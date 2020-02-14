Многие скептически относятся к тестам DxO, но до недавнего времени я не понимал причин такого отношения. Мне казалось, что это авторитетная организация, которая честно тестирует все смартфоны. Но всё не так просто. И в данном материале на примере Xiaomi Mi 10 Pro я попытаюсь показать, чем мне не понравилось очередное тестирование DxOMark, и почему мне кажется, что ребята всё же ведут не совсем честную игру.

В тесте на качество камеры устройство заняло первую строчку с результатом в 124 балла. iPhone 11 Pro Max в данном тесте набрал 117 баллов. Действительно ли Xiaomi Mi 10 Pro лучше iPhone? Давайте разбираться.

По фото Mi 10 набрал 134 балла, а по видео 104. iPhone по качеству фото набирает 124 балла, а по качеству видео 102 балла. Пока остановимся на фотографиях.

В некоторых сравнениях вместо iPhone DxO вставляет примеры Mi CC9 Pro. Почему? Непонятно. Я предполагаю, чтобы в сценах, где iPhone показывает себя лучше, смартфон Xiaomi не выглядел хуже.

Я сделал кроп самого первого примера. Вы только посмотрите на это размазанное акварелью лицо. Нейросети — круто, но зачем же так сильно искусственно дорисовывать пиксели? Складывается впечатление, что это не фотография, а рисунок. К тому же взгляните, насколько нереалистичное лицо у главной героини на фото.

Ниже сравнение Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max:

Мне очевидно, что здесь лучше себя показал именно iPhone. В данном тестировании компания оценивала лишь автофокус. Но давайте будем откровенными: кто оценивает отдельные возможности камеры? На мой взгляд, всегда нужно смотреть на картинку в целом. Вот, например, фото мужчины. Посмотрите, насколько нереалистично его лицо в сравнении с iPhone:

Я, конечно, понимаю, что объективно фото на Xiaomi более четкое и интересное, но лицо выглядит нереалистично в сравнении с iPhone.

А следующий пример вообще ввел меня в ступор. Я никогда не поверю, что HDR+ режим iPhone способен сделать настолько ужасное фото:

Остальные примеры показались мне достаточно честными, основная проблема iPhone — не очень качественная работа при плохом освещении. Но чтобы настолько плохо было — я никогда в это не поверю.

По качеству видео тоже все не так однозначно:

Мне, например, кажется, что камеру iPhone трясли во время бега заметно сильнее. Стабилизация iPhone всегда славилась своим качеством, но здесь очевидно, что её намеренно сильнее трясли во время бега.

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Конечно, я могу ошибаться, и камера Xiaomi действительно может демонстрировать хорошие результаты. Она это и делает, однако мне кажется, что всё не очень чисто. Мне очень хочется самостоятельно сравнить два устройства в обычном использовании, чтобы понять разницу, потому что верить DxO на данный момент я не берусь.

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