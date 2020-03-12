Я никогда не испытывал особенного пиетета к смартфонам Samsung, хотя большая часть бытовой техники у меня дома принадлежит именно этому бренду. Сказывалась неоднородность модельного ряда мобильных устройств компании, из которого можно было выбрать либо флагман, либо бюджетник. Аппараты среднеценового сегмента в нём, по сути, отсутствовали в принципе. Однако со временем корейцы поняли, что дальше так продолжаться не может и переосмыслили подход к ведению бизнеса, создав так называемый средний класс, и, что самое главное, кардинально изменили принцип программной поддержки фирменных смартфонов.

Лучший смартфон Samsung

Первая причина, по которой я советую обратить внимание не смартфоны Samsung, — это, конечно, наличие в ассортименте компании потрясающих недорогих моделей. Мой личный фаворит – это Galaxy A51, который за 15 тысяч рублей предлагает пользователю конкурентоспособную аппаратную начинку, реально флагманскую внешность, неотличимую от Galaxy S20, и четырёхмодульную камеру с возможностью съёмки в 4К. А если вам хочется что-нибудь покруче – например, аппарат с топовым железом – советую обратить внимание на Galaxy S10 Lite. Он выглядит точно так же, как S20, но при этом оснащается процессором Snapdragon 855, 6 ГБ оперативки и аккумулятором на 4000 мАч при цене в 36 тысяч рублей.

Обновления для смартфонов Samsung

В последнее время Samsung совершенно кардинальным образом изменила подход к обновлению своих устройств и стала, во-первых, более ответственно подходить к вопросу выпуска ежемесячных обновлений безопасности, которые её аппараты получают даже раньше, чем Google Pixel, а, во-вторых, стала банально быстрее адаптировать новые версии Android для флагманов прошлых лет. Это особенно заметно на примере Galaxy S10, который получил Android 10 через три месяца после релиза обновления. Да, это по-прежнему не лучший показатель в отрасли, но по сравнению с прежними 6-7 месяцами, которые требовались Samsung на оптимизацию апдейтов, это серьёзный прорыв.

Как расширить возможности смартфонов Samsung

Наряду с сокращением сроков адаптации обновлений Samsung решила, что сакральность флагманских смартфонов сильно переоценена. Поэтому корейцы стали постепенно распространять те функции, которые изначально были доступны только в аппаратах актуального поколения, на модели прошлых лет. Так было с ночным режимом съёмки, перекочевавшей из прошивки Galaxy S10 в Galaxy S9 и Galaxy A50, а также возможностью установки видео в качестве заставки, которая появилась в Galaxy S9, а потом была адаптирована для работы на Galaxy S8 и Note 8. Очевидно, что в будущем эта тенденция сохранится, а значит, Galaxy A51 и Galaxy S10 Lite, не говоря уже об S10 и остальных аппаратах, получат эксклюзивные фишки Galaxy S20.

Когда выйдет One UI 2.1

Google уже несколько лет не выпускает промежуточные обновления Android второго порядка. Последним таким апдейтом был Android 8.1 Oreo, который вышел в 2017 году. С тех пор Google прекратила эту традицию, перейдя к практике выпуска одного обновления за год, не считая ежемесячных патчей безопасности. Samsung такой расклад не устроил, и она решила, что будет расширять возможности оболочки One UI самостоятельно. Результатом этого решения станет One UI 2.1, чей релиз запланирован на этот год. Пока неизвестно, какие нововведение будет содержать обновление и когда именно оно выйдет, но уже сейчас ясно, что Samsung хочет и, что самое главное, может развивать Android практически независимо от Google.

Есть ли у Samsung экосистема

Несмотря на то что Samsung уже давно нашла свой путь и больше не пытается быть похожей на Apple, корейцам удалось выстроить отличную экосистему. Правда, в отличие от яблочной, она больше ориентирована на устройства, а не на ПО, что, впрочем, не делает её хуже. Экосистема Samsung позволяет с удобством управлять бытовой техникой прямо со смартфона, а также расширять его возможности при помощи фирменных смарт-часов и другой носимой электроники. Чего только стоят наушники Galaxy Buds, которые и сопрягаются с аппаратами Samsung по принципу AirPods, или Galaxy Watch, которые могут измерять давление по силе кровяного потока.