Xiaomi откажется от прошивки MIUI в смартфонах Redmi. Её заменят на другую

Несмотря на то что Xiaomi выпускает смартфоны под несколькими брендами, многие из которых по логике вещей должны конкурировать друг с другом, они имеют почти на 100% идентичную программную начинку. В их основе лежит либо чистая версия MIUI, либо слегка модифицированная под особенности конкретного устройства. Так что, какие имена ни придумывала Xiaomi для форков своей прошивки, что в Redmi, что в Poco, что в Black Shark — это всё равно MIUI. Однако китайцы поняли, что дальше так продолжаться не может и, чтобы сделать суббренды более независимыми, нужно предоставить им свободу от MIUI. Начать было решено с Redmi.

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По данным GizChina, Xiaomi планирует изменить программную начинку смартфонов Redmi. Таким образом компания хочет ещё больше разграничить их, подчеркнув, что это продукция разных брендов, а не одного. Пока доподлинно неизвестно, какая именно оболочка ляжет в основу устройств Redmi вместо MIUI, но в том, что она будет отличаться от таковой в линейке Xiaomi, можно не сомневаться.

Новая прошивка Xiaomi

Изменения, которые ждут оболочку смартфонов Redmi, обещают быть довольно знаковыми, правда, затронут они исключительно интерфейсное оформление. То есть с функциональной точки зрения прошивка будет идентичной MIUI, а вот внешне будет отличаться от неё довольно значительно. Xiaomi планирует полностью перерисовать многие элементы и исправить анимацию переходов, чтобы изменить визуальное восприятие.

Xiaomi решила поступить абсолютно логично, изменив только внешнее оформление оболочки для смартфонов Redmi. В конце концов, с функциональной точки зрения почти все оболочки на базе Android плюс-минус похожи друг на друга. Ночные режимы съёмки, слоу-мо, виртуальная оперативная память, игровые режимы, повышающие FPS в играх — везде всё то же самое. Так что удивляться тут нечему.

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Другое дело — удобство реализации интерфейса. Если перед дизайнерами Xiaomi будет стоять задача сделать непохоже на оригинальную MIUI, сомнений в том, что выйдет не очень хорошо, практически нет. Очень важно хотеть сделать не просто «не так, как было», а именно «по-другому». Для этого желательно нанять отдельную команду разработчиков, дизайнеров и экспертов в области UI и UX, чтобы не сделать хуже.

Несмотря на то что у нас нет подтверждений тому, что Xiaomi откажется называть оболочку для смартфонов Redmi по-старому, переход к новому названию — это вполне логичный и закономерный шаг. Даже Huawei, которая не стала особенно разделять Magic UI и EMUI, использовала два названия, давая понять пользователям, что это разные прошивки, ориентированные на разные смартфоны.

Обновление MIUI 13

Использование одного и того же названия для прошивки — MIUI — во-первых, приведёт к путанице в пользовательской среде, потому что люди наверняка захотят сами разделить их. А, во-вторых, тогда изменения, которые внесёт Xiaomi, будут не так заметны, потому что с точки зрения позиционирования прошивка останется одной и той же, что совершенно неоправданно в целях успешного продвижения.

Как бы там ни было, запланированный переход скорее всего состоится ещё до конца этого — начало следующего года. Ведь, если в сеть уже просочилась информация о «большом трансфере», то явно, что проект находится на заключительной стадии, как это обычно и бывает. Поэтому я бы предложил ориентироваться на декабрь-январь. Именно тогда, по слухам, будет представлена MIUI 13, которую вполне могут дополнить чем-то, что назовут RedmiUI.

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Другое дело, когда выйдет новая оболочка. Ведь анонс — это далеко не релиз, особенно в случае Xiaomi. Очевидно, что флагманские смартфоны сразу получат обновлённую прошивку, а вот для уже существующих явно будет предусмотрена какая-то задержка. В зависимости от модели и позиционирования устройства задержка может достигать и месяца, и квартала, и даже целого полугодия.

Единственное, в чём нет сомнений, так это в том, что в основу новой прошивки — даже если её оставят с прежним названием — ляжет Android 12. Это вполне логично, учитывая, что MIUI 12.5 Enhanced не была воспринята пользователями как полноценное обновление. А поскольку Xiaomi нужно как-то вернуть интерес потребителей к своей продукции, то изменение наименования прошивки вкупе с редизайном и исправленными ошибками должны помочь.