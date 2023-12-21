Samsung Galaxy S23 FE на Exynos или Snapdragon — какой смартфон лучше купить и почему

В 2023-м компания Samsung отказалась от процессоров Exynos во флагманской серии Galaxy S23. Все устройства линейки, включая базовую модель, Plus и Ultra, работают на классном чипе Snapdragon 8 Gen 2. Однако отказ не коснулся смартфона Galaxy S23 FE, который был представлен в октябре и сейчас продается на территории нашей страны в двух версиях: на Exynos и Snapdragon. Поскольку процессор является сердцем смартфона, от выбора модификации зависит не только производительность, но и качество камеры вкупе с показателями автономности. Поэтому мы просто обязаны разобраться, какой Samsung лучше: на Exynos или Snapdragon.

Процессор Samsung Galaxy S23 FE

В большинстве стран мира Samsung Galaxy S23 FE доступен в версии на процессоре Exynos 2200, и лишь в США он базируется на Snapdragon 8 Gen 1. Так как с 2022 года компания Samsung официально не представлена в России, а ее продукция завозится из разных регионов, у нас вы можете встретить обе модели.

Купить Samsung Galaxy S23 FE

Ни один из этих процессоров не является новым. Оба чипа получили широкое распространение в 2022 году и на тот момент считались флагманскими. Процессоры действительно очень похожие как на уровне позиционирования, так и по своему строению.

Характеристики Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 1 Архитектура ядер 1хCortex-X2 (3.0 ГГц)

3хCortex-A710 (2.5 ГГц)

4хCortex-A510 (1.8 ГГц) 1хCortex-X2 (2.8 ГГц)

3хCortex-A710 (2.5 ГГц)

4хCortex-A510 (1.8 ГГц) TDP 7 Вт 5.3 Вт Видеоускоритель Xclipse 920 (810 МГц) Adreno 730 (818 МГц) Результат в AnTuTu ~ 1,134 млн. баллов ~ 1,129 млн. баллов Результат в GFX Bench 74 fps 79 fps Техпроцесс 4 нм (Samsung) 4 нм (Samsung)

Как ни странно, Galaxy S23 FE на Exynos набирает чуточку больше баллов в AnTuTu, то есть можно подумать, что он производительнее своего оппонента. Однако в GFX Bench, который тестирует обработку графики, Samsung на Snapdragon оказался мощнее. Поэтому для игр и монтажа видео лучше подходит именно эта модель.

Однако оба процессора не отличаются стабильностью. Они теряют свою производительность под нагрузками почти на 50%, так что ни одну из версий Galaxy S23 FE нельзя назвать игровой. Как говорится, смартфон для работы.

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Камера смартфона Galaxy S23 FE

Выбор процессора всегда сказывается на качестве съемки фото и видео. Как отмечают авторы GSMArena, версия на Snapdragon фотографирует лучше, и вот в чем это проявляется:

более качественное шумоподавление;

высокая резкость снимков, сделанных на сверхширокоугольную камеру;

селфи с более рельефными чертами лица.

При этом набор камер Galaxy S23 FE у обеих версий одинаковый, а отличия становятся заметны только при въедливом рассмотрении. Попробуйте их найти на примерах ниже.

В то же время, если верить экспертам GSMArena, снимать видео лучше на Galaxy S23 FE с процессором Exynos, поскольку за счет более мягкого шумоподавления смартфон делает картинку естественной.

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Время работы Samsung Galaxy S23 FE

Возможно, самый главный этап сравнения Galaxy S23 FE на Exynos и Snapdragon — время работы. В тесте автономности GSMArena дольше продержалась версия на Snapdragon. Причем это касается всех сценариев использования.

Заряжаются смартфоны одинаково. В комплекте нет адаптера питания, а самый мощный блок для этих устройств на 25 Вт позволяет восстановить энергию за 84 минуты. Разницы никакой.

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Какой Samsung купить: на Exynos или Snapdragon

Почти со всех точек зрения лучше себя показывает Samsung Galaxy S23 FE на Snapdragon. Но в любом случае решающее слово остается за вами, и огромное внимание на него окажет цена смартфона. Galaxy S23 FE в Exynos-версии стоит от ~ 53 000 ₽, а модель на Snapdragon 8 Gen 1 в лучшем случае удастся взять за ~ 58 000 ₽.

Купить Samsung Galaxy S23 FE

Загвоздка заключается в том, что почти во всех магазинах Samsung на Snapdragon доступен только с объемом памяти 8/256 ГБ, хотя версия на Exynos предлагает вариант и на 128 ГБ. Поэтому, если вы планируете брать расширенную модификацию, разница в цене нивелируется.

Как бы то ни было, помните, что смартфон Galaxy S23 FE — далеко не самая удачная модель компании, и базовый Galaxy S23 без дополнительных приставок опережает ее по большинству показателей. За более дорогой Samsung в случае покупки придется доплатить 5-10 тысяч рублей от цены FE-версии.