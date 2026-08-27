Nothing обновила свою оболочку до версии 5.0 и подтянула её к Android 17, о чём мы подробно рассказывали в отдельном материале. Я протестировал бета-версию на Nothing Phone (3) и собрал главное: без громкого редизайна, но с приятными деталями, которые чувствуешь каждый день. Ниже — пять вещей, которые понравились мне больше всего.

Новый шрифт и более цельный дизайн интерфейса

Первое, что бросается в глаза, — новый шрифт Geist. Он похож на стандартный Roboto, но чуть жирнее и с меньшими промежутками между буквами. Читать интерфейс стало заметно приятнее — это тот случай, когда мелочь ощущается сразу.

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Помимо шрифта, добавили новый циферблат Gooey, больше контроля над размещением виджетов, эффекты прозрачности и тему Lucent. Оболочка Nothing и раньше отлично настраивалась, но теперь стиль стал более цельным: даже если вы всё поменяете под себя, интерфейс не превратится в кашу из разных элементов.

Отдельное приложение для Glyph и таймер на матрице

Управлять световой панелью Glyph Matrix теперь можно через отдельное приложение, а не копаться в настройках. Это заметно быстрее, а оформление выдержано в фирменном стиле Nothing. Таймер Glyph получил свой виджет — запускаете одним касанием.

Появилась функция Flip to Start: переворачиваете телефон, и таймер стартует прямо на матрице. Мелочь, но пользоваться удобнее, чем через стандартные часы. На фоне этого особенно понятно, зачем вообще нужна такая система: у Nothing она разнообразная, наглядная и простая, чего пока не хватает многим конкурентам с их обычными индикаторами уведомлений.

Обновлённый рабочий стол, который пока придётся подождать

В Nothing OS 5.0 переработали и рабочий стол, но в открытую бету августа он не попал — я видел его только в предварительной сборке. Для полного эффекта нужно выбрать тему Lucent и шрифт Geist. Вместе с этим обновили страницу настроек: она стала монохромной, чтобы читалось максимально легко. Подтянули приложение «Галерея» и добавили опцию тонировки прозрачных иконок под цвет оформления.

Как и всё остальное в этом обновлении, изменения деликатные. Nothing могла устроить радикальный редизайн, но осталась верна своей философии и не стала навязывать перемены аудитории, привыкшей всё настраивать самостоятельно.

Micrographics на всегда включённом экране

Функция, которую мне больше всего хотелось попробовать, — Micrographics. Это блок на всегда включённом экране, где собраны время, дата, погода и ближайшие события. Выглядит так, что всю нужную информацию считываешь одним взглядом.

К сожалению, в открытую бету она тоже не вошла и появится позже. Заодно расширят настройки экрана блокировки: разные цвета циферблата и подбор оттенков под обои.

Android 17 пришёл раньше, чем у большинства конкурентов

Сам по себе Android 17 не сильно отличается от Android 16, но радует другое: Nothing выкатила его в рабочей бете практически сразу после релиза на Pixel и появления на смартфонах Samsung. Для компании, которая заметно меньше Google и Samsung, это серьёзное достижение — флагман 2025 года получает свежую версию раньше устройств той же линейки Galaxy A.

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Что нового внутри:

двухпанельные уведомления и шторка быстрых настроек, но при желании возвращается привычный одностолбцовый вид;

обновлённый Quick Share, который теперь заявлен для работы с iOS и Android;

новые объёмные эмодзи Noto 3D;

более гибкие настройки HDR-видео и приватности;

упрощённое управление Bluetooth с наглядным виджетом в стиле iOS.

Отдельно отмечу улучшения ИИ в приложении Essential Space. Голосовой набор Essential Voice стал быстрее, а по нажатию Essential Key можно вызвать транскрибацию на нескольких языках, по двойному — перевод.

Когда обновление доберётся до вашего смартфона

Открытая бета Nothing OS 5.0 стартовала на Nothing Phone (3) 26 августа. Именно поэтому я рад, что купил этот смартфон на AliExpress, где он, к слову, сейчас подешевел до 35 тысяч рублей.

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Дальше график такой:

Nothing Phone (3a), (3a) Pro, (4a) и (4a) Pro — бета в сентябре, релиз в ноябре

Nothing Phone (2a) и (2a) Plus — бета в середине октября, релиз в середине ноября

Nothing Phone (3a) Lite, (4b) и CMF Phone 2 Pro — релиз в конце года или начале января

Если хотите получить Nothing OS 5.0 раньше всех, дорога одна — Nothing Phone (3): это действующий флагман компании, и именно он первым переходит на Android 17 в стабильном виде. Тем, у кого более доступные модели, торопиться некуда — обновление придёт, просто позже.

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