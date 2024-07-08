Почему в 2024 году нужно покупать смартфоны с большим объемом оперативной памяти. 8 ГБ больше не хватит

Android-смартфоны, в отличие от Айфонов, никогда не испытывали недостатка в оперативной памяти. Поэтому долгое время объем ОЗУ оставался для производителей мерилом технологичности. Чем больше оперативки имел новый смартфон, тем круче он должен был ощущаться конечным пользователем. Дошло до того, что флагманы стали получать по 16 ГБ, которые было банально некуда применить. Просто не существовало сценариев, которым бы требовался такой большой объем, и производители начали постепенно сокращать объемы ОЗУ своих устройств. Но, кажется, пришло время снова возродить этот тренд.

Зачем смартфонам нужно много оперативной памяти

Несмотря на то что Samsung начала постепенно приучать нас к смартфонам с 16 ГБ оперативной памяти, стандартом такой объем все равно не стал. Сегодня рынок заполнен в основном моделями с 8 ГБ ОЗУ. Люди просто пришли к пониманию, что это будет более чем достаточно для большинства задач. Однако с внедрением нейросетей в мобильные операционные системы ситуация обещает кардинально измениться. Поэтому многие эксперты рекомендуют выбирать смартфоны как минимум с 12 ГБ ОЗУ, а то и больше.

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Искусственный интеллект, будучи встроенным в ПО самого устройства, требует для работы значительных вычислительных ресурсов. В отличие от обычных онлайн-приложений, которые могут подгружать данные из интернета или с серверов разработчика по мере необходимости, ИИ часто нуждается в мгновенном доступе ко всей информации сразу. Чтобы отклик был незамедлительным, смартфон должен хранить весь объем данных у себя в памяти и очень быстро ее обрабатывать. На такое способна только быстрая оперативка.

Например, Google Pixel 8 с 8 ГБ ОЗУ столкнулся с ограничениями при работе с Gemini Nano — локальной версией ИИ-ассистента. Функции вроде автоматического обобщения записей стали доступны только на модели Pixel 8 Pro с 12 ГБ ОЗУ. Аналогичная ситуация наблюдается у Apple: базовые модели iPhone 15 с 6 ГБ ОЗУ не смогут поддерживать некоторые ИИ-функции, доступные на Pro-версиях с 8 ГБ.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону

Ведущие производители активно наращивают объемы ОЗУ в своих флагманских моделях, но вскоре и этого может оказаться недостаточно:

Samsung Galaxy S24 Ultra: до 12 ГБ ОЗУ

Google Pixel 8 Pro: 12 ГБ ОЗУ

iPhone 15 Pro Max: 8 ГБ ОЗУ

Ожидается, что будущие модели, такие как Pixel 9 и iPhone 16, будут оснащены до 16 ГБ ОЗУ для обеспечения полноценной работы ИИ-функций.

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Некоторые производители, особенно китайские бренды, рекламируют технологию виртуализации ОЗУ. Суть этой технологии заключается в том, что смартфон использует часть постоянной памяти устройства и переводит ее в оперативную. Однако фактически это не более чем маркетинговый ход. Флеш-память, которая используется для хранения данных, значительно медленнее физической оперативки и не подходит для работы ИИ-алгоритмов. Поэтому, если будете выбирать себе новый аппарат, обращайте внимание на его реальный объем ОЗУ.

На что смотреть при выборе смартфона

Хотя объем ОЗУ критически важен для работы ИИ на смартфоне, это не единственный определяющий фактор. Процессор с мощным нейронным блоком (NPU) также играет ключевую роль. Например, даже если бы бюджетный Samsung Galaxy A35 имел больше ОЗУ, его процессор не смог бы обеспечить работу серьезных ИИ-функций.

Кроме того, не все производители уже предлагают значимые ИИ-возможности, несмотря на наличие большого объема ОЗУ в их устройствах. OnePlus, Xiaomi и другие китайские производители пока отстают в разработке собственных ИИ-решений, в основном полагаясь на функции Google Gemini, доступные для всех Android-устройств. Однако нет сомнений, что в будущем они также начнут внедрять нейросети в свои прошивки.

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Например, Xiaomi уже начала работу над HyperOS 2.0. Это новая версия знаменитой оболочки китайского производителя. Пока что нам неизвестен полный перечень нововведений, которые ждут пользователей, но в их числе почти наверняка будет нейросеть. Создаст ли Xiaomi ее самостоятельно либо использует существующие API Google или OpenAI, не так важно. Главное, что чем мощнее будет ваш смартфон, тем больше шансов, что он получит поддержку ИИ.

Как выбирать смартфон в 2024 году

Мир смартфонов стремительно меняется, и искусственный интеллект становится ключевым фактором в этих изменениях. Хотя сегодня 12 ГБ ОЗУ кажутся достаточными для большинства задач, через несколько лет эта планка может подняться до 16 или даже 24 ГБ.

При выборе нового смартфона стоит смотреть в будущее и выбирать устройство с запасом производительности. Это особенно важно, учитывая, что ведущие производители обеспечивают до пяти лет программной поддержки своих устройств.

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Однако помните, что ОЗУ — это лишь часть уравнения. Выбирайте смартфон, который предлагает баланс между объемом памяти, производительностью процессора и качеством программного обеспечения. Только такой комплексный подход обеспечит вам доступ к самым передовым возможностям искусственного интеллекта в ближайшие годы.

Поэтому стоит обратить внимание на флагманские модели от Xiaomi, Vivo и Google, которые уже сейчас предлагают продвинутые ИИ-функции. Однако не стоит сбрасывать со счетов и других производителей, таких как Realme, Huawei и Honor, которые активно работают над собственными ИИ-решениями и могут представить интересные предложения в ближайшем будущем.

Главное помните, что смартфоны — это очень быстро развивающаяся история, и распространение ИИ-технологий может привести к появлению новых, более эффективных алгоритмов, которые будут менее требовательны к ресурсам. Поэтому, хотя сегодня мы говорим о необходимости 12-16 ГБ ОЗУ, через несколько лет ситуация может измениться. Но живем-то мы здесь и сейчас, не так ли?