Xiaomi показала умные часы Redmi Watch 2 с AMOLED, NFC, GPS и другими фишками

В последнее время умные часы все больше и больше набирают популярность у пользователей. Однако если у яблочников есть Apple Watch, то на Android все не так гладко. Те, кто пользуется операционной системой от Google, почему-то обычно предпочитают фитнес-трекеры и скептически относятся к другим устройствам. Однако если посмотреть на рынок, то можно увидеть, что многие компании предлагают действительно крутые решения, достойные нашего внимания. Недавно дочерняя компания Xiaomi представила Redmi Watch 2. Этот девайс, пожалуй, лучшее решение по соотношению цена-качество среди носимых устройств.

Война между смарт-часами и фитнес-браслетами продолжается уже не один год. Мы уже много раз касались вопроса выбора между ними, но я, честно сказать, для себя не определился до сих пор. С одной стороны, современные трекеры предлагают всю ту же функциональность, но за меньшие деньги. С другой, часы есть часы. Они и выглядят солиднее, и пользоваться ими удобнее.

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Смарт-часы Redmi

Буквально на днях в Китае прошла презентация крутого бюджетника Redmi. И пусть смартфон пока не был представлен у нас, уверен, что как только он придет в Россию, модель разлетится, как горячие пирожки. Вы только посмотрите на него.

Кроме телефонов нам также представили второе поколение смарт-часов Redmi Watch, которые удивляют ни чуть не меньше Redmi Note 11. В первую очередь, об этом говорит статистика — за два часа продажи часов превысили 30 000 штук. Представляете, что будет дальше?

Позже стало известно, что на глобальный рынок поступит только облегченная версия — Redmi Watch 2 Lite, которая будет лишена некоторых главных фишек. Забегая вперед, скажу, что мы с друзьями из Телеграм-канала Сундук Али-Бабы, нашли для вас крутой выход из ситуации.

Характеристики Redmi Watch 2

Теперь к характеристикам. Корпус Redmi Watch 2 выполнен из пластика. Часы имеют несколько цветов: черный, белый и синий. Ремешки выполнены из силикона и окрашены так же. На лицевой панели красуется AMOLED-дисплей на 1,6 дюйма с разрешением 320х360 точек, который позволит вам сполна оценить все 100 встроенных циферблатов. Lite версия имеет только IPS-матрицу с диагональю 1,55 дюйма с таким же разрешением.

Порадовала и водонепроницаемость со значением в 5 ATM. На презентации заявили, что часы смогут отслеживать вашу активность в бассейне. Так что плавать можно. Напомню, что привычных нам аббревиатур защиты от воды и пыли IPX, Xiaomi не использует уже достаточно давно. Связано это с тем, что для сертификации необходимо пройти некоторые процедуры, которые могут негативно сказаться на стоимости гаджета.

Что касается тренировок, то плаванием все не ограничится. Производитель уверяет, что для вас будут доступны 117 режимов активности, некоторые из которых часы смогут определять автоматически с помощью некоторых датчиков.

С датчиками в этом году китайцы поработали очень хорошо. В принципе, в Redmi Watch 2 есть все, что может только понадобиться пользователю: датчик частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, автоматическая регулировка яркости экрана, акселерометр, компас и гироскоп.

Понятно, что пандемия вносит коррективы в нашу жизнь и контроль кислорода — мест хэв фича для всех устройств. Даже если измеритель работает не так точно, как хотелось бы, при критических значениях однозначно сможет помочь вам. Спортсменам придется по душе наличие GPS. С часами Redmi вам не придется брать с собой смартфон на пробежку, устройство справится и без него, а когда вернетесь, перенесет все данные.

Из других параметров контроля здоровья хочу отметить наличие мониторинг сна, оценку уровня стресса и отслеживание менструального цикла. Знаете, я даже и не знаю, чего еще можно пожелать пользователю. По-моему здесь прекрасно все.

Redmi Watch 2 с NFC

Наряду с трекингом здоровья, в новые часы от Redmi завезли и функцию NFC, которая, судя по всему, будет работать только в Китае. Об этом свидетельствует факт того, что на глобальный рынок вышла лишь урезанная версия Redmi Watch 2 Lite, где оплата с помощью датчика не заявлена изначально.

Плюс, как я уже писал выше, на глобальный рынок поступит только Lite версия устройства, что еще раз отсылает нас к нежеланию китайцев обеспечить нас бесконтактной оплатой.

Автономность смарт-часов Redmi

Автономность — это главный показатель любого носимого устройства. Какими бы крутыми часы вам ни казались, если их придётся заряжать раз в два-три дня, рано или поздно вы просто перестанете их надевать. Проверено на себе.

Redmi Watch 2 поставляются с аккумулятором емкостью 225 мАч, которого должно хватить при среднем использовании примерно на 12 дней. Компания заявляет, что если вы хотите разогнать часы по полной, их использование от одного заряда упадет примерно вдвое (до 7 дней). Опять же, я считаю, что это вполне достаточно.

А вот в Redmi Watch 2 Lite c автономностью дела обстоят немного лучшим образом. Аккумулятор ёмкостью 262 мА·ч обеспечивает до 10 дней без подзарядки при обычном использовании или до 14 часов с GPS.

Цена Redmi Watch 2

ННа презентации была заявлена стоимость всего 65 долларов для старшей версии часов. Я посмотрел Redmi Watch 2 на АлиЭкспресс и, знаете, здесь есть на что засмотреться. Сейчас их можно найти примерно за 6 тысяч рублей. Для устройства с подобной функциональностью, прайс более, чем адекватный.

Если же вы думаете, что Lite версии вам будет достаточно, можно взять ее. Удивительно, что на данный момент Lite стоит дороже, чем классика. А если успеть на распродажу 11.11, можно взять совсем за бесценок. Пользователи нашего Телеграм-чата часто говорят, что AMOLED — фишка, за которую не стоит переплачивать. Если вы думаете так же, то вот, пожалуйста.

Как вы уже, наверно, заметили, в Китае грядет знаменитая распродажа 11.11. Мы будем следить за вкусными товарами вместе с Телеграм-каналом Сундук Али-Бабы, так что подписывайтесь и будьте в курсе всех скидок.