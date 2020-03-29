Мы много пишем о компании Samsung и ее продуктах. Очень много, и некоторые из наших читателей даже укоряют за это в комментариях. Их можно понять, ведь помимо смартфонов Galaxy существует огромное количество других прекрасных устройств, которые в чем-то гораздо лучше. Возьмем хотя бы смартфоны от OnePlus или Xiaomi. Многие помнят, что последнее время дела у южнокорейской компании Samsung шли не слишком хорошо. Тем не менее есть все основания считать Samsung королем Android-смартфонов, и вот почему.

Как изменились смартфоны Samsung

Поначалу у устройств Galaxy были недостатки. Флагманы компании практически не менялись внешне, и это сказывалось на продажах. TouchWiz в свое время получил звание самого тяжелого и медленного пользовательского интерфейса для Android, а прибыль компании резко сократилась. У меня был Galaxy S4, и его интерфейс оказался настоящей катастрофой, поэтому в свое время перешел на айфон.

Все это звучит уже не так печально, потому что компания сумела справиться со всеми этими недостатками. Был обновлен TouchWiz, и это многое поменяло в том числе и для владельцев прошлогодних флагманов компании.

Сейчас про TouchWiz никто особо не помнит. Возможно, потому, что Samsung провела серьезную работу не только над начинкой, что позволяет смартфонам радовать своих пользователей, но и изменила внешний вид операционной системы в Android 10, наконец сделав ее светлой и приветливой. Это могут не оценить те, кто верит в энергосбережение благодаря темным цветам на AMOLED-экранах, но все остальные только рады переменам. Далеко не всем производителям удалось сделать свой интерфейс для Android лучше, и Samsung справилась с этой задачей.

Дизайн смартфонов Samsung

Что касается внешнего вида устройств, Galaxy S20 можно без труда отличить от других смартфонов компании. Более того, устройство выглядит настолько хорошо, что я бы присвоил этому смартфону пояс за лучший дизайн. Может показаться, что в Samsung снова вдохновились решениями компании Apple. Ну и что? Даже если так, в Samsung взяли лучшее из iPhone X и лучшее из планшетов iPad, дополнив это экраном с минимальными рамками. Получилось то, что заставляет iPhone 11 и флагманские смартфоны других компаний выглядеть дешево на фоне Galaxy S20.

Samsung использует новейшие процессоры для своих флагманов, изготовленные по 7-нм техпроцессу — Snapdragon 865 для американской версии и Exynos 990 для международной. Последний показал себя мощным и энергоэффективным. Многие коллеги считают его лучшим мобильным процессором сегодня, по крайней мере до тех пор, пока Qualcomm не покажет что-то новое.

Если говорить очень упрощённо, то процессор — это миллиарды крошечных транзисторов и электрических затворов, которые включаются и выключаются при выполнении операций. 7 нм — это размер этих транзисторов в нанометрах. Чем он меньше, тем больше транзисторов, и мощнее процессор.

Почему стоит выбрать Samsung

Есть еще огромное количество мелочей, о которых стоит упомянуть. Например, Samsung одной из первых начала массово использовать 5G в своих смартфонах. Samsung проводит прекрасную работу над обновлениями своих устройств, что позволит даже владельцам Galaxy S8 всегда своевременно получать свежую версию ПО. Я пока не знаю, сколько компании удастся заработать на Galaxy S20, но, кажется, пользователи в достаточно степени поблагодарят компанию своими деньгами.

Посмотрим, что будет дальше, но пока что назвать 2020 год неудачным для Samsung просто не поворачивается язык. Компании удалось успеть показать свою новинку еще до того, как пандемия коронавируса приняла ожесточенный характер.

Иван Кузнецов тоже настоятельно советует покупать смартфоны Samsung. Но у него свои причины.

Конкуренты Samsung

У ближайшего конкурента — Huawei, дела обстоят хуже, причем не только из-за ситуации в мире, но и также из-за проблем с сервисами Google. Так Samsung еще успела показать Z Flip — складной смартфон с горизонтальным механизмом складывания по аналогии с Motorola Razr. Samsung использовала в новинке особый шарнир, позволяющий использовать телефон в промежуточном состоянии для селфи-снимков и более удобной навигации. Можно, например, на одной половине экрана запустить одно приложение, а на другой — другое. Это же круто! Или же можно использовать вторую половину в качестве трекпада. Я бы взял, но дороговато сейчас. OnePlus тоже непонятно, чем сейчас занимается — полагаю, намеренно «сливают» в сеть рендеры OnePlus 8, чтобы подогреть интерес к своей новинке.

А какого производителя смартфонов вы бы сейчас назвали «королем»? Расскажите в комментариях и в нашем Телеграм-чате.