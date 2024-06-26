Популярные смартфоны 2024 года, которые не стоят своих денег

Смартфоны становятся популярными в силу разных причин. Одни модели изначально обладают классными характеристиками, поэтому на них обращают внимание известные блогеры, их хвалят по сарафанному радио, да и отзывы свидетельствуют о том, что их обладатели сделали правильный выбор. Другие устройства становятся востребованными исключительно за счет агрессивного маркетинга, включающего в себя повсеместную рекламу и, скажем так, не слишком объективные обзоры. Ими можно пользоваться, но подобные смартфоны не стоят своих денег. То есть, покупая их, вы рискуете сильно переплатить, пройдя мимо менее раскрученных конкурентов.

Минусы HONOR 90 Lite в сравнении с конкурентами

Уже не первый год компания HONOR выпускает откровенно проходные Lite-версии своих моделей номерной серии. Яркий пример — смартфон HONOR 90 Lite, который появился в прошлом году, но до сих пор пользуется популярностью. При цене 25 тысяч в офлайн-рознице и примерно 20 тысяч на онлайн-маркетплейсах он предлагает характеристики, соответствующие устройству за 10-15 тысяч рублей, но никак не 20-25.

Будучи в лучшем случае смартфоном до 20000 рублей, HONOR 90 Lite имеет IPS-экран, в то время как все конкуренты в этой ценовой категории предлагают AMOLED: хоть TECNO Camon 30, хоть POCO M6 Pro. Также оппоненты HONOR 90 Lite готовы похвастать стереодинамиками и хорошим вибромотором.

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Следующий недостаток HONOR 90 Lite — процессор Dimensity 6020. Он является переименованной версией чипа Dimensity 700, выпущенного еще в 2020 году. На момент выхода он использовался в смартфонах до 15000 рублей (POCO M3 Pro 5G), а популярный нынче процессор Helio G99 по всем статьям превосходит это недоразумение.

Как MediaTek толкает старые процессоры под видом новых

Еще один минус HONOR 90 Lite — его камера, которая записывает видео в максимальном разрешении 1080p (30 fps) и даже не поддерживает цифровую стабилизацию. В сценариях фото все тоже печально, особенно если попробовать переключиться на 5-мегапиксельный сверхширик.

Наконец, имея на борту не самый энергоэффективный экран (IPS потребляет больше энергии, чем AMOLED), HONOR 90 Lite оснащается скромным по нынешним меркам аккумулятором на 4500 мАч. Может, быстрая зарядка выручит? Ага, сейчас! Получайте 22.5 Вт (от 0 до 100% за полтора часа), пока владельцы Redmi Note 11 Pro+ заряжают свой смартфон с такой же батарейкой за 15 минут.

Почему TECNO Pova 6 Pro 5G — не игровой смартфон

В отличие от HONOR 90 Lite, новый TECNO Pova 6 Pro 5G имеет AMOLED-экран, обладает стереодинамиками и даже предлагает солидный аккумулятор на 6000 мАч с 70-ваттной зарядкой в комплекте. Но его главная проблема — позиционирование, которое успело ввести в заблуждение не одну тысячу покупателей.

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TECNO Pova 6 Pro 5G рекламируют как игровой смартфон. Но за 23 999 ₽ в официальной рознице мы получаем устройство на процессоре Dimensity 6080 — клоне Dimensity 810 (2021). При этом за те же деньги можно приобрести упомянутый ранее TECNO Camon 30 или вообще заказать POCO X6 Pro всего за 25K. Первый смартфон, не позиционируя себя как игровой, просто покажет лучшую производительность в тестах графики, а мощность второго переплюнет TECNO Pova 6 Pro 5G более чем в 3 раза!

В целом, TECNO Pova 6 Pro 5G — хороший смартфон, способный порадовать отличной автономностью, быстрой зарядкой, сочным экраном и неплохой камерой. Но он точно не игровой и точно не стоит почти 25 тысяч рублей, которые за него просят в официальной рознице.

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Почему не стоит покупать Redmi Note 13 Pro 4G

Еще сильнее переоценен Redmi Note 13 Pro 4G. В официальной российской рознице он стоит чуть меньше 30 тысяч рублей (и то со скидкой), а на AliExpress его цена даже во время больших распродаж не опускается ниже 20K. При этом ребята из Xiaomi не постыдились оснастить его чипом Helio G99, чье законное место в Infinix HOT 40 Pro за 15K, но никак не в смартфоне с официальным ценником 31 999 ₽.

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Причем доходит до смешного: по уровню производительности Redmi Note 13 Pro 4G опережает своего предшественника Redmi Note 9 Pro, вышедшего еще в 2020 году, всего на 9%, но при этом даже не поддерживает запись видео в 4K, хотя на подобное был способен канувший в лету старичок.

Даже если вам плевать на процессор и то, насколько хорошо он показывает себя в играх, вы должны понимать: Helio G99 — посредственный чип с точки зрения работы с графикой, поэтому 200-мегапиксельная камера в реализации Redmi Note 13 Pro 4G — пшик в воздух. Уж лучше сэкономить, купив почти точную копию POCO M6 Pro, или взять Samsung Galaxy A54.

Почему камеры с одинаковым разрешением фотографируют по-разному

Что не так с камерой realme 12 Pro 5G

Еще одним разочарованием для вас может стать покупка realme 12 Pro 5G — устройства, которое производитель называет не иначе как камерофон и продает за 36 999 ₽ в официальной рознице.

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Является ли он камерофоном на самом деле? Пожалуй, нет. Основная камера Sony IMX882 имеет размер сенсора 1/1.95″, что даже меньше, чем у какого-нибудь Redmi Note 13 с его Samsung HM6 (1/1.67″), а 32-мегапиксельный телевик с 2-кратным оптическим зумом приближает объекты не лучше, чем схожий по цене Redmi Note 13 Pro 5G с внутрисенсорным зумом.

Не радует и железо. Процессор Snapdragon 6 Gen 1 хоть и набирает сравнительно неплохие 600 тысяч баллов в AnTuTu, но умудряется греться и довольно быстро высаживать батарейку. Плюс ко всему производитель не раскошелился на быструю память UFS 3.1, а потому приходится довольствоваться не самым скоростным накопителем UFS 2.2. А ведь можно было взять какой-нибудь Infinix ZERO 30 5G с реально классными камерами и шустрым железом.

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Чудовищные недостатки HUAWEI Pura 70 Ultra

Все флагманы на Android переоценены и предлагают лишь незначительные улучшения в сравнении с представителями среднего класса, но характеристики HUAWEI Pura 70 Ultra настолько не соответствуют его цене, что промолчать невозможно.

Почему новые смартфоны HUAWEI Pura 70 — это фиаско

Начнем с пресловутого процессора. Установленный здесь Kirin 9010 почти на 50% медленнее чипа Dimensity 8300-Ultra из POCO X6 Pro, который, к слову, на AliExpress стоит примерно 25 тысяч рублей, то есть в 5 раз меньше! Ну а старый техпроцесс камня HUAWEI 70 Ultra заставляет смартфон быстро терять заряд даже с аккумулятором на 5200 мАч.

Экран HUAWEI Pura 70 Ultra не впечатляет флагманской яркостью, выдавая в тесте GSMArena.com 1231 нит в пике, в то время как дисплей даже обычного POCO X6 без приставки «Pro» достигает отметки 1339 нит. Единственное светлое пятно — камера.

Но зачем платить 130 тысяч за HUAWEI Pura 70 Ultra, когда на Яндекс Маркете можно заказать ничем не уступающий камерофон Samsung Galaxy S24 Ultra менее чем за 80K? Он работает на в 2.5 раза более мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3, не имеет проблем с Google-сервисами, поддерживает кучу фишек искусственного интеллекта Galaxy AI и даже позволяет зарегистрировать eSIM (да, HUAWEI Pura 70 Ultra не способен и на это).