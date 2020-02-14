Почему баллы DxOMark — это булшит (на примере Xiaomi Mi 10 Pro) 11

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Олег Кусов

Многие скептически относятся к тестам DxO, но до недавнего времени я не понимал причин такого отношения. Мне казалось, что это авторитетная организация, которая честно тестирует все смартфоны. Но всё не так просто. И в данном материале на примере Xiaomi Mi 10 Pro я попытаюсь показать, чем мне не понравилось очередное тестирование DxOMark, и почему мне кажется, что ребята всё же ведут не совсем честную игру.

Почему баллы DxOMark это булшет на примере Xiaomi Mi 10 Pro

В тесте на качество камеры устройство заняло первую строчку с результатом в 124 балла. iPhone 11 Pro Max в данном тесте набрал 117 баллов. Действительно ли Xiaomi Mi 10 Pro лучше iPhone? Давайте разбираться.

По фото Mi 10 набрал 134 балла, а по видео 104. iPhone по качеству фото набирает 124 балла, а по качеству видео 102 балла. Пока остановимся на фотографиях.

В некоторых сравнениях вместо iPhone DxO вставляет примеры Mi CC9 Pro. Почему? Непонятно. Я предполагаю, чтобы в сценах, где iPhone показывает себя лучше, смартфон Xiaomi не выглядел хуже.

Я сделал кроп самого первого примера. Вы только посмотрите на это размазанное акварелью лицо. Нейросети — круто, но зачем же так сильно искусственно дорисовывать пиксели? Складывается впечатление, что это не фотография, а рисунок. К тому же взгляните, насколько нереалистичное лицо у главной героини на фото.

Ниже сравнение Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max:

Пример фото Xiaomi Mi 10 Pro

Пример фото iPhone 11 Pro Max

Мне очевидно, что здесь лучше себя показал именно iPhone. В данном тестировании компания оценивала лишь автофокус. Но давайте будем откровенными: кто оценивает отдельные возможности камеры? На мой взгляд, всегда нужно смотреть на картинку в целом. Вот, например, фото мужчины. Посмотрите, насколько нереалистично его лицо в сравнении с iPhone:

Xiaomi Mi 10 Pro

iPhone 11 Pro Max

Я, конечно, понимаю, что объективно фото на Xiaomi более четкое и интересное, но лицо выглядит нереалистично в сравнении с iPhone.

А следующий пример вообще ввел меня в ступор. Я никогда не поверю, что HDR+ режим iPhone способен сделать настолько ужасное фото:

Xiaomi Mi 10 Pro

iPhone 11 Pro Max

Остальные примеры показались мне достаточно честными, основная проблема iPhone — не очень качественная работа при плохом освещении. Но чтобы настолько плохо было — я никогда в это не поверю.

По качеству видео тоже все не так однозначно:



Мне, например, кажется, что камеру iPhone трясли во время бега заметно сильнее. Стабилизация iPhone всегда славилась своим качеством, но здесь очевидно, что её намеренно сильнее трясли во время бега.

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Конечно, я могу ошибаться, и камера Xiaomi действительно может демонстрировать хорошие результаты. Она это и делает, однако мне кажется, что всё не очень чисто. Мне очень хочется самостоятельно сравнить два устройства в обычном использовании, чтобы понять разницу, потому что верить DxO на данный момент я не берусь.

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11 комментариев Оставить свой

  1. zxcvbnmasdfghjkl

    Сможет ли такой смартфон заряжаться от беспроводной зарядки (по типу Baseus)? И не вредна ли ему будет такая подзарядка?

  2. crazymontoya

    «Мне, например, кажется, что камеру»

    Вот это основная тема статейки.
    Фанат куйни не может справиться с тенденцией мировых производителей по производству качественных гаджетов.
    Я не фанат ксиоми, предпочитаю Самсунг или Хуавей.

  3. opiumdance

    И почему опять нет моего коммента? Никаких личных оскорблений, ничего кроме фактов. На примере с фото мужика — у айфона фото ужасно размыто, это уровень бюджетника. Человек с нормпльным зрением так НЕ видит. То есть, всё с точностью наоборот — в том конкретно примере фото Ми 10 намного лучше и реалистичней.

    • Олег Кусов

      Вы серьезно? Фото Айфона гораздо реалистичнее

      • opiumdance

        Вот тут позвольте с вами не согласиться. Я уже объяснил почему. Если бы не страдаете близорукостью, дальнозоркостью, либо ещё какой-либо болезнью глаз, влияющих на чёткость воспринимаемого изображения, то фото айфона на мной указанном примере ни как не реалистичней. Ну что вы в самом деле? Я вам говорю, если я вижу человека рядом со мной, я могу различать мельчайшие черты лица. Бороду я вижу как пучки волос, растущих в одном направлении, а не как размытый контур бороды. Это и называется реалистичность. Я не любитель Сяоми, но на данном примере Ми 10 просто разносит айфон в пух и прах. Тут даже нет смысла говорить про баланс белого, цветопередачу и прочее. Недостаток резкости и чёткости банально заруинила фотку на айфоне, нет смысла смотреть на другие параметры. Дальше можно не разбираться. Лаже если бы и фотки с айфона была лучше цветопередача и всё остпльное, какой от этого толк, если детализация не то что хромает, её вообще нет? Что это? Телефон не смог сфокусироваться или что? Это двойка! Незачёт!

      • opiumdance

        Реалистично, посмотрите нп бороду. Я, со своим далеко не идеальным зрением, могу различить отдельные щетинки на бороде . Это же предоставляет фотка с Ми 10, в том или иной степени. Айфон же предоставляет ужасающее месиво. Где чёткость, резкость, границы переходов? Где баланс цветов? Детализации нет вообще, как будто фотка разфокусирована.

      • DrMeth

        Реально в этом примере iPhone конкретно слил, не важно как фотка получилась именно такой на Сяоме, но она объективно лучше по всем практически параметрам. Я не привык, конечно, разглядывать бороды незнакомых мужиков, но тут согласен с предыдущим комментатором, борода лучше во всех смыслах у Сяоми. А вообще все эти искусственные интеллекты и прочее не помогут тому, у кого кривые руки, а таких большинство, так что им остается гордиться только оценками DxO Mark, потому, что по факту фото и видео, снятые ими, годятся только для мусорной корзины.

  4. opiumdance

    Странно работает сайт, заходишь — коммента нет вообще, будто удалили. После того как напишешь что-либо, он проявляется с статусе «ожидает проверки» 🤔

  5. ImFree

    «Мне очень хочется самостоятельно сравнить два устройства в обычном использовании»
    Если представится такая возможность, то сделайте сравнение обязательно. Интересно узнать независимую точку зрения.

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