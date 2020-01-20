Все мы пользуемся смартфонами. Время такое и никуда от этого не деться. Тем не менее, есть небольшое количество людей, которые активно путешествуют и не просто попадают в экстремальные ситуации, а буквально живут в них, и им тоже нужна связь. Можно пользоваться кнопочными телефонами, которые действительно хорошо защищены и похожи на гусеницу от трактора, но можно не отказывать себе в функциональности и купить полноценный смартфон. И не тот, который просто не жалко разбить, а тот, который даже при желании не получится разбить сразу. Вот несколько примеров таких смартфонов, которые можно купить в наше время.

Смартфон BlackView BV9500 Pro

Начнем с относительно недорогого аппарата, который при цене в районе 25 000 рублей будет настоящим танком среди смартфонов. Он получил название BlackView BV9500 Pro. Есть еще версия Plus, но это немного другое.

Многие из вас, если не все, слышали про рейтинг устойчивости к воде и мелким твердым частицам. Обычно производители очень гордятся, когда их устройство соответствует стандарту ip68. Это означает, что его можно погружать на глубину до полутора метров на время до получаса. Для обычного человека этого более чем достаточно, но в некоторых ситуациях этого может оказаться недостаточно.

BlackView BV9500 Pro имеет защиту от воды и пыли по стандарту ip69, то есть обеспечивает не только полную защиту от пыли, но и защищает от воздействия горячей воды под напором. Кроме этого, защита от ударов соответствует стандарту американской армии MIL-STD-810. Все это делает смартфон настоящим монстром в защите.

Так как в походе нужен большой запас энергии, смартфон оснастили батареей на 10 000 мАч. Из “гражданских” фишек можно отметить беспроводную зарядку NFC, разъем USB Type-С, двойную основную камеру (16 Мп + 2 Мп), 5,7 FHD+ экран и память 6/128 ГБ с возможностью расширения.

Выглядит круто! Если вы хотите путешествовать и не жалеть смартфон, вариант может быть неплохим, но есть и лучше. Продолжаем!

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Смартфон CATERPILLAR CAT S61

CATERPILLAR уже давно перестала быть исключительно строительной компанией. В арсенале этого бренда есть одежда, обувь, экипировка и многое другое для туризма, работы и экстремальных видов спорта. Есть в числе товаров с ее логотипом и смартфон, получивший название CATERPILLAR CAT S61.

Стоит аппарат около 50 000 рублей в российских магазинах (на официальном сайте 999 долларов) и при этом оснащен даже тепловизором, сенсором для улавливания органических соединений и лазером для измерений. Кроме экстремалов и туристов, он хорошо подойдет для работников вредных производств и строителей. А если под строителем представить не маляра в шапке из газеты, а кого-то из тематических выпусков на канале Discovery, кто строит мост длинной 100500 метров и высотой с Бурж-Халифу, такой прибор вписывается в его образ еще лучше.

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Правда, нельзя не отметить, что характеристики аппарата не такие уж флагманские. Он имеет всего 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, правда, с возможностью расширения. За производительность отвечает Snapdragon 630, а основная камера только одна на 16 Мп. Фронталка и того меньше — 8 Мп. Аккумулятор большой и, учитывая сценарии использование этого смартфона, его хватит надолго, но 4 500 мАч это меньше, чем 10 000 в предыдущем примере.

Конечно, большая часть стоимости обусловлена брендом, но и смартфон получился неплохим. Учитывая некоторые функции, для определенной группы людей он будет просто незаменим, особенно, учитывая высокий уровень защиты, включающий стандарт защиты MIL-SPEC 810G.

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Смартфон AGM X3

Следующий смартфон будет хоть и защищенным, но не таким, как предыдущие варианты. Это будет больше компромисс, зато с флагманскими характеристиками. Имя ему AGM X3.

Смартфон оснащен встроенными датчиками температуры, влажности и атмосферного давления. Кроме этого, он работает на все еще очень актуальном Snapdragon 845, имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной. Разрешение 5,99 дюймового экрана составляет 2160 на 1080 точек, фронталка имеет разрешение 20 Мп, а двойная основная камера 24 + 12 Мп. Если этого мало, то есть еще встроенный звук от JBL и быстрая зарядка QC 4.0. Полностью зарядить батарею на 4100 мАч можно за 2 часа 10 минут. Заряжать устройство можно через USB Type-С или на беспроводной площадке.

Несмотря на небольшой размер и минимальную толщину, которая отдельно отмечается на сайте производителя, аппарат имеет защиту по всем стандартам, включая ip68 и MIL-SPEC 810G. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 5 с алмазным нанопокрытием.

При всем этом, если предыдущие аппараты хочется бросать на асфальт только для того, чтобы посмотреть, что с ними будет, с этим так поступать не хочется. На мой взгляд, это более компромиссный вариант для тех, кто изредка выбирается в поход и хочет взять свой флагманский смартфон с собой.

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Смартфон Kyocera DuraForce Pro 2

Следующий смартфон тоже сложно назвать по-настоящему экстремальным. Он скорее относится, как и CATERPILLAR CAT S61, к людям, которые просто периодически по работе оказываются в сложных условиях.

Его характеристики нельзя назвать флагманскими, но при этом он отлично справится с огромным количеством задач. Его отличает наличие USB Type-C, беспроводной зарядки, пятидюймового FullHD экрана (443 ppi) с классическим соотношением сторон. Камера имеет разрешение 13 + 5 Мп и возможностью записи в 4K и углом обзора до 135 градусов, а вот аккумулятор “подкачал”. То ли в угоду размеру, то ли еще чему-то, его ограничили емкостью 3240 мАч.

За вычислительную мощность отвечает процессор Snapdragon 630 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенного хранилища (с возможностью расширения до 512 ГБ).

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Корпус смартфона выполнен из резины и поликарбоната в соответствии с IP68 и MIL-STD-810G. Сделан смартфон так, что управлять им можно мокрыми руками и даже в перчатках.

Как по мне, этот смартфон выглядит каким-то недоработанным. Как будто его создателям дали задание сделать хороший смартфон, но они успели закончить только корпус и экран. Потом кончились деньги и на батарее, процессоре и памяти очень сильно сэкономили. Зато цена составляет примерно 27 000 рублей.

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Смартфон Ulefone Armor 6E

Следующий смартфон больше похож на обычный, но в защитном чехле типа UAG. Тем не менее, это полноценный смартфон и при этом очень неплохой.

Защита от превратностей судьбы реализована на самом высоком уровне — ip69K/MIL-STD-810G. За производительность отвечает Helio P70, правда, оперативной памяти всего 4 ГБ, а постоянной 64 ГБ. Дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма, хоть это и не очень хорошо для экстремального телефона, зато разрешение будет 2246 на 1080 точек. Кроме этого, не забыли и про разблокировку по лицу, NFC, беспроводную зарядку и камеру 16+2 Мп. Из коробки все работает под управлением Android 9.

Такой показатель, как автономность, опять же говорит о том, что этот смартфон сложно посоветовать Федору Конюхову для его “вояжей”. Тут всего 5000 мАч, которых отлично хватит для ежедневного использования, но в дорогу лучше захватить с собой Power Bank. Можно даже с беспроводной зарядкой, так как тут она поддерживается.

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Стоит ли покупать защищенный телефон

Отвечая на этот вопрос, хочется спросить: “А зачем?”. То есть, если руки растут не из самого правильного места и твой смартфон постоянно падает, в этом есть смысл. Если ты занимаешься туризмом и с рыбалки ты уходишь только для того, чтобы поехать на охоту, ответ тоже будет положительным.

Это же относится и к строителям, работникам сложных производств и другим людям, которые могут повредить свой смартфон во время использования. Привет, кэп!

В остальных случаях я бы предложил купить смартфон, характеристики которого будут существенно лучше за эти деньги. Если и надо будет поехать покататься на сноуборде и жалко будет повредить дорогой гаджет, проще купить на него дорогой и качественный защитный чехол. Ну или в крайнем случае купить дешевую подержанную трубку, которую не жалко будет разбить или сломать. Вот и вся логика. Защищенная вещь нужна тому, кому она действительно нужна. Хотя, случае апокалипсиса, она нужна будет всем. Будем отбиваться от зомби.