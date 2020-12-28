Что лучше купить: Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 9 Pro

Конец года – традиционно самая сложная пора для тех, кто запланировал покупку нового смартфона не из флагманов. Ведь если в январе-феврале от аппаратов из топового сегмента не будет отбоя, то вот с недорогими устройствами есть кое-какие проблемы. Традиционно производители стараются разнести релизы бюджетников по всему году равномерно, и выходит их так много, что никогда не угадаешь, когда выйдет тот самый идеальный смартфон, да и выйдет ли вообще. Поэтому пользователи по привычке обращают внимание на уже существующие модели, которые сравнивают друг с другом.

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Одним из самых популярных бюджетных смартфонов на Android считается Redmi Note 8. Несмотря на то что он вышел в самом начале 2020 года, он по-прежнему пользуется популярностью у потребителей, желающих приобрести максимально выгодное решение. Сказалась прямо-таки отличное сочетание доступной цены, обширный набор функциональных возможностей и несколько сочетаний железа на любой вкус.

Чем хорош Redmi Note 8 Pro

Например, базовая версия имеет процессор Snapdragon 665, который позволяет при желании накатить и Гугл камеру, и поиграться с перепрошивками из-за упрощённой процедуры получения рут-прав. Топовая же версия оснащается игровым процессором Helio G90T от MediaTek, который хоть и не расположен к установке кастомных прошивок, но зато обеспечивает по-настоящему высокий уровень производительности.

Не буду приводить результаты синтетических тестов, потому что зачастую их неправильно интерпретируют, не говоря уже о том, что для большинства пользователей они практически ничего не значат. Но скажу, что при прямом сравнении Helio G90T демонстрирует даже более высокий уровень вычислительной мощности, чем более новый Snapdragon 730. Это неплохой показатель, учитывая, что детище MediaTek относится ещё в 2019 модельному году.

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Однако показательнее всего, на мой взгляд, являются отзывы о Redmi Note 8 Pro реальных владельцев. Их можно почитать на Яндекс.Маркете. На самом деле этот смартфон не только хвалят, но и критикуют, поэтому не буду приводить конкретных отзывов. Скажу лишь, что по состоянию на конец декабря 2020 года у Redmi Note 8 Pro набралось 774 отзыва и рейтинг 4.7 из 5, что весьма и весьма неплохо. Пользователи хвалят камеру смартфона, его живучесть, которую обеспечивает батарейка на 4500 мА*ч, и высокую мощность.

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Но Redmi Note 9 Pro не отстаёт. Несмотря на то что он вышел на полгода позже, отзывов у него накопилось лишь немногим меньше – 681 против 774 у Redmi Note 8 Pro, а рейтинг оказался точно таким же – 4.7 из 5. Впрочем, хвалить более новую модель тоже есть за что.

Сравнение Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9 Pro

Не буду перечислять все характеристики смартфона, приведу только те, которые отличаются – для удобства:

Дисплей: Redmi Note 8 Pro – 6,53”, Redmi Note 9 Pro – 6,67”;

Процессор: Redmi Note 8 Pro – Helio G90T, Redmi Note 9 Pro – Snapdragon 720G;

Аккумулятор: Redmi Note 8 Pro – 4500 мА*ч, Redmi Note 9 Pro – 5020 мА*ч;

Версия Android на старте: Redmi Note 8 Pro – Android 9, Redmi Note 9 Pro – Android 10;

Сканер отпечатков: Redmi Note 8 Pro – сзади, Redmi Note 9 Pro – сбоку;

Цена: Redmi Note 8 Pro – 17 200 рублей, Redmi Note 9 Pro – 19 450 рублей.

Почему стоит купить Redmi Note 9 Pro

Как видите, Redmi Note 9 Pro однозначно лучше, по всем характеристикам, кроме процессора. С точки зрения голой производительности процессор Helio G90T будет мощнее примерно на 5%. Это не катастрофическая разница, но сам факт её присутствия может для многих стать серьёзным критерием в пользу Redmi Note 8 Pro.

Правда, и тут есть небольшой подвох. За счёт того, что Snapdragon 720G новее, он выполнен по более совершенному техпроцессу: 8 нм против 12 нм. Это дало Snapdragon 720G более высокое время автономной работы за счёт меньшего ресурсопотребления, а также более высокую скорость работы памяти: 800 Мб/с против 600 Мб/с у Helio G90T.

Чем Redmi Note 9 Pro лучше Redmi Note 8 Pro

Для себя лично я бы предпочёл Redmi Note 9 Pro по нескольким показателям:

Он новее, а значит, будет дольше обновляться;

Redmi Note 8 постоянно преследуют проблему с обновлениями MIUI;

Xiaomi отказалась обновлять Redmi Note 8 до Android 11;

Redmi Note 9 работает на более популярном процессоре, с которым не будет проблем;

Redmi Note 9 стоит всего на 2 тысячи рублей дороже, которые не жалко переплатить.

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Причём дизайн играет здесь, пожалуй, основную роль. Он мне безоговорочно нравится больше у Redmi Note 9. Во-первых, он имеет более привлекательное оформление основной камеры. Во-вторых, фронтальная камера у Redmi Note 9 Pro размещена в выемке островного типа, а не в каплевидном, как у Note 8 Pro, что мне категорически не нравилось. Ну, и, в-третьих, сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке питания обеспечивает более удобную разблокировку и в целом не портит дизайн устройства.