Вот чем будет отличаться Samsung Galaxy S22 от Galaxy S22 Ultra

Как и любой другой производитель, Samsung выстраивает свой цикл обновления устройств с привязкой к конкретным датам. Так, в этом году мы уже получили серию Samsung Galaxy S21, потом Galaxy A52/72, а чуть меньше месяца назад нам показали два новых складных устройства. В ближайшее время мы еще ждем Galaxy S21FE, но это лишь дополнение линейки, а по-настоящему крупный анонс теперь ждет нас с выходом серии Samsung Galaxy S22. До него осталось еще несколько месяцев, но уже сейчас мы можем сказать, чем будут принципиально отличаться базовая версия смартфона и та, что получит приставку ”Ultra”. Дальше уже вам решать, копить на суперфлагман или ограничиться ”обычной” моделью серии.

Готов ли Samsung Galaxy S22

В чем точно не стоит сомневаться, так это в том, что смартфоны покажут на мероприятии, которое по традиции будет называться Galaxy Unpacked, а состоится оно в начале следующего года.

Можно сказать, что до этого еще далеко и пока ничего неизвестно о новом устройстве, но наивно полагать, что компании только за неделю до старта продаж понимают, каким будет телефон. Обычно уже на несколько лет вперед есть базовое видение линейки, которые потом немного корректируется. Но разработка модели точно начинается задолго до презентации, а за несколько недель, если не месяцев, до нее устройство уже отправляется в производство. Ведь до официального выхода нужно не только собрать миллионы устройств, но успеть развезти их по всему миру, чтобы армия фанатов марки смогла беспрепятственно купить новый флагман.

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Что известно о Samsung Galaxy S22

Подробная информация о новых флагманах серии S ходит уже несколько недель, и ожидается, что ее количество будет только увеличиваться до момента выхода смартфона. Сегодня всплыли свежие подробности, и они в основном касаются дисплеев.

Согласно корейскому источнику Naver, в серии Galaxy S22 не будет камеры под дисплеем, как в Galaxy Z Fold 3. Пользователь Twitter Tron (@FrontTron), известный утечками информации о компании Samsung, сообщил, что эта технология еще недостаточно развита для массового производства. Тем более, в такой важной линейке, как Galaxy S. Большинство потенциальных покупателей не готовы к такому повороту событий и могут просто отказаться от покупки, зная, что компания решилась на такой смелый шаг.

Какой экран у нового Samsung

Вне зависимости от того, какие камеры будут установлены в новых телефонах, компания внесет серьезные изменения в размер дисплеев. Galaxy S22 будет иметь размер экрана 6,06 дюйма, а Galaxy S22 Plus — 6,55 дюйма. Они меньше по сравнению с Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus с 6,2-дюймовыми и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно.

Galaxy S22 Ultra получит 6,81-дюймовый экран, практически не изменившийся по сравнению с S21 Ultra. Источник сообщает, что такое поведение Samsung связано со стремлением развести модели по сегментам. Сейчас они слишком похожи для простого пользователя.

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Сообщается, что с точки зрения железа существует высокая вероятность установки Snapdragon 895 в большую часть моделей, но из-за низкой производительности только S22 Ultra может иметь чипсет Exynos 2200.

Tron также сообщил, что Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus будут иметь тройные задние камеры, которые включают датчик на 50 Мп и два датчика на 12 Мп. У Galaxy S22 Ultra на задней панели будет четыре камеры — основной датчик на 108 Мп, три датчика на 12 Мп, а также модуль лазерной автофокусировки.

Когда выйдет Samsung Galaxy S22

Пока сказать что-то большее о новом телефоне сложно, так как до его выхода все же довольно далеко. Компания еще может вносить некоторые незначительные коррективы, но не стоит сомневаться, что база нового устройства всем уже ясна. Презентация должна состояться в начале января 2022 года.

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Если появившаяся информация основана на ней, то сейчас мы видим то, что, скорее всего, и будет представлять из себя линейка Galaxy S22. Лично я бы больше внимания обратил на размер экрана. Мне нравятся компактные смартфоны, но если вам нужен максимальный размер, вы уже сейчас можете сделать некоторые выводы относительно покупки в будущем.