Цена HUAWEI Pura 70 в России — просто топ! У нас новые флагманы даже дешевле, чем в Европе и Китае

Когда в апреле состоялся анонс смартфонов HUAWEI Pura 70 на домашнем рынке КНР, новинки вызвали бурю негодования, в том числе и у меня, что было вполне объяснимо. Ведь, несмотря на классные камеры и экран, за Pura 70 Ultra на технически отстающем процессоре Kirin в Китае просили 9 999 юаней (~ 126 000 ₽), в то время как камерофон Xiaomi 14 Ultra можно было купить за 6 499 юаней (~ 82 000 ₽). Участь флагманов HUAWEI казалась предрешенной, но внезапный старт предзаказа серии Pura 70 в России спутал все карты и вынудил забрать свои слова обратно.

Сколько стоит HUAWEI Pura 70 в Китае

Дороговизна новых флагманов объясняется тем, что смартфоны почти полностью состоят из китайских компонентов, чье производство налажено не так хорошо, как в случае с зарубежными аналогами. Но, даже принимая во внимание все сложности, было тяжело не схватиться за голову, глядя на цену HUAWEI Pura 70 в Китае:

HUAWEI Pura 70 — от 5 499 юаней (~ 69 000 ₽);

— от 5 499 юаней (~ 69 000 ₽); HUAWEI Pura 70 Pro — от 6 499 юаней (~ 82 000 ₽);

— от 6 499 юаней (~ 82 000 ₽); HUAWEI Pura 70 Ultra — от 9 999 юаней (~ 126 000 ₽).

На домашнем рынке стоимость флагманов HUAWEI оказалась существенно выше в сравнении с конкурентами, а тот факт, что за пределами КНР китайские смартфоны дорожают в полтора-два раза, можно было бы подумать о 200 тысячах рублей в российской рознице. Ну а что? Если HONOR Magic6 Pro без скидок стоит в Китае 5 699 юаней (~ 72 000 ₽), а в России — 129 990 ₽, то такая наценка выглядит вполне логичной.

Кроме того, вскоре после анонса в Китае смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra появился на AliExpress, о чем мы сообщили в телеграм-канале AndroidInsider.ru. На известном маркетплейсе за новинку попросили почти 165 000 ₽ без учета таможенной пошлины (+ еще 21 500 ₽). То есть ничего не предвещало китайской щедрости.

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Цена HUAWEI Pura 70 в России

2 мая была объявлена официальная цена HUAWEI Pura 70 в России без учета скидок. Именно столько будут стоить смартфоны, когда появятся в магазинах после окончания периода предзаказов:

HUAWEI Pura 70 (12/256 ГБ) — 69 999 ₽;

— 69 999 ₽; HUAWEI Pura 70 Pro (12/512 ГБ) — 89 999 ₽;

— 89 999 ₽; HUAWEI Pura 70 Ultra (16/512 ГБ) — 129 999 ₽.

Цена совсем чуть-чуть выше, чем в Китае, а причина относительной дороговизны HUAWEI Pura 70 Pro объясняется выбором большего количества памяти, чем на родине (512 ГБ вместо 256 ГБ).

Цена HUAWEI Pura 70 в Европе тоже оказалась демократичной, но все-таки выше, чем в России:

HUAWEI Pura 70 — 999 евро (~ 98 000 ₽);

— 999 евро (~ 98 000 ₽); HUAWEI Pura 70 Pro — 1 199 евро (~ 118 000 ₽);

— 1 199 евро (~ 118 000 ₽); HUAWEI Pura 70 Ultra — 1 499 евро (~ 147 000 ₽).

Старт продаж HUAWEI Pura 70 в России состоится 24 мая. Начиная со 2 мая можно оформить предзаказ, получив скидку на покупку новых смартфонов, а также подарок.

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Предзаказ HUAWEI Pura 70

Предзаказ HUAWEI Pura 70 доступен на официальном сайте производителя huawei.com. При внесении депозита в размере 1 000 ₽ до 15 мая предоставляется скидка 5 000 ₽ на любую модель серии, благодаря чему стоимость новинок окажется действительно ниже, чем в Китае:

HUAWEI Pura 70 — 64 999 ₽;

— 64 999 ₽; HUAWEI Pura 70 Pro — 84 999 ₽;

— 84 999 ₽; HUAWEI Pura 70 Ultra — 124 999 ₽.

Кроме того, в качестве подарка за предзаказ HUAWEI Pura 70 предлагаются:

TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3;

магнитный чехол для смартфона;

3 месяца дополнительной гарантии;

3 месяца защиты экрана по программе HUAWEI Care.

Более чем достойно, не правда ли? Однако нужно понимать, что даже при такой действительно выгодной цене все смартфоны HUAWEI имеют нюансы, о которых должен знать каждый, кто никогда ими не пользовался.

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Стоит ли покупать HUAWEI Pura 70

У новых смартфонов HUAWEI есть 2 недостатка, отличающих эти устройства от конкурентов:

отсутствие сервисов Google;

процессоры Kirin, по производительности уступающие современным решениям Qualcomm и MediaTek.

Впрочем, недостающие приложения Google получится установить через Gbox, а технологическое отставание чипов Kirin почувствуют только геймеры, привыкшие играть на максимальных настройках графики. В остальном смартфоны HUAWEI Pura 70 готовы составить конкуренцию флагманам Samsung, Xiaomi и других брендов, чьи устройства зачастую даже дороже (привет Xiaomi 14 Ultra за 149 999 ₽).