Аккумуляторы новых смартфонов Honor не разряжаются на морозе, имеют большую емкость и служат дольше

Несмотря на стремительное развитие новых смартфонов, которые год от года становятся быстрее, функциональнее и мощнее, складывается полное впечатление, что их аккумуляторы совершенно не меняются. Да, производители планомерно увеличивают скорость их зарядки и вроде бы проводят какую-то работу по увеличению ресурса. Однако служат от этого они ничуть не дольше, чем раньше, просто в силу того, что на него оказывается большее воздействие за счет более быстрой зарядки. Но Honor — давний новатор в области всего и вся — фактически изобрела аккумулятор смартфонов заново, победив его наиболее негативные качества.

Какие аккумуляторы для смартфонов лучше

Наверняка вы слышали о чудодейственных свойствах кремниевых аккумуляторов. Якобы при идентичных площади и весе они вмещают до 10 раз больше энергии, нежели традиционные литий-ионовые решения. Кроме того, они устойчивы к перепадам температур. Соответственно, на холоде они не будут терять свою емкость, разряжая смартфон в ноль и провоцируя его отключение. А серьезные нагрузки по типу быстрой зарядки не нагреют их настолько сильно, как аккумуляторы других аппаратов, провоцируя преждевременный износ.

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Единственный минус этого элемента — повышенная склонность к расширению. Кремниевые детали могут увеличиваться в три раза от своего изначального размера. Поэтому применять их в современных смартфонах абсолютно противопоказано: они просто выдавят все остальные компоненты. Но Honor нашла способ воспользоваться преимуществами кремниевых аккумуляторов, исключив риск их расширения и повреждения смартфонов.

Смартфоны Honor с кремниевой батареей

Для этого инженеры компании перевели аккумуляторы на кремниевую основу не полностью. Они просто добавили этот элемент в структуру АКБ, в результате повысив и их емкость, и устойчивость к перепадам температур. Первая батарея такого типа применялась еще в Honor Magic 5 Pro, но это особенно не афишировали, поскольку апгрейд коснулся только избранных моделей. Однако за год компания обкатала новую технологию и оснастила аккумулятором на кремниевой основе все смартфоны Honor Magic 6 Pro, а также Honor Magic V2.

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Поскольку сама технология производства АКБ нового поколения отличается от привычных литий-ионных аккумуляторов, инженерам Honor пришлось переосмыслить то, как он будет взаимодействовать со своей батареей. Поскольку весь аппаратный комплекс смартфона ориентирован на «классику», его пришлось оснастить отдельным чипом E1.

Что будет с аккумулятором смартфона на морозе

Он позволяет более точно рассчитывать изменения температурного режима, в особенности ее понижения, чтобы правильнее определять фактически оставшуюся емкость. Так что ваш смартфон гарантированно не отключится на мороз, даже если носить его во внешнем кармане куртки. А зарядка на мощности 80 Вт не даст ему разогреться слишком сильно. Так что аккумулятор точно проживет дольше, испытывая минимальный износ, в отличие от других аппаратов.

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Honor утверждает, что аккумуляторы ее новых смартфонов могут адекватно переносить использование при -20 градусов Цельсия. Даже при таких низких температурах внутренняя начинка батареи сохраняет способность к правильному функционированию. Поэтому пользователи не будут наблюдать резких просадок оставшегося ресурса, который будет нисходить планомерно по мере естественной убыли зарядки в результате использования.

Сколько служит аккумулятор смартфона до замены

Honor не раскрывает информацию о том, как применение новой технологии производства аккумуляторов отразилось на их долговечности в цифрах. Известно, что предыдущие Magic’и выдерживали до 1000 циклов зарядки, прежде чем наступал износ их АКБ. Под таковым подразумевается снижение показателя их максимальной емкости до 80%. Это тот минимум, при котором автономность смартфона становится заметно хуже, с сам аппарат может начинать тормозить, скрадывая пиковые скачки напряжения, дабы не дать ему отключиться.

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Как бы там ни было, новая инициатива Honor определенно приведет к увеличению срока службы ее смартфонов. Устройства, способные более стойко переносить температурные перепады, а также меньше нагреваться, определенно будут жить дольше, чем их собратья с традиционными литий-ионными аккумуляторами. Поэтому осталось дождаться, пока новая технология распространится на весь модельный ряд Honor, и тогда не останется сомнений, что именно брать себе в пользование.