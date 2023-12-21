Samsung Galaxy S23 FE на Exynos или Snapdragon — какой смартфон лучше купить и почему

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Герман Вологжанин

В 2023-м компания Samsung отказалась от процессоров Exynos во флагманской серии Galaxy S23. Все устройства линейки, включая базовую модель, Plus и Ultra, работают на классном чипе Snapdragon 8 Gen 2. Однако отказ не коснулся смартфона Galaxy S23 FE, который был представлен в октябре и сейчас продается на территории нашей страны в двух версиях: на Exynos и Snapdragon. Поскольку процессор является сердцем смартфона, от выбора модификации зависит не только производительность, но и качество камеры вкупе с показателями автономности. Поэтому мы просто обязаны разобраться, какой Samsung лучше: на Exynos или Snapdragon.

Samsung Galaxy S23 FE на Exynos или Snapdragon — какой смартфон лучше купить и почему. Внешне смартфоны не отличаются. Фото: Lim Reviews. Фото.

Внешне смартфоны не отличаются. Фото: Lim Reviews

Процессор Samsung Galaxy S23 FE

В большинстве стран мира Samsung Galaxy S23 FE доступен в версии на процессоре Exynos 2200, и лишь в США он базируется на Snapdragon 8 Gen 1. Так как с 2022 года компания Samsung официально не представлена в России, а ее продукция завозится из разных регионов, у нас вы можете встретить обе модели.

Купить Samsung Galaxy S23 FE

Ни один из этих процессоров не является новым. Оба чипа получили широкое распространение в 2022 году и на тот момент считались флагманскими. Процессоры действительно очень похожие как на уровне позиционирования, так и по своему строению.

ХарактеристикиExynos 2200Snapdragon 8 Gen 1
Архитектура ядер1хCortex-X2 (3.0 ГГц)
3хCortex-A710 (2.5 ГГц)
4хCortex-A510 (1.8 ГГц)		1хCortex-X2 (2.8 ГГц)
3хCortex-A710 (2.5 ГГц)
4хCortex-A510 (1.8 ГГц)
TDP7 Вт5.3 Вт
ВидеоускорительXclipse 920 (810 МГц)Adreno 730 (818 МГц)
Результат в AnTuTu~ 1,134 млн. баллов~ 1,129 млн. баллов
Результат в GFX Bench74 fps79 fps
Техпроцесс4 нм (Samsung)4 нм (Samsung)

Как ни странно, Galaxy S23 FE на Exynos набирает чуточку больше баллов в AnTuTu, то есть можно подумать, что он производительнее своего оппонента. Однако в GFX Bench, который тестирует обработку графики, Samsung на Snapdragon оказался мощнее. Поэтому для игр и монтажа видео лучше подходит именно эта модель.

Процессор Samsung Galaxy S23 FE. Snapdragon — для игр, Exynos — для работы. Фото: TechRight. Фото.

Snapdragon — для игр, Exynos — для работы. Фото: TechRight

Однако оба процессора не отличаются стабильностью. Они теряют свою производительность под нагрузками почти на 50%, так что ни одну из версий Galaxy S23 FE нельзя назвать игровой. Как говорится, смартфон для работы.

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Камера смартфона Galaxy S23 FE

Выбор процессора всегда сказывается на качестве съемки фото и видео. Как отмечают авторы GSMArena, версия на Snapdragon фотографирует лучше, и вот в чем это проявляется:

  • более качественное шумоподавление;
  • высокая резкость снимков, сделанных на сверхширокоугольную камеру;
  • селфи с более рельефными чертами лица.

При этом набор камер Galaxy S23 FE у обеих версий одинаковый, а отличия становятся заметны только при въедливом рассмотрении. Попробуйте их найти на примерах ниже.

Камера смартфона Galaxy S23 FE. Основная камера вечером на Exynos. Фото: gsmarena.com. Фото.

Основная камера вечером на Exynos. Фото: gsmarena.com

Камера смартфона Galaxy S23 FE. Снимок на Snapdragon демонстрирует чуть более высокую резкость. Фото: gsmarena.com. Фото.

Снимок на Snapdragon демонстрирует чуть более высокую резкость. Фото: gsmarena.com

Камера смартфона Galaxy S23 FE. Селфи-камера на Exynos. Фото: gsmarena.com. Фото.

Селфи-камера на Exynos. Фото: gsmarena.com

Камера смартфона Galaxy S23 FE. Селфи-камера на Snapdragon. Фото: gsmarena.com. Фото.

Селфи-камера на Snapdragon. Фото: gsmarena.com

В то же время, если верить экспертам GSMArena, снимать видео лучше на Galaxy S23 FE с процессором Exynos, поскольку за счет более мягкого шумоподавления смартфон делает картинку естественной.

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Время работы Samsung Galaxy S23 FE

Возможно, самый главный этап сравнения Galaxy S23 FE на Exynos и Snapdragon — время работы. В тесте автономности GSMArena дольше продержалась версия на Snapdragon. Причем это касается всех сценариев использования.

Время работы Samsung Galaxy S23 FE. Модель на Snapdragon дольше держит заряд. Источник: gsmarena.com. Фото.

Модель на Snapdragon дольше держит заряд. Источник: gsmarena.com

Заряжаются смартфоны одинаково. В комплекте нет адаптера питания, а самый мощный блок для этих устройств на 25 Вт позволяет восстановить энергию за 84 минуты. Разницы никакой.

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Какой Samsung купить: на Exynos или Snapdragon

Почти со всех точек зрения лучше себя показывает Samsung Galaxy S23 FE на Snapdragon. Но в любом случае решающее слово остается за вами, и огромное внимание на него окажет цена смартфона. Galaxy S23 FE в Exynos-версии стоит от ~ 53 000 ₽, а модель на Snapdragon 8 Gen 1 в лучшем случае удастся взять за ~ 58 000 ₽.

Купить Samsung Galaxy S23 FE

Загвоздка заключается в том, что почти во всех магазинах Samsung на Snapdragon доступен только с объемом памяти 8/256 ГБ, хотя версия на Exynos предлагает вариант и на 128 ГБ. Поэтому, если вы планируете брать расширенную модификацию, разница в цене нивелируется.

Какой Samsung купить: на Exynos или Snapdragon. При условии одинаковой цены лучше покупать модель на Snapdragon. Фото: Mark Spurrell. Фото.

При условии одинаковой цены лучше покупать модель на Snapdragon. Фото: Mark Spurrell

Как бы то ни было, помните, что смартфон Galaxy S23 FE — далеко не самая удачная модель компании, и базовый Galaxy S23 без дополнительных приставок опережает ее по большинству показателей. За более дорогой Samsung в случае покупки придется доплатить 5-10 тысяч рублей от цены FE-версии.

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