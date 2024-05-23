Почему смартфоны Honor — это идеальная замена Huawei

Каждый раз, когда я начинаю хвалить смартфоны Huawei, которыми сам успешно пользуюсь, обязательно находится желающий раскритиковать мой выбор. Причем оснований для этого, как правило, набирается целый ворох. Одних не устраивают высокие цены на аппараты китайского бренда, другим не нравится отсутствие сервисов Google, а третьим — устаревшее железо. И ведь не убедишь их, что все там как надо: оптимизация нивелирует возможные недостатки процессоров, сервисы Google устанавливаются через MicroG, а качественные компоненты, из которых собирают смартфоны, просто не могут стоить дешево. Но что делать непримиримым противникам Huawei, которые принципиально не хотят покупать аппараты бренда? Конечно, брать Honor.

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Чем отличаются прошивки Huawei и Honor

Почему Honor? Да потому что по сути это тот же Huawei, но без характерных недостатков. Начнем с того, что изначально они были единым целым, а Honor была не самостоятельной и даже не дочерней компанией, а просто одним из брендов Huawei. Поэтому и наработки, которые используют оба производителя, были одними теми же. Сегодня ситуация почти не поменялась:

В Honor по-прежнему работают те же инженеры и разработчики , которые создавали Huawei;

, которые создавали Huawei; Honor не стала отказываться от оболочки Magic UI (полный клон EMUI) и до сих пор ее эксплуатирует;

(полный клон EMUI) и до сих пор ее эксплуатирует; Интерфейс смартфонов Honor ничем не отличается от интерфейса смартфонов Huawei.

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То есть, приобретая смартфон Honor, вы получаете ровно ту же логику, комфорт и функциональность, что и у аппаратов Huawei. Вам не придется переучиваться, если до этого вы владели Хуавеем. А, если не владели, то сможете получить ровно тот же опыт использования. Вас ждет поддержка функций Суперустройство, механизм отслеживания износа аккумулятора, Проекция для вывода изображений с телефона на внешние мониторы и телевизоры, Цифровой баланс, интеграция в обширную экосистему устройств Honor и Huawei.

Процессоры смартфонов Huawei и Honor

Все знают, что США ограничили доступ Huawei к самым современным технологиям в целом и полупроводникам в частности. Поэтому компания вынуждена использовать либо устаревшие процессоры Qualcomm, либо выпускать свои собственные, но на базе не самого современного техпроцесса. В результате самые новые чипсеты Kirin примерно соответствуют по производительности камню Snapdragon 8 Gen 1, которому в этом году исполнилось уже два года.

У Honor таких ограничений нет. Поэтому компания может без проблем использовать в своих смартфонах самые новые процессоры. Например, аппаратную основу флагманского Honor Magic 6 составляет Snapdragon 8 Gen 3, а новейшие устройства, которые будут выходить в будущем, почти наверняка получат и более современные чипсеты. Ведь на Honor, в отличие от Huawei, нет никаких ограничений. Поэтому она вольна закупать те компоненты, которые сама захочет.

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Но Honor не только покупает комплектующие для своих смартфонов на стороне, но и сама развивает многие технологии, возможности использовать которые у Huawei, к сожалению, нет. Например, именно Honor первой получила доступ к кремниевым аккумуляторам. Сегодня они эксплуатируются в складных аппаратах компании. Там же применяется и передовое стекло Kunlun 2-го поколения, которое практически нереально поцарапать и очень сложно разбить в бытовых условиях использования.

Поддерживают ли Honor сервисы Google

Ну, и вишенка на торте — это, конечно, сервисы Google. В отличие от Huawei, Honor продолжает сотрудничество с поисковым гигантом и имеет полное право использовать сервисы GMS во всех своих устройствах. Таким образом их владельцы могут скачивать приложения не из AppGallery, а из Play Market без каких-либо ограничений. Им для этого даже не приходится устанавливать эмулятор вроде Gbox или пак MicroG.

Откровенно говоря, наличие сервисов Google в прошивке по умолчанию — лучше, чем их полное отсутствие. Мало того, что вы можете пользоваться Chrome, синхронизировать свои пароли между всеми своими устройствами, так еще и имеете полный карт-бланш на поддерживаемые приложения. Ведь, как ни странно, многие программы до сих пор требуют поддержки GMS и либо не работают на смартфонах Huawei вообще, либо работают с ограничениями.

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Я уже не говорю про расширенную функциональность устройств с GMS. Помимо доступа в Плей Маркет, они имеют еще ряд особенностей. Например, поддержку Google Assistant, который есть на смартфонах Honor, но отсутствует на смартфонах Huawei. Или, скажем, возможность выгружать резервные копии в Google One либо сохранять чаты в облачном хранилище, чтобы иметь возможность восстановить их на новом аппарате. У Хуавеев, к сожалению, ничего из этого нет. Выводы, как говорится, делайте сами.