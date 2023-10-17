Стоит ли покупать новый Galaxy S23 FE или лучше взять другой смартфон Samsung

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Герман Вологжанин

После двухлетнего затишья компания Samsung все-таки выпустила смартфон Galaxy S23 FE, приставка «FE» в названии которого расшифровывается как «Fan Edition» или «фанатская версия». Поклонники корейских устройств любят данную линейку, ведь в нее попадают упрощенные версии флагманов S-серии. Они сохраняют фишки старших моделей, но в то же время стоят существенно меньше. Правда, в случае с новинкой создается впечатление, будто Samsung пошла не по той дорожке. Чтобы в этом убедиться или, напротив, рассеять сомнения, нам придется сравнить Galaxy S23 FE с Galaxy S23, а также выяснить, как смотрится свежий фанатский аппарат на фоне прошлогоднего Galaxy S22.

Стоит ли покупать новый Galaxy S23 FE или лучше взять другой смартфон Samsung. Новый Galaxy S23 вряд ли понравится фанатам Samsung. Фото.

Новый Galaxy S23 вряд ли понравится фанатам Samsung

Чем Galaxy S23 FE отличается от Galaxy S21 FE

Смартфон Samsung Galaxy S23 FE — идейный наследник Galaxy S21 FE, вышедшего в январе 2022-го. Между релизами двух устройств почти 2 года разницы, а потому любому фанату хочется видеть какой-никакой прогресс. Он здесь есть, но не такой существенный, чтобы восхититься корейским творением.

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Samsung сохранила 6,4-дюймовый AMOLED-экран с большими рамками по краям, которые отличают фан-версию от других представителей S-серии. По сравнению с предшественником у дисплея новинки лишь подросла пиковая яркость (1450 нит вместо 1200 нит).

Чем Galaxy S23 FE отличается от Galaxy S21 FE. Безрамочным экран Samsung Galaxy S23 FE не назовешь. Фото.

Безрамочным экран Samsung Galaxy S23 FE не назовешь

Изменились и камеры. В качестве основы смартфон Galaxy S23 FE получил 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN5, в то время как S21 FE использовал более скромный Sony IMX555 на 12 МП. Вспомогательные модули остались прежними (телевик Hynix Hi847 на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширик Sony IMX258 на 12 МП). Фронталку заменили, установив сенсор на 10 МП вместо 32 МП у Galaxy S21 FE. Сказать, плюс это или минус, сложно, поскольку Samsung не раскрывает характеристики матриц, а полагаться исключительно на разрешение было бы глупо.

Купить Galaxy S23 FE

Итак, прогресс есть, и действительно Galaxy S23 FE отличается от Galaxy S21 FE. Однако в некоторых аспектах Samsung даже умудрилась ухудшить новинку, поставив, к примеру, вместо защитного стекла Gorilla Glass Victus менее прочную версию Gorilla Glass 5.

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Какой процессор у Samsung Galaxy S23 FE

Основным недостатком Galaxy S23 FE и, пожалуй, главным разочарованием для фанатов стал выбор процессора. На большинство рынков новый смартфон поставляется с чипом Exynos 2200, а в США модель работает на Snapdragon 8 Gen 1. В обоих случаях мы говорим о процессорах предыдущего поколения, хотя ранее Samsung выпускала фанатские версии своих устройств на актуальном железе.

Какой процессор у Samsung Galaxy S23 FE. Результат Galaxy S23 FE в AnTuTu соответствует показателям флагманов полуторагодичной давности. Фото.

Результат Galaxy S23 FE в AnTuTu соответствует показателям флагманов полуторагодичной давности

Galaxy S20 FE работал на том же чипе, что и Galaxy S20 (Exynos 990), да и Galaxy S21 FE позаимствовал свой Snapdragon 888 из американской версии Galaxy S21. Понимаете логику? Вопреки ей у нового смартфона Galaxy S23 FE мы видим процессор Exynos 2200, стоявший еще в Galaxy S22, а ведь логично было бы установить Snapdragon 8 Gen 2 из Galaxy S23.

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Samsung могла бы сделать даунгрейд без существенного ущерба для пользователей, выбрав Snapdragon 8+ Gen 1 — разогнанный Snapdragon 8 Gen 1 без ярко выраженного троттлинга и нагрева. Но корейцы решили экономить по полной.

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S23 FE

На старте Galaxy S23 FE продается в России за 64 990 ₽ в версии 8/128 ГБ и за 69 990 ₽ в конфигурации 8/256 ГБ. Примерно столько же сейчас стоит Samsung Galaxy S23, хотя он является полноценным флагманом, а не смартфоном, при разработке которого экономили буквально на каждом аппаратном компоненте.

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S23 FE. Обратите внимание, что Galaxy S23 FE больше обычного Galaxy S23 и сопоставим по размерам с Galaxy S23 Plus. Фото.

Обратите внимание, что Galaxy S23 FE больше обычного Galaxy S23 и сопоставим по размерам с Galaxy S23 Plus

Осознать разницу нам поможет сравнение Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 FE, куда мы также включим Galaxy S23 Plus, ведь размеры фанатского смартфона сопоставимы именно с Plus-версией.

ХарактеристикиGalaxy S23 FEGalaxy S23Galaxy S23 Plus
Экран6,4 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1450 нит6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит
Основная камера50 + 12 + 8 МП50 + 12 + 10 МП50 + 12 + 10 МП
Фронтальная камера10 МП12 МП12 МП
ПроцессорExynos 2200Snapdragon 8 Gen 2Snapdragon 8 Gen 2
Аккумулятор4500 мАч3900 мАч4700 мАч
Зарядка (нет в комплекте)25 Вт25 Вт45 Вт

Купить Galaxy S23

Купить Galaxy S23 Plus

Отбросив в сторону вкусовщину, связанную с габаритами, поскольку у каждого размера есть свои почитатели, нужно признать: Galaxy S23 лучше Galaxy S23 FE по всем параметрам. У старшей версии визуально более эстетичный и яркий экран, почти на 30% более мощный процессор и продвинутые камеры, а смартфон Galaxy S23 Plus вдобавок может порадовать увеличенным аккумулятором и по-настоящему быстрой зарядкой.

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Galaxy S23 FE или Galaxy S22 — что лучше

Galaxy S23 FE или Galaxy S22 — что лучше. Прямой конкурент Samsung Galaxy S23 FE — это прошлогодний galaxy S22 Plus. Фото.

Прямой конкурент Samsung Galaxy S23 FE — это прошлогодний galaxy S22 Plus

В сопоставлении со старшими моделями 2023 года фанатский смартфон оказался несостоятелен. Но как он выглядит на фоне прошлогодних флагманов Samsung? Для ответа сравним Galaxy S23 FE и Galaxy S22.

ХарактеристикиGalaxy S23 FEGalaxy S22Galaxy S22 Plus
Экран6,4 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1450 нит6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1300 нит6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит
Основная камера50 + 12 + 8 МП50 + 12 + 10 МП50 + 12 + 10 МП
Фронтальная камера10 МП10 МП10 МП
ПроцессорExynos 2200Exynos 2200Exynos 2200
Аккумулятор4500 мАч3700 мАч4500 мАч
Зарядка (нет в комплекте)25 Вт25 Вт45 Вт

Купить Galaxy S22

Купить Galaxy S22 Plus

Даже в этом сравнении Galaxy S23 FE умудряется проиграть, ведь цена Galaxy S22 стартует с отметки 51 990 ₽, а Galaxy S22 Plus можно купить за 64 990 ₽. При одинаковой стоимости Galaxy S22 Plus лучше Galaxy S23 FE в плане экрана и камеры, а еще предлагает более быструю зарядку. Так что с фанатским смартфоном Samsung все ясно.

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Стоит ли покупать Samsung Galaxy S23 FE

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S23 FE. Не покупай Galaxy S23 FE, не совершай ошибку. Фото.

Не покупай Galaxy S23 FE, не совершай ошибку

Пока цена Galaxy S23 FE составляет 64 990 ₽, в этом смартфоне нет никакого смысла. Если вы любите большие устройства, стоит доплатить за S23 Plus или взять S22 Plus, а ценителям компактов лучше приобрести Galaxy S22 или Galaxy S23 в зависимости от того, сколько денег вы готовы потратить.

Узнать цену Galaxy S23 FE

Очевидно, со временем Samsung Galaxy S23 FE подешевеет, и ближе к концу года его уже удастся найти за 50-55 тысяч рублей. Это будет адекватная, но все равно не впечатляющая стоимость для смартфона, который производитель создавал с упором на тотальную экономию, совершенно не обращая внимания на мнение фанатов Samsung, как бы нам того ни хотелось.

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