Новые смартфоны HUAWEI Pura 70 — это фиаско. Такую халтуру не оценят даже в Китае

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Герман Вологжанин

18 апреля в КНР состоялась презентация сразу четырех смартфонов HUAWEI Pura 70, и это — отличный повод для разговора не столько о новых устройствах китайского технологического гиганта, сколько о перспективах компании в целом. Линейка «Pura» — правопреемница P-серии, которая славилась своими фотофлагманами. Свежие смартфоны, выпущенные под новым именем, также делают акцент на камерах, однако предлагают настолько сомнительные возможности за свои деньги, что на горизонте начинает прорисовываться закат международной истории некогда очень популярного бренда.

Новые смартфоны HUAWEI Pura 70 — это фиаско. Такую халтуру не оценят даже в Китае. HUAWEI Pura 70 — это издевательство над фанатами бренда. Фото.

HUAWEI Pura 70 — это издевательство над фанатами бренда

Характеристики HUAWEI Pura 70

Линейка «Pura» состоит из четырех моделей. Как это обычно любят делать китайцы, HUAWEI представляет нашему взору кучу устройств с приставками «Pro», «Plus» и «Ultra» для их формального разграничения:

  • HUAWEI Pura 70;
  • HUAWEI Pura 70 Pro;
  • HUAWEI Pura 70 Pro+;
  • HUAWEI Pura 70 Ultra.

Вопреки предсказуемо возникающим предположениям, отличия между самой простой моделью HUAWEI Pura 70 и HUAWEI Pura 70 Ultra незначительны. Все смартфоны предлагают AMOLED-экран, выполненный по последнему слову техники, одинаковую функциональность камер с переменной диафрагмой и перископическим модулем, а также максимально мощное (насколько это возможно в условиях санкций) железо. Разница кроется в едва заметных деталях, которые можно попытаться найти, взглянув на характеристики смартфонов HUAWEI Pura 70.

ХарактеристикиPura 70Pura 70 ProPura 70 Pro+Pura 70 Ultra
Экран6.6 дюйма, AMOLED (2844х1260), 1-120 Гц6.8 дюйма, AMOLED (2844х1260), 1-120 Гц6.8 дюйма, AMOLED (2844х1260), 1-120 Гц6.6 дюйма, AMOLED (2844х1260), 1-120 Гц
Основная камера50 + 13 + 12 МП50 + 12.5 + 48 МП50 + 12.5 + 48 МП50 + 40 + 50 МП
Фронтальная камера13 МП13 МП13 МП13 МП
ПроцессорKirin 9000S1Kirin 9010Kirin 9010Kirin 9010
Память12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ16/512 или 16/1024 ГБ16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор4900 мАч4900 мАч5050 мАч5200 мАч
Зарядка66 Вт100 Вт100 Вт100 Вт

HUAWEI не указывает названия используемых сенсоров камеры, однако раскрывает их некоторые особенности. В частности, версия с приставкой «Ultra» предлагает дюймовую матрицу с выдвижной конструкцией, позволяющей сделать выступ не таким монструозным. Нечто подобное мы уже видели в TECNO Phantom X2 Pro.

Характеристики HUAWEI Pura 70. Главная фишка старшей модели — выдвижная камера. Фото.

Главная фишка старшей модели — выдвижная камера

О каких-то технологических инновациях на презентации рассказано не было, а весь акцент был сделан на пресловутом импортозамещении. Смартфоны HUAWEI Pura 70 — чистокровные китайцы. Если защитное стекло, то Kunlun вместо Gorilla Glass. Если процессор, то Kirin, а не Snapdragon. Если операционная система, то HarmonyOS 4.2 (правда, использующая базу в качестве старой Android 12).

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Новые процессоры Kirin

Главный интерес в новых смартфонах представляют процессоры Kirin. Это отечественная для КНР разработка, с 2020 года лишенная доступа к производственным мощностям тайваньской TSMC, что вынуждает HUAWEI обходиться силами заводов по производству микроэлектроники, расположенными на территории континентального Китая.

Новые процессоры Kirin. Процессоры Kirin отстают чипов Qualcomm, MediaTek и Samsung на несколько поколений, и разрыв только увеличивается. Фото.

Процессоры Kirin отстают чипов Qualcomm, MediaTek и Samsung на несколько поколений, и разрыв только увеличивается

Так, процессоры Kirin 9000S1 и Kirin 9010 используют не самый актуальный техпроцесс 7 нм китайской компании SMIC, что сильно ограничивает производительность чипов. HUAWEI намеренно держит в секрете и архитектуру ядер, и уж тем более не афиширует результаты однокристальных систем в синтетических тестах, хотя в досанкционные времена компания бы обязательно похвасталась цифрами. Более того, на сайте huawei.com вообще скрыты какие-либо сведения о процессорах новых смартфонов, будто это намного менее важная информация, чем, к примеру, наличие автофокусировки.

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Смещение акцентов понятно: производителю стыдно демонстрировать возможности чипов собственного производства. К нашей радости, жители Китая, успевшие подержать новинки в руках, не поленились установить на смартфоны приложение Device Info, срывающее покровы. Выяснилось, что Kirin 9010 по своей архитектуре аналогичен прошлогоднему Kirin 9000S из устройств серии Mate 60, но при этом работает на пониженной частоте, то есть является ухудшенной версией уже известной SoC. Кроме того, пользователи активно делятся результатами HUAWEI Pura 70 в AnTuTu.

Новые процессоры Kirin. Производительность HUAWEI Pura 70 Ultra в 2 раза уступает показателям недорогого POCO X6 Pro в AnTuTu. Фото.

Производительность HUAWEI Pura 70 Ultra в 2 раза уступает показателям недорогого POCO X6 Pro в AnTuTu

Так, Kirin 9010 из топового HUAWEI Pura 70 Ultra набирает порядка 700 тысяч баллов в AnTuTu. Это результат, сопоставимый с показателями Snapdragon 865 — чипа, анонсированного еще в декабре 2019 года. Справедливости ради стоит заметить, что смартфоны HUAWEI отказались проходить тест графики. Но даже с ним результат едва ли смог бы преодолеть порог в миллион баллов, выдав производительность в лучшем случае на уровне Snapdragon 8 Gen 1, выпущенного в 2021 году.

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Конечно, кому-то может показаться, будто процессор — далеко не самая важная характеристика, и уже хорошо, что смартфон просто работает. Но мы все-таки говорим о флагмане, ожидая от него чего-то большего, чем от смартфона за 20-30 тысяч рублей. Представители серии HUAWEI Pura 70 дать это не в состоянии, так как вычислительных возможностей процессоров Kirin не хватает даже для реализации функций искусственного интеллекта, на которых базируется вся маркетинговая кампания Galaxy S24 и будет строиться продвижение большинства смартфонов ближайших лет.

Цена HUAWEI Pura 70

Цена HUAWEI Pura 70. Стоимость смартфонов HUAWEI улетела в космос. Фото.

Стоимость смартфонов HUAWEI улетела в космос

Мы не можем говорить о том, хорош смартфон или плох, в отрыве от его цены. Поэтому стоимость HUAWEI Pura 70 никак нельзя обойти стороной. Тем более, что на действительно удивляет:

  • HUAWEI Pura 70 — от 5 499 юаней (~ 71 500 ₽);
  • HUAWEI Pura 70 Pro — от 6 499 юаней (~ 84 500 ₽);
  • HUAWEI Pura 70 Pro Plus — от 7 999 юаней (~ 104 000 ₽);
  • HUAWEI Pura 70 Ultra — от 9 499 юаней (~ 130 000 ₽).

Учитывая стоимость смартфонов в России, цена может показаться вполне обычной. Однако цены в Китае и за его пределами — не одно и то же. Так, за самый навороченный Xiaomi 14 Ultra на старте просили 6 499 юаней (~ 84 500 ₽), а за OPPO Find X7 Ultra — 5 999 юаней (~ 78 000 ₽). Это флагманы, технически превосходящие HUAWEI Pura 70 Ultra (выше разрешение экрана, есть дополнительная камера для плавного зума), да и к тому же работающие на актуальном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 со всеми фишками искусственного интеллекта и высочайшим уровнем производительности.

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Выйдет ли HUAWEI Pura 70 в России

Выйдет ли HUAWEI Pura 70 в России. Не ждите эти смартфоны в России. Фото.

Не ждите эти смартфоны в России

Выход глобальной версии HUAWEI Pura 70 в нынешнем виде представляется невозможным. И виной тому — нерыночное соотношение цены и характеристик. Ведь перед нашими глазами уже есть пример смартфонов HUAWEI Mate 60, которые так и не появились вне Китая, ведь на европейском рынке стоимость устройств увеличивается по сравнению с расценками в КНР в полтора-два раза, и за новый Pura 70 Ultra в России пришлось бы просить уже не 130 000 ₽, а минимум 200 000 ₽.

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Смартфон, технологически уступающий всем конкурентам, но в то же время значительно превосходящий их в цене, окажется невостребован за пределами Китая, и это прекрасно понимает HUAWEI. Внутри страны с полуторамиллиардным населением наверняка найдутся люди, готовые купить новые Pura 70 просто по причине того, что они сделаны из отечественных компонентов, хотя и они дважды подумают, стоит ли игра свеч. В любом случае нам от возможных успехов смартфонов в Китае не легче. Мы уже распрощались с Mate-серией, а теперь, судя по всему, потеряли смартфоны из линейки с приставкой «P», лишившись всех флагманов HUAWEI на глобальном рынке. Как думаете, что ждет компанию дальше?

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