Почему лучше купить OnePlus 7T вместо OnePlus 8

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Александр Богданов 0

Пользователи смартфонов OnePlus, как правило, знают, чего они хотят. Они привыкли получать качественные телефоны с хорошим железом за адекватные деньги. И судя по всему, новый OnePlus 8 сюда вообще не вписывается. Не говоря уже о OnePlus 7 Pro, который за 900 долларов (а сейчас это почти 70 000 рублей) вообще купят единицы. Откуда такой вывод? Мы давно говорили о том, что OnePlus заигралась с флагманами, но лучший способ доказать это утверждение — спросить самих пользователей телефонов данного бренда.

Для многих поклонников OnePlus выбор оказался очевиден

Пару дней назад на Android Authority развернулась целая дискуссия. Пользователи обсуждали, что им сейчас покупать — OnePlus 7T за 499 долларов; OnePlus 8 за 699 ​​долларов; или OnePlus 8 Pro за 899 долларов. Учитывая, что выбор по сути происходит между «убийцей флагманов» и «убийцей флагманов», похоже, большинство поклонников OnePlus предпочитают взять себе старого «убийцу», а сэкономленные деньги потратить, например, на беспроводные наушники.

Из 16 500 опрошенных более 75% выбрали прошлогоднюю модель OnePlus 7T вместо любой новинки бренда 2020 года. При этом никто не спорит, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro — действительно мощные смартфоны; просто большинство не готовы тратить на них запрашиваемые производителем деньги.

OnePlus тихо превратилась из «убийцы» в сам флагман

OnePlus 8 — очень хороший телефон, поэтому мне было интересно посмотреть, раскошелятся ли недовольные фанаты независимо от того, придется ли им голосовать своими кошельками. На самом деле вариант в любом случае беспроигрышный: либо раскошелиться на новые модели OnePlus 8 и получить топовое железо, либо купить шестимесячный 7T со скидкой.

Тем не менее, энтузиасты явно тоскуют по старым добрым временам доступных флагманов. Очевидно, OnePlus захотела начать общаться на равных с Samsung и Huawei, но было бы некрасиво, если бы компания, создавшая «убийц флагманов», полностью отказалась от этого названия, выпустив… флагман! К сожалению, единственный доступный телефон, который мы, скорее всего, увидим от OnePlus в ближайшее время, будет «середнячок» OnePlus Z. И чем тогда OnePlus отличается от той же Samsung, которая выпускает линейки с менее мощным железом (Galaxy A, Galaxy J) в несколько раз дешевле флагманов?

OnePlus 8 Pro, конечно, очень хорош. Но не за такие деньги

Почему лучше купить OnePlus 7T вместо OnePlus 8

Лучший способ ответить на этот вопрос — почитать комментарии самих пользователей OnePlus. Некоторые из них написали читатели в нашем Телеграм-чате, другие я взял из комментариев на Android Authority.

Ели вы подождете до следующего года, OnePlus 8 будет «примерно такой же недорогой». Я взял 7T около 3 недель назад за 499 долларов. Процессор и некоторые другие фишки 8-й серии не стоят того. Ни один флагман в 2020 году не стоит запрашиваемой за него цены. 5G и экраны с высокой частотой обновления — это еще одна хитрость маркетологов, которая сделана, чтобы обмануть при покупке новых телефонов. Прошлогодних флагманов, которые сейчас со скидкой, более чем достаточно для любого использования.

Я принципиально не покупаю телефоны дороже 40 000 рублей. Спустя 3 года мой OnePlus 5 работает нормально, и я не вижу причин для обновления. Я поменял батарею и теперь получил почти новый телефон.

Мой коллега Артем Сутягин разочаровался в OnePlus 8 еще до его выхода. Угадаете, почему?

По мне OnePlus 8 стоит своих денег, но 7T настолько хорош, что лично я не вижу смысла в обновлении.

У меня есть OnePlus 7T, и он классный, моя единственная жалоба на него — камера, которая хуже, чем в Google Pixel, с которого я перешел. Если вы инста-блогер с миллионом подписчиков, тогда покупайте себе OnePlus 8.

Если у вас OnePlus 7T, то нет смысла переходить на OnePlus 8, особенно по запрашиваемой производителем цене… Кажется, Oneplus никогда не улучшит свою систему камер, кроме того, улучшенный дисплей и время автономной работы не стоят того. OnePlus 7T удивительный телефон за свою цену.

Если уж сами поклонники OnePlus не видят смысла в обновлении, я и не знаю, кто будет покупать OnePlus 8. Конечно, найдутся и те, кто оценит фишки нового телефона, но когда они зайдут на тот же «Яндекс.Маркет» и увидят, что OnePlus 7T можно купить сильно дешевле (я уж не говорю про AliExpress, там иногда вообще выгодное предложение можно найти), они могут и передумать. Все же цена в нынешнее время — решающий фактор.

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