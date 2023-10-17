Стоит ли покупать новый Galaxy S23 FE или лучше взять другой смартфон Samsung

После двухлетнего затишья компания Samsung все-таки выпустила смартфон Galaxy S23 FE, приставка «FE» в названии которого расшифровывается как «Fan Edition» или «фанатская версия». Поклонники корейских устройств любят данную линейку, ведь в нее попадают упрощенные версии флагманов S-серии. Они сохраняют фишки старших моделей, но в то же время стоят существенно меньше. Правда, в случае с новинкой создается впечатление, будто Samsung пошла не по той дорожке. Чтобы в этом убедиться или, напротив, рассеять сомнения, нам придется сравнить Galaxy S23 FE с Galaxy S23, а также выяснить, как смотрится свежий фанатский аппарат на фоне прошлогоднего Galaxy S22.

Чем Galaxy S23 FE отличается от Galaxy S21 FE

Смартфон Samsung Galaxy S23 FE — идейный наследник Galaxy S21 FE, вышедшего в январе 2022-го. Между релизами двух устройств почти 2 года разницы, а потому любому фанату хочется видеть какой-никакой прогресс. Он здесь есть, но не такой существенный, чтобы восхититься корейским творением.

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Samsung сохранила 6,4-дюймовый AMOLED-экран с большими рамками по краям, которые отличают фан-версию от других представителей S-серии. По сравнению с предшественником у дисплея новинки лишь подросла пиковая яркость (1450 нит вместо 1200 нит).

Изменились и камеры. В качестве основы смартфон Galaxy S23 FE получил 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN5, в то время как S21 FE использовал более скромный Sony IMX555 на 12 МП. Вспомогательные модули остались прежними (телевик Hynix Hi847 на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширик Sony IMX258 на 12 МП). Фронталку заменили, установив сенсор на 10 МП вместо 32 МП у Galaxy S21 FE. Сказать, плюс это или минус, сложно, поскольку Samsung не раскрывает характеристики матриц, а полагаться исключительно на разрешение было бы глупо.

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Итак, прогресс есть, и действительно Galaxy S23 FE отличается от Galaxy S21 FE. Однако в некоторых аспектах Samsung даже умудрилась ухудшить новинку, поставив, к примеру, вместо защитного стекла Gorilla Glass Victus менее прочную версию Gorilla Glass 5.

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Какой процессор у Samsung Galaxy S23 FE

Основным недостатком Galaxy S23 FE и, пожалуй, главным разочарованием для фанатов стал выбор процессора. На большинство рынков новый смартфон поставляется с чипом Exynos 2200, а в США модель работает на Snapdragon 8 Gen 1. В обоих случаях мы говорим о процессорах предыдущего поколения, хотя ранее Samsung выпускала фанатские версии своих устройств на актуальном железе.

Galaxy S20 FE работал на том же чипе, что и Galaxy S20 (Exynos 990), да и Galaxy S21 FE позаимствовал свой Snapdragon 888 из американской версии Galaxy S21. Понимаете логику? Вопреки ей у нового смартфона Galaxy S23 FE мы видим процессор Exynos 2200, стоявший еще в Galaxy S22, а ведь логично было бы установить Snapdragon 8 Gen 2 из Galaxy S23.

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Samsung могла бы сделать даунгрейд без существенного ущерба для пользователей, выбрав Snapdragon 8+ Gen 1 — разогнанный Snapdragon 8 Gen 1 без ярко выраженного троттлинга и нагрева. Но корейцы решили экономить по полной.

Сравнение Galaxy S23 и Galaxy S23 FE

На старте Galaxy S23 FE продается в России за 64 990 ₽ в версии 8/128 ГБ и за 69 990 ₽ в конфигурации 8/256 ГБ. Примерно столько же сейчас стоит Samsung Galaxy S23, хотя он является полноценным флагманом, а не смартфоном, при разработке которого экономили буквально на каждом аппаратном компоненте.

Осознать разницу нам поможет сравнение Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 FE, куда мы также включим Galaxy S23 Plus, ведь размеры фанатского смартфона сопоставимы именно с Plus-версией.

Характеристики Galaxy S23 FE Galaxy S23 Galaxy S23 Plus Экран 6,4 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1450 нит 6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит 6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит Основная камера 50 + 12 + 8 МП 50 + 12 + 10 МП 50 + 12 + 10 МП Фронтальная камера 10 МП 12 МП 12 МП Процессор Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Аккумулятор 4500 мАч 3900 мАч 4700 мАч Зарядка (нет в комплекте) 25 Вт 25 Вт 45 Вт

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Отбросив в сторону вкусовщину, связанную с габаритами, поскольку у каждого размера есть свои почитатели, нужно признать: Galaxy S23 лучше Galaxy S23 FE по всем параметрам. У старшей версии визуально более эстетичный и яркий экран, почти на 30% более мощный процессор и продвинутые камеры, а смартфон Galaxy S23 Plus вдобавок может порадовать увеличенным аккумулятором и по-настоящему быстрой зарядкой.

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Galaxy S23 FE или Galaxy S22 — что лучше

В сопоставлении со старшими моделями 2023 года фанатский смартфон оказался несостоятелен. Но как он выглядит на фоне прошлогодних флагманов Samsung? Для ответа сравним Galaxy S23 FE и Galaxy S22.

Характеристики Galaxy S23 FE Galaxy S22 Galaxy S22 Plus Экран 6,4 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1450 нит 6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1300 нит 6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц, 1750 нит Основная камера 50 + 12 + 8 МП 50 + 12 + 10 МП 50 + 12 + 10 МП Фронтальная камера 10 МП 10 МП 10 МП Процессор Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2200 Аккумулятор 4500 мАч 3700 мАч 4500 мАч Зарядка (нет в комплекте) 25 Вт 25 Вт 45 Вт

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Даже в этом сравнении Galaxy S23 FE умудряется проиграть, ведь цена Galaxy S22 стартует с отметки 51 990 ₽, а Galaxy S22 Plus можно купить за 64 990 ₽. При одинаковой стоимости Galaxy S22 Plus лучше Galaxy S23 FE в плане экрана и камеры, а еще предлагает более быструю зарядку. Так что с фанатским смартфоном Samsung все ясно.

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Стоит ли покупать Samsung Galaxy S23 FE

Пока цена Galaxy S23 FE составляет 64 990 ₽, в этом смартфоне нет никакого смысла. Если вы любите большие устройства, стоит доплатить за S23 Plus или взять S22 Plus, а ценителям компактов лучше приобрести Galaxy S22 или Galaxy S23 в зависимости от того, сколько денег вы готовы потратить.

Узнать цену Galaxy S23 FE

Очевидно, со временем Samsung Galaxy S23 FE подешевеет, и ближе к концу года его уже удастся найти за 50-55 тысяч рублей. Это будет адекватная, но все равно не впечатляющая стоимость для смартфона, который производитель создавал с упором на тотальную экономию, совершенно не обращая внимания на мнение фанатов Samsung, как бы нам того ни хотелось.