберите AI usage.

Для приватности вещь полезная: сразу видно, уходит ли что-то в облако. Нейросети ведь помогают и с безопасностью, скоро Google научит Xiaomi ловить мошенников прямо во время звонка, так что держать ИИ под присмотром совсем не лишнее.