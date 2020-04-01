Любовь к смартфонам OnePlus у наших читателей очень теплая и нежная. Этому есть очень логичное объяснение. Компания смогла себя так поставить через отношение к клиентам. Хотя, лично у меня, это поведение иногда вызывает вопросы. Также компания выпускает отличные смартфоны, которые стоят недорого и до сих пор сохранили дух бунтарства, который был в первых поколениях смартфонов этого бренда. Все это вместе и заставляет с нетерпением ждать выхода нового OnePlus. В последнее время мы много говорили про OnePlus 8, но теперь мы можем назвать дату его презентации и почти точные характеристики. Если вы ждете этот смартфон, можете уже разбивать копилку. Ждать осталось недолго.

Когда будет презентация OnePlus 8 Pro

OnePlus не выпускает много линеек смартфонов. Поэтому мы каждый раз ждем его презентация. Так же мы ждем, когда нам покажут новый iPhone или Google Pixel. Все из-за повышенного интереса. Компании этим охотно пользуются и за несколько месяцев начинают активно подогревать интерес небольшими утечками. Если вы до сих пор верите, что все они случайны, спешу вас разочаровать. Я много общался с представителями компаний и только лишний раз убедился в том, что большая часть этих утечек контролируется. Фотографии и семплы уходят на сторону с ведома производителя.

В прошедшие несколько недель мы знали многое о ценах OnePlus 8, а также о подготовке к запуску дешевой модели — преемника OnePlus X. Кто-то говорил, что он будет называться OnePlus Z, но, скорее всего, это будет OnePlus 9 Lite. В любом случае, обо всем этом мы узнаем 14 апреля. Если быть точным, то в 11:00 по восточному времени. В Москве в этот момент будет 19:00. Именно на это время назначена презентация новинок.

Небольшой тизер дает нам понять, когда будет презентация OnePlus 8

В этом году новинка дебютирует раньше, чем седьмое поколение OnePlus в прошлом году. Тогда презентация прошла в середине мая. Возможно, в этом году компания хочет показать смартфон раньше из-за пандемии коронавируса, чтобы привлечь к ней больше внимания. А может, виной тому готовящиеся Honor 30 Pro и Google Pixel 4a, которые компания может рассматривать, как прямых конкурентов.

Когда начнут продавать новый OnePlus

Хоть у нас и есть точная дата презентации OnePlus 8, но говорить о том, когда он поступит в продажу, пока рано. Несмотря на то, что Китай уже начал восстанавливаться после эпидемии COVID-19, заводы многих компаний внутри страны все равно закрыты. Даже если какие-то их них откроются, запустить производство будет все равно сложно из-за того, что более мелкие заводы, которые еще будут закрыты, не смогут поставлять комплектующие.

Кроме этого, ограничения будут наложены на логистику. Доставка внутри Китая будет работать более менее нормально, но в другие страны смартфоны вряд ли начнут уходить очень скоро. Серые диллеры тоже будут бессильны, так как авиасообщение, скорее всего, наладится тоже не завтра.

У OnePlus есть революционный дисплей, который установят в новинку.

Я бы сказал, что раньше конца мая ждать OnePlus 8 в России и Европе не стоит. Если повезет, смартфоны начнут поступать раньше, но это маловероятно. Вопрос еще в том, какой на них будет спрос.

На фоне этого положение компании становится незавидным. Учитывая, что она зарабатывает только на продаже по сути одной модели смартфона, такая просадка больно по ней ударит. Пользователи ждут новинку и перестали покупать OnePlus 7. Компания планировала получение дохода примерно в это время, но оно пока откладывается. В Китае что-то заработать можно, но для OnePlus североамериканский и европейский рынок являются куда более крупными.

Если не терпится обменять свой смартфон на OnePlus, вот небольшой совет. Как установить OnePlus Launcher на любой Android-смартфон

В прошлом году OnePlus выпускала для одних стран простую версию, а для других Pro. Возможно, в этот раз они смогут по этой схеме как-то нивелировать проблемы с производством. В любом случае, об этом мы узнаем 14 апреля.

Характеристики OnePlus 8

На данный момент наиболее вероятными характеристиками являются те, о которых мы уже говорили ранее. Версия Pro будет работать на Snapdragon 865, получит 12 ГБ оперативной памяти и не менее 256 ГБ встроенной. Из коробки аппарат получит Android 10 с возможностью дальнейшего обновления. Максимальная версия будет стоить почти 900 долларов.

Версия OnePlus 8 не получит 12 ГБ оперативной памяти (максимум 8) и защиту от воды по стандарту IP68. Так же у нее будет меньше диагональ экрана. В остальном характеристики будут схожими, а цена составит примерно 500-600 долларов в зависимости от версии.

Lite-версия OnePlus 8 будет совсем простой. Хотя некоторые аналитики до сих пор сомневаются в ее выпуске. Мне кажется, что она будет, а ее цена составит примерно 400 долларов. Иначе в ее выпуске вообще нет смысла.

Какой смартфон я захочу купить

Я уже неоднократно высказывался по поводу OnePlus и того как я к нему отношусь. Если коротко, то мне не нравится, что компания начала производить полноценные флагманы, но при этом все равно активно продвигает образ, что хочет дать пользователю топовое железо за копейки.

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В начале это было актуально, ведь смартфоны действительно выпускались чуть ли не себе в убыток. Теперь OnePlus закрепилась на рынке и производит очень хорошие смартфоны за большие деньги. Надо как-то перестать вспоминать прошлое.

Если в этом году все же появится Google Pixel с более простым железом, о котором я уже говорил, я трижды задумаюсь, что взять. Pixel 5 за 800 долларов или OnePlus в средней комплектации примерно за те же деньги. Не уверен, что выбор будет в пользу китайской компании. Но еще раз повторюсь. Смартфоны у нее действительно крутые.