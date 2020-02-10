Наверное, все слышали версию о том, что большинство утечек о новых смартфонах провоцируют сами производители. Якобы таким образом они одновременно поддерживают фанатов в напряжении и повышают упоминание бренда в тематических СМИ, препятствуя образованию информационного вакуума. Ведь нет ничего хуже, когда о тебе не говорят вообще. Но одно дело утечки и слухи, и совершенно другое – полный слив всей информации о новинке до презентации, которым довольно активно промышляют китайцы, а с некоторых пор — и корейцы.

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На церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе сегодня ночью, Samsung показала свой второй складной смартфон – Galaxy Flip Z. Это тот самый аппарат с вертикальным форм-фактором, который мы видели на шпионских фотографиях в последние несколько недель и принимали за второе поколение Galaxy Fold. Однако, как оказалось, новинка не имеет никакого отношения к оригинальной линейке складных смартфонов компании, представляя собой совершенно самостоятельную модель в новой линейке условно доступных устройств со складной конструкцией.

Galaxy Flip Z — отличия от Galaxy Fold

Несмотря на то что это была не презентация, а всего лишь демонстрация рекламного видеоролика в перерыве между вручениями наград, он позволил составить вполне чёткое впечатление об аппарате, подтвердив большую часть слухов и утечек. Во-первых, Galaxy Flip Z действительно раскладывается по принципу оригинальных раскладушек из середины нулевых годов, образуя не планшет, как в случае с Galaxy Fold, а сильно вытянутый смартфон. Во-вторых, модель действительно будет стоить меньше своего предшественника, потому что экономия на аппарате видна невооружённым глазом.

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В частности, на то, что Samsung пыталась максимально снизить себестоимость Galaxy Flip Z, указывают супер-компактный дисплей с диагональю не более дюйма, который сгодится разве что для принятия или отклонения вызова, и двойной (!) модуль камеры. Очевидно, корейцы могли бы укомплектовать смартфон четырьмя или хотя бы тремя камерами по аналогии с фирменными бюджетниками линейки Galaxy A, но не стали заморачиваться, поскольку это потребовало бы сильно поменять внутреннюю компоновку устройства, а это обернулось бы дополнительными расходами.

Впрочем, претензий к компании тут быть не может. Ведь технология, лежащая в основе складного дисплея, просто не может стоить дёшево, а значит, чтобы добиться невысокой розничной цены, производителю приходится идти на какие-то компромиссы. Ну, а поскольку внешний дисплей по большому счёту мало кому нужен, а двойной камеры при условии правильной настройки хорошей оптики хватит даже самому притязательному фотографу, то предлагаю считать экономию на комплектующих Galaxy Flip Z абсолютно оправданной. Тем более что в данном случае она совершенно не делает аппарат хуже.

Характеристики Galaxy Flip Z

Официальная информация о техническом оснащении смартфона отсутствует, однако благодаря китайским инсайдерам мы располагаем и ей. Известно, что в основу Galaxy Flip Z ляжет прошлогодний процессор Snapdragon 855+, также свидетельствующий об экономии, 8 ГБ оперативки, что по меркам 2020 года уже далеко не рекорд, и 256 ГБ встроенного хранилища. О возможности расширения штатной памяти картами MicroSD ничего не говорится, но, зная о лояльности Samsung к внешним накопителям, можно предположить, что их поддержку так же заявят. А вот аккумулятор на 3300 мАч, учитывая довольно крупный основной дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма, выглядит откровенно слабым. Хуже в этом плане только Motorola Razr, чья батарея имеет ёмкость 2700 мАч.

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По слухам, розничная цена новинки в США составит около 1500 долларов. Это немаленькая сумма, однако более дешёвых складных смартфонов на рынке всё равно нет, а Motorola Razr из-за откровенно средних характеристик на фоне Flip Z выглядит куда менее привлекательно. Другое дело, что ожидать высокого спроса на новинку всё-таки не стоит, ведь проблема невысокой надёжности, очевидно, никуда не делась. Поэтому лично я бы новинку не купил, предпочтя ей Galaxy Fold, потому что из-за больших габаритов последнего открывать его, скорее всего, вы будете двумя руками, тогда как в случае с Galaxy Flip Z, вероятно, будете пользоваться большим пальцем руки, подсовывая его между створками дисплея. В результате это практически наверняка приведёт к повреждению его покрытия и преждевременному выходу из строя.