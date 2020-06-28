Samsung готовит Galaxy S20 Fan Edition. Чем он отличается от обычного Galaxy S20

Samsung всегда славилась широким ассортиментом смартфонов. Несмотря на то что в последние годы компания отказалась от нескольких линеек, общее количество моделей всё равно осталось довольно обширным. Сказался прирост флагманских аппаратов, которых раньше за год выходило всего три, а теперь – по 5-6. Это довольно много, но Samsung явно решилась на этот шаг не с бухты-барахты, а тщательно исследовала рынок и потребности покупателей, которые хотят флагман, но при этом готовы заплатить за него разные деньги. Поэтому появление доступной версии было лишь вопросом времени.

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Да, Galaxy S20 Fan Edition будет той самой доступной версией флагманского смартфона Samsung, которой потребителям так не хватало на старте продаж. Если помните, в этом году корейцы решили, что в их модельном ряду не место продолжению Galaxy S10e, поэтому роль недорогого смартфона был вынужден исполнять классический Galaxy S20. Назвать его таковым можно было лишь весьма условно, да и то – исключительно на фоне Galaxy S20 Ultra, который в топовой конфигурации оценили аж в 1,5 тысячи долларов. Но Galaxy S20 Fan Edition будет явно дешевле.

Характеристики Galaxy S20 Fan Edition

Релиз Galaxy S20 Fan Edition должен состояться уже в самое ближайшее время. Смартфон выйдет в двух модификациях: с поддержкой 5G и без. Подробные характеристики новой модели неизвестны, но, если верить слухам, она получит тот же процессор, что и классический S20 – Snapdragon 865 для американского и азиатского рынков и Exynos 990 для России и Европы. При этом объём памяти тоже останется прежним – 128 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD. А вот всё остальное – под вопросом.

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Исходя из логики, что это именно доступный смартфон, можно предположить, что Samsung урежет объём оперативки или разрешение камер. Скорее всего, так и будет – ведь нужно же корейцам на чём-то сэкономить. А вот ёмкость аккумулятора, как показывает практика, напротив, может вырасти. Поэтому не исключено, что Galaxy S20 Fan Edition – будет настоящим долгожителем, который не в последнюю очередь будут покупать из-за его автономности. Ведь снижение цены – это всегда компромисс. А так он будет хотя бы не так сильно бросаться в глаза.

Сколько стоит Galaxy S20 Fan Edition

Возможно, кто-то спросит, откуда вообще взялась приставка Fan Edition. Немногие знают, что несколько лет назад Samsung перевыпустила неудавшийся Galaxy Note 7 именно под названием Galaxy Note Fan Edition. Компания заменила аккумулятор, оснастила аппарат более современным процессором, чем был изначально, и выпустила его в продажу по более привлекательной, чем у оригинала, цене. Смартфон разошёлся удивительно быстро, несмотря на то что был доступен исключительно в Южной Корее. В связи с этим я допускаю, что Samsung решила повторить эту маркетинговую кампанию, распространив её действие на все страны мира.

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Открытым остаётся вопрос цены Galaxy S20 Fan Edition. С одной стороны, это по-прежнему флагман, а значит, ронять цену слишком сильно нельзя. Но, с другой, потребитель может не понять желания компании навариться на условно доступном аппарате. Поэтому я бы сделал ставку на то, что Samsung оценит новинку в 649 долларов «у них» и примерно 45 тысяч рублей «у нас». Это вполне адекватная цена, учитывая, что даже в серой рознице оригинальный Galaxy S20 не купишь дешевле 50 тысяч. Но, опять же, чтобы потребители не смотрели в его сторону, S20 Fan Edition должен привлекать чем-то уникальным, чем вполне может стать аккумулятор высокой ёмкости.