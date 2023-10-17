Стоит ли покупать новый Galaxy S23 FE или лучше взять другой смартфон Samsung

После двухлетнего затишья компания Samsung все-таки выпустила смартфон Galaxy S23 FE, приставка «FE» в названии которого расшифровывается как «Fan Edition» или «фанатская версия». Поклонники корейских устройств любят данную линейку, ведь в нее попадают упрощенные версии флагманов S-серии. Они сохраняют фишки старших моделей, но в то же время стоят существенно меньше. Правда, в случае с новинкой создается впечатление, будто Samsung пошла не по той дорожке. Чтобы в этом убедиться или, напротив, рассеять сомнения, нам придется сравнить Galaxy S23 FE с Galaxy S23, а также выяснить, как смотрится свежий фанатский аппарат на фоне прошлогоднего Galaxy S22.
Содержание
Чем Galaxy S23 FE отличается от Galaxy S21 FE
Смартфон Samsung Galaxy S23 FE — идейный наследник Galaxy S21 FE, вышедшего в январе 2022-го. Между релизами двух устройств почти 2 года разницы, а потому любому фанату хочется видеть какой-никакой прогресс. Он здесь есть, но не такой существенный, чтобы восхититься корейским творением.
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Samsung сохранила 6,4-дюймовый AMOLED-экран с большими рамками по краям, которые отличают фан-версию от других представителей S-серии. По сравнению с предшественником у дисплея новинки лишь подросла пиковая яркость (1450 нит вместо 1200 нит).
Изменились и камеры. В качестве основы смартфон Galaxy S23 FE получил 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN5, в то время как S21 FE использовал более скромный Sony IMX555 на 12 МП. Вспомогательные модули остались прежними (телевик Hynix Hi847 на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширик Sony IMX258 на 12 МП). Фронталку заменили, установив сенсор на 10 МП вместо 32 МП у Galaxy S21 FE. Сказать, плюс это или минус, сложно, поскольку Samsung не раскрывает характеристики матриц, а полагаться исключительно на разрешение было бы глупо.
Итак, прогресс есть, и действительно Galaxy S23 FE отличается от Galaxy S21 FE. Однако в некоторых аспектах Samsung даже умудрилась ухудшить новинку, поставив, к примеру, вместо защитного стекла Gorilla Glass Victus менее прочную версию Gorilla Glass 5.
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Какой процессор у Samsung Galaxy S23 FE
Основным недостатком Galaxy S23 FE и, пожалуй, главным разочарованием для фанатов стал выбор процессора. На большинство рынков новый смартфон поставляется с чипом Exynos 2200, а в США модель работает на Snapdragon 8 Gen 1. В обоих случаях мы говорим о процессорах предыдущего поколения, хотя ранее Samsung выпускала фанатские версии своих устройств на актуальном железе.
Galaxy S20 FE работал на том же чипе, что и Galaxy S20 (Exynos 990), да и Galaxy S21 FE позаимствовал свой Snapdragon 888 из американской версии Galaxy S21. Понимаете логику? Вопреки ей у нового смартфона Galaxy S23 FE мы видим процессор Exynos 2200, стоявший еще в Galaxy S22, а ведь логично было бы установить Snapdragon 8 Gen 2 из Galaxy S23.
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Samsung могла бы сделать даунгрейд без существенного ущерба для пользователей, выбрав Snapdragon 8+ Gen 1 — разогнанный Snapdragon 8 Gen 1 без ярко выраженного троттлинга и нагрева. Но корейцы решили экономить по полной.
Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S23 FE
На старте Galaxy S23 FE продается в России за 64 990 ₽ в версии 8/128 ГБ и за 69 990 ₽ в конфигурации 8/256 ГБ. Примерно столько же сейчас стоит Samsung Galaxy S23, хотя он является полноценным флагманом, а не смартфоном, при разработке которого экономили буквально на каждом аппаратном компоненте.
Осознать разницу нам поможет сравнение Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 FE, куда мы также включим Galaxy S23 Plus, ведь размеры фанатского смартфона сопоставимы именно с Plus-версией.
|Характеристики
|Galaxy S23 FE
|Galaxy S23
|Galaxy S23 Plus
|Экран
|6,4 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1450 нит
|6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит
|6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит
|Основная камера
|50 + 12 + 8 МП
|50 + 12 + 10 МП
|50 + 12 + 10 МП
|Фронтальная камера
|10 МП
|12 МП
|12 МП
|Процессор
|Exynos 2200
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 2
|Аккумулятор
|4500 мАч
|3900 мАч
|4700 мАч
|Зарядка (нет в комплекте)
|25 Вт
|25 Вт
|45 Вт
Отбросив в сторону вкусовщину, связанную с габаритами, поскольку у каждого размера есть свои почитатели, нужно признать: Galaxy S23 лучше Galaxy S23 FE по всем параметрам. У старшей версии визуально более эстетичный и яркий экран, почти на 30% более мощный процессор и продвинутые камеры, а смартфон Galaxy S23 Plus вдобавок может порадовать увеличенным аккумулятором и по-настоящему быстрой зарядкой.
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Galaxy S23 FE или Galaxy S22 — что лучше
В сопоставлении со старшими моделями 2023 года фанатский смартфон оказался несостоятелен. Но как он выглядит на фоне прошлогодних флагманов Samsung? Для ответа сравним Galaxy S23 FE и Galaxy S22.
|Характеристики
|Galaxy S23 FE
|Galaxy S22
|Galaxy S22 Plus
|Экран
|6,4 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1450 нит
|6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1300 нит
|6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит
|Основная камера
|50 + 12 + 8 МП
|50 + 12 + 10 МП
|50 + 12 + 10 МП
|Фронтальная камера
|10 МП
|10 МП
|10 МП
|Процессор
|Exynos 2200
|Exynos 2200
|Exynos 2200
|Аккумулятор
|4500 мАч
|3700 мАч
|4500 мАч
|Зарядка (нет в комплекте)
|25 Вт
|25 Вт
|45 Вт
Даже в этом сравнении Galaxy S23 FE умудряется проиграть, ведь цена Galaxy S22 стартует с отметки 51 990 ₽, а Galaxy S22 Plus можно купить за 64 990 ₽. При одинаковой стоимости Galaxy S22 Plus лучше Galaxy S23 FE в плане экрана и камеры, а еще предлагает более быструю зарядку. Так что с фанатским смартфоном Samsung все ясно.
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Стоит ли покупать Samsung Galaxy S23 FE
Пока цена Galaxy S23 FE составляет 64 990 ₽, в этом смартфоне нет никакого смысла. Если вы любите большие устройства, стоит доплатить за S23 Plus или взять S22 Plus, а ценителям компактов лучше приобрести Galaxy S22 или Galaxy S23 в зависимости от того, сколько денег вы готовы потратить.
Очевидно, со временем Samsung Galaxy S23 FE подешевеет, и ближе к концу года его уже удастся найти за 50-55 тысяч рублей. Это будет адекватная, но все равно не впечатляющая стоимость для смартфона, который производитель создавал с упором на тотальную экономию, совершенно не обращая внимания на мнение фанатов Samsung, как бы нам того ни хотелось.