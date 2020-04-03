Нас часто спрашивают, можно ли опускать в воду смартфон без защиты от воды. Мол, они сейчас все с уплотнительными прокладками и должны быть защищены. У половины людей можно встретить историю, в которой ”Вася уронил телефон в унитаз и он до сих пор работает”. Я скажу, что это все ерунда и лучше так не делать. Даже если телефон защищен от воды, все равно не стоит лезть с ним в воду. Такие эксперименты могут плохо закончиться и у каждого из нас в редакции были примеры этого. Если вы все еще не верите мне и хотите пойти со своим телефоном в бассейн, лучше сначала прочитайте эту статью. Скорее всего, вы передумаете.

Что такое защита от воды ip68

Давайте в начале определимся с тем, что вам вообще дает стандарт защиты от воды?

Тут все понятно из названия. Защита от воды позволяет телефону вступать в контакт с этой жидкостью и продолжать работать. Если уровень защиты от воды высокий, смартфон должен даже быть защищен от погружения в воду целиком.

Я не случайно каждый раз упоминал, что защита именно от воды. Это надо понимать, так как даже при высоком уровне защиты от воды, другие жидкости могут повредить ваше устройство. Например, алкогольные напитки, чай, кофе, сладкие напитки, соленая вода и многое другое. Но есть тип защиты и от этих жидкостей, и даже от кипятка.

Есть стандарт степеней защиты устройств, который показывает, насколько они защищены от попадания посторонних предметов и жидкостей. Грубо говоря, насколько они герметичны. Первая цифра означает защиту от твердых предметов и имеет градации от одного до шести, где ”1” это минимальная защита, а ”6” — максимальная.

При первом уровне внутрь устройства могут попасть предметы в диаметре более 55 мм. Даже на четвертом уровне защита обеспечивается только от предметов с диаметром от 1 до 2,5 мм. Полная защита от мелких частиц есть только на шестом уровне. Даже на пятом возможно попадание незначительного количества твердых частиц внутрь корпуса.

Вторая цифра относится к жидкости, но с этим сложнее. Градация идет от первого до девятого уровня. Начиная с пятого начинается уже неплохая защита, которая защищает от водяных струй, бьющих в любом направлении. При восьмом уровне защита должна обеспечивать работу устройства на глубине до полутора метров в течение 30 минут. Среди смартфонов девятый уровень встречается только в особо защищенных экземплярах, которые берут с собой в поход. Такие устройства могут работать даже в горячей воде. Не так давно я приводил примеры смартфонов, которые почти невозможно убить.

Две эти цифры собираются в рейтинг, который выглядит, как ipXY, где X — это уровень защиты от пыли, а Y — защиты от воды. Например, защита ip53 означает, что пыль внутрь почти не попадет, но больше чем под дождем мочить устройство не стоит. Такая защита часто бывает у спортивных наушников.

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Отдельно надо отметить, что это универсальный международный стандарт. Рейтинг присваивают специальные лаборатории по универсальной методике. Это не просто обещания производителя. На соответствие этому стандарту устройства трестируются не бесплатно. Каждый гаджет с этой маркировкой должен облагаться отчислениями. Именно поэтому руководство OnePlus несколько лет говорило, что их смартфоны защищены, но на сертификации они экономят. В итоге в OnePlus 8 Pro, презентация которого будет меньше чем через две недели, она все же будет.

Можно ли брать телефон в бассейн

Если вы готовы верить продавцу, то да, можно. Если хотите услышать мое мнение, как человека, который не раз с этим сталкивался, я отвечу, что категорически нет.

Кто-то скажет, что постоянно плавает со смартфоном и ничего не случилось. Повезло. Другим может повезти меньше. Производитель не будет сразу предупреждать, что он не отвечает за повреждения, если не уверен в себе.

Дело в том, что любая защита от воды, даже по стандарту ip68, очень условна. Тестовая партия выдержала такие нагрузки, но не факт, что выдержит именно ваш экземпляр. На этот случай производители даже предупреждают, что не несут ответственности, если вода попадет внутрь смартфона. Скорее всего, в гарантийном ремонте вам откажут, если поломка будет вызвана именно попаданием воды.

На самом деле это даже не обман. Просто вы могли положить смартфон в задний карман и сесть на него или уронить. В итоге корпус сгибается и герметичная прокладка между экранным модулем и корпусом может повредиться. Примеров повреждения прокладки масса. Например, перегрев смартфона на зарядке или просто деградация материала от времени.

Перегрев смартфона может снизть его способность противостоять воде.

Именно поэтому я настоятельно не рекомендую брать с собой смартфон в бассейн и тем более в море. Даже в ванной можно его испортить и я уже рассказывал как.

Если вы не прислушаетесь к моему совету и все же пойдете купаться со своим электронным помощником, имейте в виду, что после того, как он оказался в соленой воде или воде с хлоркой, его надо промыть. Даже если вода не попадет внутрь, после испарения она оставит свои соли на контактах зарядки и других частях корпуса. Эти соли и другие примеси могут разъесть нежные элементы конструкции. Не сразу, но могут.

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Что делать, если телефон упал в воду

Если смартфон защищен от воды по стандарту ip67 или ip68, переживать не стоит. Это именно тот случай, когда защита спасает. Во-первых, такие погружения, как правило, очень краткосрочные. Во-вторых, даже если защита была нарушена, давление на небольшой глубине не такое, чтобы вода быстро протекла внутрь. Как по мне, даже самая сильная защита от воды для того и нужна, чтобы быть спокойным в таких ситуациях, а не для того, чтобы плавать со смартфоном.

Если в воду упал смартфон, который не защищен от воды, тут сложнее. Конечно, надо его как можно быстрее достать. Если аккумулятор снимается, стоит сразу его снять (если нет, то просто выключить смартфон) и выдуть жидкость, которая там будет. Иногда можно попробовать даже продуть телефон насквозь. Если сверху есть разъем для наушников, а снизу гнездо зарядки, надо прижаться губами, дунуть в одно из них и из второго выльется немного воды.

Все это меры экстренного реагирования. Если эту статью вы прочитали не заранее, а поиском через час после ”купания” гаджета, это уже не поможет. Вам в любом случае надо срочно идти в сервис. Даже если смартфон работает, внутри все равно осталась вода. Если она испарится раньше, чем замкнет что-нибудь, это хорошо, но радоваться все равно не стоит. После испарения она оставит соли, которые будут разъедать нежные разъемы плат и они станут работать хуже с каждым днем, пока смартфон не выйдет их строя. Своевременный поход в сервис для очистки и продувки смартфона спасет его. И да, мешок с рисом не помогает. Даже если он испарит воду, соли и щелочи все равно останутся внутри.

В свое время я таким образом недооценил пролитый на клавиатуру MacBook Air коньяк. Он еще пару месяцев работал, но все хуже и хуже, пока мне не пришлось менять материнскую плату, клавиатуру и что-то еще — уже не помню. Было обидно. Не повторяйте моих ошибок.