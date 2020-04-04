Производители смартфонов постоянно выпускают новые модели устройств. Обычно они становятся лучше и интереснее. Также выпускаются прошивки для старых смартфонов, которые вдыхают в них новую жизнь. Даже Huawei не перестает выпускать новые прошивки, которые вызывают очень большой интерес. Сегодня я расскажу о ключевых преимуществах EMUI 10 и попробую объяснить, почему ее надо поставить на ваш смартфон, если он ее поддерживает. Мне кажется, что эта операционная система не просто заслуживает внимания, а является очень своевременной и интересной.

На какой телефон можно установить EMUI 10

Список устройств, на которые можно установить EMUI 10, очень большой. Уже сейчас прошивку можно установить на такие модели, как Huawei P30 и P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X (4G) и Nova 5T. Примерно до июля этого года обновления должны получить еще несколько моделей, а именно: Porsche Design Huawei Mate 20 RS, Huawei Mate 20 X(5G), Huawei P30 lite, Huawei Nova 4e, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Porsche Design Huawei Mate 10, Porsche Design Huawei Mate RS, Huawei Mate 20 lite, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart + 2019, Huawei P Smart Pro, Huawei P Smart Z, Huawei Nova 4, Huawei Nova Lite 3.

Как видим, перечень смартфонов очень широкий и в него входят модели, представленные два года назад. Тем не менее, есть и те относительно новые модели, которые обновлений не получат. Среди них Honor Play, Honor 9, Honor 9 Lite, Honor 8X Max, Huawei Y9 2019, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei P20 Lite. В любом случае, если компания передумает, за обновлениями не надо выстраиваться в очередь у офиса компании. Они сами прилетят на ваш смартфон. А может даже уже прилетели. Проверьте.

Надо ли обновлять Huawei до EMUI 10

Если вы хотите новые функции, то обновляться обязательно надо. Особенно, если вы любите интерфейс с темной темой и хотите получить новые анимации. Они очень сильно освежают смартфон. Я уже рассказывал, как еще его можно превратить почти в новый, но обновление прошивки сделать существенно проще.

Какие новые функции в EMUI 10

Новые функции появляются и в обычных обновлениях в течение года. Но только к большим апдейтам производители готовят что-то действительно новое. На этот раз новинок тоже хватает.

Я расскажу о тех, которые вызвали у меня больше всего интереса, хотя мелочей тоже хватает, но многие из них не несут в себе чего-то революционного. Часто они даже на эволюцию не тянут.

Темная темя для Huawei



Многие пользователи очень любят темную тему и часто спрашивают, будет ли она в том или ином приложении. Я к ней отношусь двояко и уже рассказывал почему, но мне куда приятнее, когда она есть, и я могу сделать выбор между тем, чтобы использовать ее или не использовать.

Теперь она появилась и вопрос можно снимать. Просто запускайте и пользуйтесь. Тем более, что интерфейс станет темным не только в настройках смартфона, но и во всех предустановленных приложениях. Даже многие сторонние приложения, которые поддерживают такую функцию, тоже получат ее.

Новая шторка уведомлений

Обновили в EMUI и шторку уведомлений. Теперь она выглядит куда более представительно. Правда, есть ощущение, что дизайнеры были вдохновлены тем, какой дизайн выбрала для себя Apple. Но, даже если это так, это совсем не плохо. Главное результат и то, что нет прямого копирования.

Теперь шторка мне нравится существенно больше. Все стало очень наглядно. Хотя, возможно, вы со мной не согласитесь, но это дело вкуса.

Версия EMUI 10.1 получила еще больше обновлений. Мы уже писали о них. Возможно, вы еще больше захотите обновиться.

Анимация в новой прошивке

Анимации тоже уделили большое внимание. Кампания даже рассчитала, какое оптимальное время этой анимации должно быть, и пришла к выводу, что 400 мс. Не знаю, пользовались ли они мнением психологов или еще кого-то, но получилось очень недурно.

Я вообще люблю, когда в новой прошивке меняется анимация. Обычно ее нельзя испортить и сделать хуже, чем она была, так как это что-то очень быстрое и вряд ли начнет раздражать. Зато ты получаешь обновление, которое видишь постоянно. Иногда это сравнимо с переходом на другой смартфон. Очень освежает тот самый ”юзер экспириенс”.

Функция Always on Display на Huawei

Надо признать, я не очень часто пользуюсь функцией Always on Display на своих смартфонах, даже если они ее поддерживают. Но я все равно рад, когда компания работает в этом направление и не забывает по принципу есть оно и есть.

В этот раз изменения коснулись подстройки цвета текста на выключенном экране под условия внешнего освещения. Мелочь, а приятно. Многим понравится.

Вывод экрана смартфона на ноутбук

Еще одной интересной функцией является то, что компания реализовала поддержку своими ноутбуками отображения экрана смартфона. Правда, работает функция не со всеми моделями ноутбуков Huawei.

Я попробовал эту функцию только на тестовом ноутбуке при ее демонстрации, но меня это впечатлило. На дисплей компьютера выводится экран смартфона и им можно управлять. Иногда это бывает очень удобно, особенно, когда пользуешься приложениями, которые не имеют аналогов для компьютера. Например, переписка в WhatsApp. Соединение беспроводное и теперь не надо держать смартфон в руке, чтобы работать с ним.

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Другие новые функции EMUI 10

В новой прошивке можно найти и другие обновления. Среди них журнальный стиль отображения настроек, когда они разбиты на блоки. Появилась система приоритета процессов. Так можно распределить нагрузку на систему и выполнять операции в ”свободное время”. А еще одной скрытой функцией стала GPU Turbo 3.0. Так игры будут работать лучше, а энергии тратиться меньше. Ну, и конечно, не забыли про конфиденциальность.

Как обновить обновить смартфон Huawei

Для того, чтобы установить обновление, вам надо перейти в настройки вашего смартфона и найти раздел ”обновления”. После этого достаточно будет просто следовать инструкциям. Все очень просто и относительно быстро. По крайней мере, не так, как у тех, кто пользуется Samsung.

Если пока обновление недоступно, стоит немного подождать. Со временем оно может появиться, вот тогда вы и получите новый опыт использования.