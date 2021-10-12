Xiaomi откажется от прошивки MIUI в смартфонах Redmi. Её заменят на другую

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Xiaomi выпускает смартфоны под несколькими брендами, многие из которых по логике вещей должны конкурировать друг с другом, они имеют почти на 100% идентичную программную начинку. В их основе лежит либо чистая версия MIUI, либо слегка модифицированная под особенности конкретного устройства. Так что, какие имена ни придумывала Xiaomi для форков своей прошивки, что в Redmi, что в Poco, что в Black Shark — это всё равно MIUI. Однако китайцы поняли, что дальше так продолжаться не может и, чтобы сделать суббренды более независимыми, нужно предоставить им свободу от MIUI. Начать было решено с Redmi.

Redmi

В смартфонах Redmi больше не будет MIUI

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По данным GizChina, Xiaomi планирует изменить программную начинку смартфонов Redmi. Таким образом компания хочет ещё больше разграничить их, подчеркнув, что это продукция разных брендов, а не одного. Пока доподлинно неизвестно, какая именно оболочка ляжет в основу устройств Redmi вместо MIUI, но в том, что она будет отличаться от таковой в линейке Xiaomi, можно не сомневаться.

Новая прошивка Xiaomi

MIUI

MIUI останется прерогативой смартфонов Xiaomi

Изменения, которые ждут оболочку смартфонов Redmi, обещают быть довольно знаковыми, правда, затронут они исключительно интерфейсное оформление. То есть с функциональной точки зрения прошивка будет идентичной MIUI, а вот внешне будет отличаться от неё довольно значительно. Xiaomi планирует полностью перерисовать многие элементы и исправить анимацию переходов, чтобы изменить визуальное восприятие.

Xiaomi решила поступить абсолютно логично, изменив только внешнее оформление оболочки для смартфонов Redmi. В конце концов, с функциональной точки зрения почти все оболочки на базе Android плюс-минус похожи друг на друга. Ночные режимы съёмки, слоу-мо, виртуальная оперативная память, игровые режимы, повышающие FPS в играх — везде всё то же самое. Так что удивляться тут нечему.

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Другое дело — удобство реализации интерфейса. Если перед дизайнерами Xiaomi будет стоять задача сделать непохоже на оригинальную MIUI, сомнений в том, что выйдет не очень хорошо, практически нет. Очень важно хотеть сделать не просто «не так, как было», а именно «по-другому». Для этого желательно нанять отдельную команду разработчиков, дизайнеров и экспертов в области UI и UX, чтобы не сделать хуже.

Несмотря на то что у нас нет подтверждений тому, что Xiaomi откажется называть оболочку для смартфонов Redmi по-старому, переход к новому названию — это вполне логичный и закономерный шаг. Даже Huawei, которая не стала особенно разделять Magic UI и EMUI, использовала два названия, давая понять пользователям, что это разные прошивки, ориентированные на разные смартфоны.

Обновление MIUI 13

Интерфейс

Прошивка смартфонов Redmi будет отличаться от MIUI в большей степени интерфейсно

Использование одного и того же названия для прошивки — MIUI — во-первых, приведёт к путанице в пользовательской среде, потому что люди наверняка захотят сами разделить их. А, во-вторых, тогда изменения, которые внесёт Xiaomi, будут не так заметны, потому что с точки зрения позиционирования прошивка останется одной и той же, что совершенно неоправданно в целях успешного продвижения.

Как бы там ни было, запланированный переход скорее всего состоится ещё до конца этого — начало следующего года. Ведь, если в сеть уже просочилась информация о «большом трансфере», то явно, что проект находится на заключительной стадии, как это обычно и бывает. Поэтому я бы предложил ориентироваться на декабрь-январь. Именно тогда, по слухам, будет представлена MIUI 13, которую вполне могут дополнить чем-то, что назовут RedmiUI.

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Другое дело, когда выйдет новая оболочка. Ведь анонс — это далеко не релиз, особенно в случае Xiaomi. Очевидно, что флагманские смартфоны сразу получат обновлённую прошивку, а вот для уже существующих явно будет предусмотрена какая-то задержка. В зависимости от модели и позиционирования устройства задержка может достигать и месяца, и квартала, и даже целого полугодия.

Единственное, в чём нет сомнений, так это в том, что в основу новой прошивки — даже если её оставят с прежним названием — ляжет Android 12. Это вполне логично, учитывая, что MIUI 12.5 Enhanced не была воспринята пользователями как полноценное обновление. А поскольку Xiaomi нужно как-то вернуть интерес потребителей к своей продукции, то изменение наименования прошивки вкупе с редизайном и исправленными ошибками должны помочь.

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