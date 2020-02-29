С тех пор, как появились навигаторы в каждом смартфоне, стало существенно проще путешествовать и просто искать короткий путь до дома или любой другой части города. С одной стороны, это однозначное благо, но есть у этого явления и минусы. Я много езжу на машине и просто хожу пешком. В последние годы я все четче их вижу. Все это заставило меня очень сильно пересмотреть свое отношение к навигаторам и специальным приложениям. Если вы придерживаетесь одного со мной мнения, то сочтете мои рассуждения максимально логичными, а если нет, нам будет, о чем поспорить в комментариях. В любом случае, давайте пообщаемся и поделимся своим мнением. Я готов начать.

Я уже рассказывал о том, почему лучше не пользоваться навигатором в смартфоне в дальней дороге или просто на ежедневной основе. Многие тогда со мной согласились, хоть и были те, кто спорил с моим мнением. Споры были немного странными, так как моя позиция была подкреплена четкими техническими аргументами. В любом случае, я тогда говорил, что использование навигатора может сломать смартфон, но это, как говорится, на свой страх и риск. Сейчас я хочу рассказать, почему, даже опустив этот момент, я не хочу часто пользоваться навигатором.

Почему лучше не пользоваться навигатором

Раньше, когда я ехал куда-то далеко, я всегда брал с собой автомобильный навигатор. Моим первым навигатором был Tom Tom. Точную модель уже не вспомню, но он мне очень нравился, и хорошо работал в Европе. Единственной проблемой были удобные, но редкие крепления. Когда я забыл его в прокатной машине, мне пришлось побегать в поисках и заплатить за него несколько тысяч рублей.

Потом для России я обзавелся недорогим навигатором с картами Навител. Запускался он долго, но работал шустро. С ним я объездил большую часть России, СНГ и Прибалтики, а потом перешел на карты в смартфоне. Чаще всего я пользовался оффлайн картами Google или MapsMe, которыми я начал пользоваться еще до того, как они научились строить автомобильные маршруты.

Через некоторое время я понял, что такой подход мне не нравится и теперь у меня в машине всегда на всякий случай лежит тот самый Навител. Основных причин этому три.

Первую я уже приводил в той статье, о которой говорил выше. Смартфон просто портится при использовании навигатора. Любой экран имеет свойство выгорать, особенно OLED. Когда смартфон греется под нагрузкой, это еще больше “напрягает” матрицу. Да и просто батарея вырабатывает свой ресурс, что тоже не очень приятно.

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Второй проблемой является то, с чем я пару раз столкнулся очень не вовремя. Мне позвонили, когда я проезжал сложное место с большим количеством поворотов. Надо было не пропустить съезд, но на телефон приходил вызов и я уезжал не туда. В тот момент на приборке у меня висел iPhone, вызов там отображается на весь экран, и это действительно стало проблемой.

Наконец третьим пунктом является сильный нагрев смартфона. Когда подсветка выставлена на максимум, работает процессор, GPS, а еще и идет зарядка, смартфон греется очень сильно. Когда дело происходит летом и из системы вентиляции дует холодный воздух от кондиционера, проблема частично решается и смартфон охлаждается. Зимой она наоборот усугубляется, когда на корпус попадает теплый воздух от печки. В итоге смартфон греется сильно, может зависнуть, да и просто в карман класть его уже не так приятно, так как иногда он буквально раскаляется.

Помню, как однажды я перегрел смартфон настолько, что до него буквально было больно дотронуться. Правда, тогда я вез его в сумке на баке мотоцикла. Там есть специальная прозрачная вставка. На улице было солнечно, поэтому подсветка была на максимум, воздух его не охлаждал (карман плотный и герметичный), а солнце наоборот грело черную сумку. Усугубляло ситуацию то, что к устройству был подключен PowerBank. Так и до вздутия аккумулятора не далеко. Больше я так не делал.

Все это привело к тому, что навигатором в смартфоне я пользуюсь только в крайнем случае. Конечно, карты там не плохие, особенно в сравнении со штатными автомобильными навигаторами. Например, у меня карты от того же Tom Tom, который не очень хорош в России, но я все равно предпочитаю пользоваться им или обычным навигатором, который всегда валяется в бардачке. CarPlay и Android Auto решают, но я не люблю лишние провода в салоне. Это дело вкуса.

Смартфоном пользуюсь только для того, чтобы быстро выехать из незнакомого района. Как только наступает момент, что дальше я сам знаю дорогу, я выбиваю его из памяти и еду сам по себе.

В итоге, разобрались почему лучше не использовать смартфон в качестве навигатора на большие дистанции и проще купить отдельное устройство примерно за 3000 тысячи рублей. Но есть еще одна причина, по которой лучше не пользоваться навигаторами. Она не имеет отношение к технике. У нее скорее человеческие корни.

Как запомнить дорогу

Часто можно столкнутся с заявлениями людей о том, что они не могут без навигатора доехать до дома. Выглядит это немного странно, учитывая, что они годами ездят по этому маршруту. Конечно, скорее всего, они имеют в виду пробки, которые объезжают при помощи того же Яндекс.

На самом деле, как показывает практика, навигаторы с пробками далеко не всегда помогают действительно выбрать правильный маршрут. Помогают они только в тех случаях, когда на дороге серьезная авария и обычно она бывает свободна, а сейчас ее почти полностью перекрыли. В остальных случаях это больше самовнушение, ведь, как только навигатор показывает свободную дорогу, сразу все едут туда и она перестает быть свободной.

Кроме этого, постоянное использование навигаторов вызывает невосприимчивость памяти к запоминанию дороги. Ты куда-то уезжаешь и не знаешь, как вернуться обратно. Тут личный выбор каждого, но мне больше нравится ездить по памяти. Так я свободен от севшего аккумулятора, плохого приема сети и многих других факторов.

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А при движении пешком, особенно на отдыхе, я могу еще и наслаждаться городом. Конечно, чтобы найти конкретный дом можно посмотреть карту, но постоянно смотреть в навигатор тоже неправильно.

Раньше я так и делал, но потом перестал, и возможность один раз посмотреть на карту, запомнить маршрут и минут двадцать придерживаться правильного направления выработалась сама собой. При том достаточно быстро.

Теперь я могу даже проехать 700-1000 км один раз и второй раз повторить этот маршрут без посторонней электронной помощи. Конечно, до лондонских таксистов мне далеко, но это большое удовольствие.

Может, с такими заявлениями я выгляжу, как старовер из леса, но быть свободным от зависимости и самому разбираться в дороге очень приятно. Это ли не свобода, когда ты можешь двигаться куда тебе надо и почти не пользоваться посторонней помощью. При этом полностью согласен с тем, что навигаторы это благо, просто не надо злоупотреблять ими. Ну, а выбор между смартфоном и отдельным устройством каждый сделает для себя сам. Напишите в комментариях, как вы пользуетесь навигатором. Предпочитаете ли вы для дальней дороги отдельные устройства, или обходитесь смартфоном. Очень интересны мнения наших читателей.