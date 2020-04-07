В последнее время выбрать смартфон становится все большей проблемой. Некоторые устройства не дотягивают по камере. Другие очень большие. Третьи выглядят так, что на них смотреть страшно. При этом все они стоят дорого. На фоне этого нас лишили сильного игрока, который мог что-то предложить, но старался удерживать цену на невысоком уровне. Теперь их смартфонами пользоваться сложно, хотя цена располагает к себе. При этом есть надежда, что что-то поменяется, но оставим это неисправимым оптимистам. Пока особых предпосылок к такому развороту ситуации нет. Тем не менее, смартфоны Huawei еще очень даже ничего и люди продолжают их любить. Сегодня хочу перечислить пять смартфонов этого бренда, которые считаю лучшими.

Так получилось, что я до сих пор отлично отношусь к Huawei. Многие критикуют мое мнение, но я уверен, что они намного лучше некоторых Samsung, OPPO и даже Xiaomi, да простят меня адепты этого бренда.

Преимущество проявляется по всем фронтам. Если в самом дешевом сегменте конкурентам как-то удается навязать соперничество, то в топовом Huawei прям молодцы. Они могут сочетать функциональность, производительность, программную оболочку, качество материалов и многое другое. У них это получается явно лучше, чем у того же OnePlus, который хорош только в производительности.

Можете со мной спорить. Для этого есть комментарии и наш Telegram-чат, но смартфоны создаются не для игр. Тот, кто говорит о том, что в играх Huawei хуже остальных, прав, но если вам так важны пара лишних фреймов в Fortnite, PUBG или Call of Duty, покупайте ROG Phone — он вам точно понравится. Huawei и его придворный Honor хороши именно для массового потребителя. В этом их главное преимущество.

Даже в условиях санкций компания производит шикарные устройства. Учитывая, что больше половины пользователей не устанавливает на свои смартфоны ровным счетом ничего, а из функций им нужен только браузер, звонилка и мессенджер, это все есть в Huawei. Ниже приведу примеры тех моделей, которые мне больше всего нравятся на сегодняшний день.

Какой телефон Huawei лучше

Далее устройства будут не в порядке убывания или возрастаний того, насколько они мне нравятся, а вперемешку. Тем более, что они из разных ценовых категорий и сравнивать их не очень корректно.

Huawei P Smart Z

Например, среди недорогих смартфонов я могу отметить Huawei P Smart Z. Он стоит дороже обычного Huawei P Smart, но имеет выезжающую камеру. Сейчас по понятным причинам их уже не встретить в новых смартфонах, но старые покупать можно. Мне он кажется отличным выбором. Средняя цена на него составляет сейчас примерно 12 000 рублей. Это совсем недорого для такого аппарата.

Его характеристики немного устарели, так как ему уже около года, но зато он отлично работает с сервисами Google, так как был выпущен еще до введения санкций в отношении компании.

Тем не менее, на борту, кроме неплохой отзывчивости, будут 6,9-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей, память 4/64 ГБ, аккумулятор на 4000 мАч и 16-мегапиксельная камера с двух сторон.

Huawei Y7 2019

Дешевле из нашего сегодняшнего списка будет только Huawei Y7 2019. Его цена сейчас составляет примерно 9 000 рублей. Пусть характеристики не блещут красивыми цифрами, но для своей цены их хватит. Можно найти что-то чуть более производительное у Xiaomi, но я бы лучше купил этот аппарат. Хотя, у Redmi Note 7 камера все же получше.

На борту будет 6,26-дюймовый экран с разрешением 1520×720 пикселей, Snapdragon 450, память 3/32 ГБ и аккумулятор на 4000 мАч. Есть даже быстрая зарядка, хоть и не самая быстрая. Есть даже NFC. Сервисы Google на месте — смартфон вышел уже достаточно давно.

Huawei P30 Pro

Недавно вышел Huawei P40 Pro и сейчас я активно пытаюсь понять, нравится ли он мне. В любом случае, это не повлияет на мое мнение о том, что Huawei P30 Pro является одним из лучших смарфтонов в истории бренда. Мой опыт использования меня в этом убедил. Он заслуженно входит в список камерофонов, которые стоит купить в этом году.

Два года назад Huawei выпустила модель P20 Pro. Она была крутой и перевернула всю линейку. 30-я модель стала ее достойным продолжением. В рамках этого списка даже не стоит перечислять ее характеристики, так как они на самом высоком уровне.

Несмотря на то, что Huawei P30 Pro вышел год назад, он до сих пор очень хорош. А главное, на сегодняшний день это лучший смартфон Huawei, который работает с сервисами Google. Это огромный плюс. На официальном сайте Huawei он стоит 59 990 рублей, но к нему дают подарков на 12 000 рублей. Все равно, я бы лучше купил его, чем новый OnePlus 8 за 900 долларов.

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Huawei Mate 20 Pro

Схожими с Huawei P30 Pro спеками обладает Huawei Mate 20 Pro, который вышел примерно на полгода раньше. Это не прошлогодний Mate 30 Pro с непонятным экраном в стиле ”водопад”, а нормальный Mate.

Смартфон отлично снимает, до сих пор быстро работает (на предпоследнем процессоре на сегодняшний день) и интересно выглядит. Еще больше радует цена. Его можно найти в продаже примерно за 45 000 рублей.

Да, этой осенью ему исполнится два года, но вряд ли вы захотите поменять его через год-полтора. На два-три года его точно хватит.

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Huawei P30 Lite

Мне всегда нравилось, как Huawei выпускает модели разной ценовой категории в рамках одной линейки. Это делает линейку более понятной и наглядной. Особенно мне нравится, как подобраны обозначения. Есть Lite-версия, обычная и Pro-версия. Все понятно.

Версию Huawei P30 Lite я выделил, как наиболее актуальную на данный момент с Full HD+ экраном с ЖК-матрицей, 6 ГБ оперативки и 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера имеет три модуля с максимальным разрешением 24 Мп, а фронталка одинарная на 32 Мп. Аккумулятор с быстрой зарядкой имеет емкость 3340 мАч.

Все это отдают за 13 000 рублей. Мне кажется, учитывая нынешние цены, это отличное предложение. Хоть и не единственное.

Можно ли сейчас покупать телефоны Huawei

Я считаю, что сейчас не просто можно, но и нужно покупать Huawei. Новые модели без сервисов Google могут подойти не всем. Даже AppGallerу не вытянет, хотя, компания старается. Она вот-вот добавит в новые смартфоны возможность платить картой и уже выпустила своего голосового ассистента.

Как только Huawei снова начнет выпускать смартфоны с поддержкой сервисов Google, мы сразу расскажм об этом в нашем новостном канале.

В то же время старые смартфоны, представленные до середины прошлого года, отлично себя чувствуют с Google, включая Google Play. Учитывая снижение цен на них, я бы присмотрелся, если вы выбираете что-то на замену своему смартфону.

За полгода телефоны не на столько устарели, чтобы перестать работать. А учитывая цены, они вполне смогут потягаться с новинками.