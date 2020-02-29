Почему я почти перестал пользоваться навигатором 15

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Артем Сутягин

С тех пор, как появились навигаторы в каждом смартфоне, стало существенно проще путешествовать и просто искать короткий путь до дома или любой другой части города. С одной стороны, это однозначное благо, но есть у этого явления и минусы. Я много езжу на машине и просто хожу пешком. В последние годы я все четче их вижу. Все это заставило меня очень сильно пересмотреть свое отношение к навигаторам и специальным приложениям. Если вы придерживаетесь одного со мной мнения, то сочтете мои рассуждения максимально логичными, а если нет, нам будет, о чем поспорить в комментариях. В любом случае, давайте пообщаемся и поделимся своим мнением. Я готов начать.

Такой навигатор в моей машине теперь почти не встретишь.

Я уже рассказывал о том, почему лучше не пользоваться навигатором в смартфоне в дальней дороге или просто на ежедневной основе. Многие тогда со мной согласились, хоть и были те, кто спорил с моим мнением. Споры были немного странными, так как моя позиция была подкреплена четкими техническими аргументами. В любом случае, я тогда говорил, что использование навигатора может сломать смартфон, но это, как говорится, на свой страх и риск. Сейчас я хочу рассказать, почему, даже опустив этот момент, я не хочу часто пользоваться навигатором.

Почему лучше не пользоваться навигатором

Раньше, когда я ехал куда-то далеко, я всегда брал с собой автомобильный навигатор. Моим первым навигатором был Tom Tom. Точную модель уже не вспомню, но он мне очень нравился, и хорошо работал в Европе. Единственной проблемой были удобные, но редкие крепления. Когда я забыл его в прокатной машине, мне пришлось побегать в поисках и заплатить за него несколько тысяч рублей.

Примерно такой TomTom был у меня раньше.

Потом для России я обзавелся недорогим навигатором с картами Навител. Запускался он долго, но работал шустро. С ним я объездил большую часть России, СНГ и Прибалтики, а потом перешел на карты в смартфоне. Чаще всего я пользовался оффлайн картами Google или MapsMe, которыми я начал пользоваться еще до того, как они научились строить автомобильные маршруты.

Через некоторое время я понял, что такой подход мне не нравится и теперь у меня в машине всегда на всякий случай лежит тот самый Навител. Основных причин этому три.

Первую я уже приводил в той статье, о которой говорил выше. Смартфон просто портится при использовании навигатора. Любой экран имеет свойство выгорать, особенно OLED. Когда смартфон греется под нагрузкой, это еще больше “напрягает” матрицу. Да и просто батарея вырабатывает свой ресурс, что тоже не очень приятно.

Если все же хотите пользоваться навигатором в смартфоне, вот неплохая подборка:4 приложения-навигатора для Android в помощь автомобилистам

Второй проблемой является то, с чем я пару раз столкнулся очень не вовремя. Мне позвонили, когда я проезжал сложное место с большим количеством поворотов. Надо было не пропустить съезд, но на телефон приходил вызов и я уезжал не туда. В тот момент на приборке у меня висел iPhone, вызов там отображается на весь экран, и это действительно стало проблемой.

Навигатор в смартфоне выручает, когда под рукой больше ничего нет, но в дорогу лучше брать специальное решение.

Наконец третьим пунктом является сильный нагрев смартфона. Когда подсветка выставлена на максимум, работает процессор, GPS, а еще и идет зарядка, смартфон греется очень сильно. Когда дело происходит летом и из системы вентиляции дует холодный воздух от кондиционера, проблема частично решается и смартфон охлаждается. Зимой она наоборот усугубляется, когда на корпус попадает теплый воздух от печки. В итоге смартфон греется сильно, может зависнуть, да и просто в карман класть его уже не так приятно, так как иногда он буквально раскаляется.

Помню, как однажды я перегрел смартфон настолько, что до него буквально было больно дотронуться. Правда, тогда я вез его в сумке на баке мотоцикла. Там есть специальная прозрачная вставка. На улице было солнечно, поэтому подсветка была на максимум, воздух его не охлаждал (карман плотный и герметичный), а солнце наоборот грело черную сумку. Усугубляло ситуацию то, что к устройству был подключен PowerBank. Так и до вздутия аккумулятора не далеко. Больше я так не делал.

Все это привело к тому, что навигатором в смартфоне я пользуюсь только в крайнем случае. Конечно, карты там не плохие, особенно в сравнении со штатными автомобильными навигаторами. Например, у меня карты от того же Tom Tom, который не очень хорош в России, но я все равно предпочитаю пользоваться им или обычным навигатором, который всегда валяется в бардачке. CarPlay и Android Auto решают, но я не люблю лишние провода в салоне. Это дело вкуса.

Что не говори, но по России лучше всего ездить по Яндекс картам. Хотя, за границей лучше работает Google.

Смартфоном пользуюсь только для того, чтобы быстро выехать из незнакомого района. Как только наступает момент, что дальше я сам знаю дорогу, я выбиваю его из памяти и еду сам по себе.

В итоге, разобрались почему лучше не использовать смартфон в качестве навигатора на большие дистанции и проще купить отдельное устройство примерно за 3000 тысячи рублей. Но есть еще одна причина, по которой лучше не пользоваться навигаторами. Она не имеет отношение к технике. У нее скорее человеческие корни.

Как запомнить дорогу

Часто можно столкнутся с заявлениями людей о том, что они не могут без навигатора доехать до дома. Выглядит это немного странно, учитывая, что они годами ездят по этому маршруту. Конечно, скорее всего, они имеют в виду пробки, которые объезжают при помощи того же Яндекс.

На самом деле, как показывает практика, навигаторы с пробками далеко не всегда помогают действительно выбрать правильный маршрут. Помогают они только в тех случаях, когда на дороге серьезная авария и обычно она бывает свободна, а сейчас ее почти полностью перекрыли. В остальных случаях это больше самовнушение, ведь, как только навигатор показывает свободную дорогу, сразу все едут туда и она перестает быть свободной.

Навигатор это хорошо, но надо уметь передвигаться и без него, а его использовать в качестве помощника, а не проводника. Конечно, есть исключения.

Кроме этого, постоянное использование навигаторов вызывает невосприимчивость памяти к запоминанию дороги. Ты куда-то уезжаешь и не знаешь, как вернуться обратно. Тут личный выбор каждого, но мне больше нравится ездить по памяти. Так я свободен от севшего аккумулятора, плохого приема сети и многих других факторов.

Все еще не убедил? Ладно, вот еще статья про навигаторы: GPS-навигаторы, которые могут работать в режиме офлайн на Android

А при движении пешком, особенно на отдыхе, я могу еще и наслаждаться городом. Конечно, чтобы найти конкретный дом можно посмотреть карту, но постоянно смотреть в навигатор тоже неправильно.

Раньше я так и делал, но потом перестал, и возможность один раз посмотреть на карту, запомнить маршрут и минут двадцать придерживаться правильного направления выработалась сама собой. При том достаточно быстро.

Теперь я могу даже проехать 700-1000 км один раз и второй раз повторить этот маршрут без посторонней электронной помощи. Конечно, до лондонских таксистов мне далеко, но это большое удовольствие.

Может, с такими заявлениями я выгляжу, как старовер из леса, но быть свободным от зависимости и самому разбираться в дороге очень приятно. Это ли не свобода, когда ты можешь двигаться куда тебе надо и почти не пользоваться посторонней помощью. При этом полностью согласен с тем, что навигаторы это благо, просто не надо злоупотреблять ими. Ну, а выбор между смартфоном и отдельным устройством каждый сделает для себя сам. Напишите в комментариях, как вы пользуетесь навигатором. Предпочитаете ли вы для дальней дороги отдельные устройства, или обходитесь смартфоном. Очень интересны мнения наших читателей.

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15 комментариев Оставить свой

  1. jasonvoorhees

    Чушь написана

  2. G-3

    Сели бы вы с Олегом Кусовым и поделились друг с другом, кто чего перестал.

  3. G-3

    И почему, самое главное.

  4. DrMeth

    А в чем проблема иметь второй недорогой телефон для навигатора, если жалко основной? По сути статья об экономии ресурсов телефона, а не о полезности в нем навигатора. Я не против специальных устройств, но второй телефон полезнее и универсальнее будет в поездках по понятным причинам. И да, нет смысла постоянно держать включенным экран, посмотрел маршрут, запомнил и поехал, включил, где сложные развязки, хоть какая-то нагрузка на мозг, чтобы совсем не превратиться в раба технологий.

    • Артем Сутягин

      Можно иметь и второй смартфон, но смартфон, который будет хорошо работать с картами будет стоить дороже чем отдельное устройство. Если он нужен только для навигации, проще купить именно его.

  5. ArhiZaman

    Короче у автора какие-то тараканы и он решил с нами ими поделиться.

  6. IGOR M

    Чушь. Экран выгорает! Не смешите. К тому времени, когда экран выгорит, смартфон подойдёт только для тетриса и калькулятора.

  7. RoLLeR

    Интересная статья, насущная, я соглашусь с Артемом, навигатором в смартфоне бывает неудобно пользоваться, и да, порой звонок на смарт приходит в тот момент когда едешь по сложной развязке и в результате сворачиваешь не туда. Я бы затронул тему навигаторов встроенных в автомобиль, т.е. интегрированных, они очень дороги и за них приходится переплачивать, в мазде 25 т.р. а вот в ауди уже порядка 125 т.р., автопроизводители на этом зарабатывают очень хорошо.

    Если мне представляется поездка на авто по сложному незнакомому маршруту, с большим кол-вом развязок и поворотов, предпочитаю брать с собой девушку со смартфоном которая будет подсказывать путь и следить за пробками на маршруте….если укажет не туда, не грех и поругаться на нее, очень удобно и не скучно.

  8. Donaldbig

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