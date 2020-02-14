Многие скептически относятся к тестам DxO, но до недавнего времени я не понимал причин такого отношения. Мне казалось, что это авторитетная организация, которая честно тестирует все смартфоны. Но всё не так просто. И в данном материале на примере Xiaomi Mi 10 Pro я попытаюсь показать, чем мне не понравилось очередное тестирование DxOMark, и почему мне кажется, что ребята всё же ведут не совсем честную игру.
В тесте на качество камеры устройство заняло первую строчку с результатом в 124 балла. iPhone 11 Pro Max в данном тесте набрал 117 баллов. Действительно ли Xiaomi Mi 10 Pro лучше iPhone? Давайте разбираться.
По фото Mi 10 набрал 134 балла, а по видео 104. iPhone по качеству фото набирает 124 балла, а по качеству видео 102 балла. Пока остановимся на фотографиях.
В некоторых сравнениях вместо iPhone DxO вставляет примеры Mi CC9 Pro. Почему? Непонятно. Я предполагаю, чтобы в сценах, где iPhone показывает себя лучше, смартфон Xiaomi не выглядел хуже.
Я сделал кроп самого первого примера. Вы только посмотрите на это размазанное акварелью лицо. Нейросети — круто, но зачем же так сильно искусственно дорисовывать пиксели? Складывается впечатление, что это не фотография, а рисунок. К тому же взгляните, насколько нереалистичное лицо у главной героини на фото.
Ниже сравнение Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max:
Мне очевидно, что здесь лучше себя показал именно iPhone. В данном тестировании компания оценивала лишь автофокус. Но давайте будем откровенными: кто оценивает отдельные возможности камеры? На мой взгляд, всегда нужно смотреть на картинку в целом. Вот, например, фото мужчины. Посмотрите, насколько нереалистично его лицо в сравнении с iPhone:
Я, конечно, понимаю, что объективно фото на Xiaomi более четкое и интересное, но лицо выглядит нереалистично в сравнении с iPhone.
А следующий пример вообще ввел меня в ступор. Я никогда не поверю, что HDR+ режим iPhone способен сделать настолько ужасное фото:
Остальные примеры показались мне достаточно честными, основная проблема iPhone — не очень качественная работа при плохом освещении. Но чтобы настолько плохо было — я никогда в это не поверю.
По качеству видео тоже все не так однозначно:
Мне, например, кажется, что камеру iPhone трясли во время бега заметно сильнее. Стабилизация iPhone всегда славилась своим качеством, но здесь очевидно, что её намеренно сильнее трясли во время бега.
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Конечно, я могу ошибаться, и камера Xiaomi действительно может демонстрировать хорошие результаты. Она это и делает, однако мне кажется, что всё не очень чисто. Мне очень хочется самостоятельно сравнить два устройства в обычном использовании, чтобы понять разницу, потому что верить DxO на данный момент я не берусь.
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Сможет ли такой смартфон заряжаться от беспроводной зарядки (по типу Baseus)? И не вредна ли ему будет такая подзарядка?
Не берите Baseus, качество плохое много брака.
«Мне, например, кажется, что камеру»
Вот это основная тема статейки.
Фанат куйни не может справиться с тенденцией мировых производителей по производству качественных гаджетов.
Я не фанат ксиоми, предпочитаю Самсунг или Хуавей.
У меня сяоми.
И почему опять нет моего коммента? Никаких личных оскорблений, ничего кроме фактов. На примере с фото мужика — у айфона фото ужасно размыто, это уровень бюджетника. Человек с нормпльным зрением так НЕ видит. То есть, всё с точностью наоборот — в том конкретно примере фото Ми 10 намного лучше и реалистичней.
Вы серьезно? Фото Айфона гораздо реалистичнее
Вот тут позвольте с вами не согласиться. Я уже объяснил почему. Если бы не страдаете близорукостью, дальнозоркостью, либо ещё какой-либо болезнью глаз, влияющих на чёткость воспринимаемого изображения, то фото айфона на мной указанном примере ни как не реалистичней. Ну что вы в самом деле? Я вам говорю, если я вижу человека рядом со мной, я могу различать мельчайшие черты лица. Бороду я вижу как пучки волос, растущих в одном направлении, а не как размытый контур бороды. Это и называется реалистичность. Я не любитель Сяоми, но на данном примере Ми 10 просто разносит айфон в пух и прах. Тут даже нет смысла говорить про баланс белого, цветопередачу и прочее. Недостаток резкости и чёткости банально заруинила фотку на айфоне, нет смысла смотреть на другие параметры. Дальше можно не разбираться. Лаже если бы и фотки с айфона была лучше цветопередача и всё остпльное, какой от этого толк, если детализация не то что хромает, её вообще нет? Что это? Телефон не смог сфокусироваться или что? Это двойка! Незачёт!
Реалистично, посмотрите нп бороду. Я, со своим далеко не идеальным зрением, могу различить отдельные щетинки на бороде . Это же предоставляет фотка с Ми 10, в том или иной степени. Айфон же предоставляет ужасающее месиво. Где чёткость, резкость, границы переходов? Где баланс цветов? Детализации нет вообще, как будто фотка разфокусирована.
Реально в этом примере iPhone конкретно слил, не важно как фотка получилась именно такой на Сяоме, но она объективно лучше по всем практически параметрам. Я не привык, конечно, разглядывать бороды незнакомых мужиков, но тут согласен с предыдущим комментатором, борода лучше во всех смыслах у Сяоми. А вообще все эти искусственные интеллекты и прочее не помогут тому, у кого кривые руки, а таких большинство, так что им остается гордиться только оценками DxO Mark, потому, что по факту фото и видео, снятые ими, годятся только для мусорной корзины.
Странно работает сайт, заходишь — коммента нет вообще, будто удалили. После того как напишешь что-либо, он проявляется с статусе «ожидает проверки» 🤔
«Мне очень хочется самостоятельно сравнить два устройства в обычном использовании»
Если представится такая возможность, то сделайте сравнение обязательно. Интересно узнать независимую точку зрения.