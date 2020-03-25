Сервисы Google сейчас являются, пожалуй, самой большой ценностью для владельцев новых смартфонов Huawei. Из-за ограничений, наложенных правительством США, китайская компания не может устанавливать на свои аппараты Google Play и другие службы поискового гиганта, вынуждая своих пользователей искать обходные пути. Бесспорно, AppGallery за последние полгода сильно продвинулся в своём развитии, но из-за того, что многие приложения до сих пор требуют Google Mobile Services для стабильной работы, без официального каталога Google обойтись не получается. Вот только сама Google совершенно не хочет, чтобы кто-то пользовался её сервисами в обход официального запрета.

Некоторые приложения из AppGallery от Huawei не работают без Google Play

Несмотря на то что время от времени в Сети появляются новые способы установки сервисов Google на смартфоны Huawei, вскоре поисковый гигант неизменно блокирует их. Казалось бы, как это может произойти, если Android – открытая операционная система, которая распространяется свободно и не содержит шпионских механизмов, позволяющих отслеживать установку тех или иных программ? Однако за последнее время Google неплохо поднаторела по части обеспечения безопасности пользователей и приспособила антивирус Google Play Protect выявлять устройства, незаконно использующие её сервисы.

Устройство не сертифицировано Play Защитой

Как ни странно, но Google не занимается поиском пользователей, которые устанавливают её службы, не имея законных оснований, отдавая эти мероприятия на откуп Google Play Protect. Дело в том, что антивирус устанавливается по умолчанию на все устройства, на которых есть Google Play. В результате уже после первого сканирования Google Play Protect может понять, что аппарат, на котором он работает, не имеет сертификации Google, а значит, получает полное право запретить работу всех сервисов, что чаще всего и происходит. Для этого даже не нужно проводить ручную проверку – всё сделает автоматика.

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Устройство не сертифицировано для запуска приложений Google и работы с сервисами Google. Обратитесь к производителю или продавцу и попросите предоставить вам сертифицированное устройство, — уведомление с таким содержанием Google Play Protect присылает пользователям всех смартфонов Huawei, попытавшихся самостоятельно установить Google Mobile Services.

Как отключить Google Play Защиту

Показательно, что решить эту проблему нельзя. Несмотря на то что Google позволяет отключить Google Play Protect в «Настройках», запретив ему сканировать устройство, практика показывает, что этот метод не срабатывает. Встроенный в Google Play антивирус хоть и перестаёт сканировать сам аппарат на предмет вредоносных приложений и защищать пользователя, нахождение в чужеродной среде вынуждает его запросить у Google подтверждение сертификата, которого, как довольно скоро выясняется, нет и никогда не было. Впрочем, если хотите попробовать, то перейдите в Google Play — «Настройки» — «Play Защита» и отключите все параметры сканирования. Возможно, вам повезёт и всё получится.

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Впрочем, если вы столкнулись с блокировкой сервисов Google из-за отсутствия сертификата, это может послужить вполне реальной причиной для возврата смартфона назад производителю или продавцу. Ведь несмотря на то что в законе о защите прав потребителей не прописывается обязательное наличие Google Play на устройстве, отсутствие сертификации и невозможность устанавливать популярные приложения вполне может сойти за недостаток, неоговоренный при продаже. Думаю, в этом случае будет достаточно просто обратиться в магазин с просьбой принять товар назад. В крайнем случае напишите претензию в свободной форме и сдайте администратору или старшему менеджеру под роспись. Если и это не подействует, обращайтесь в суд (это не страшно) — у вас есть неплохой шанс создать новый прецедент и помочь всем остальным пользователям, которые окажутся в такой же ситуации.