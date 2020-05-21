Samsung представила супер-защищённый Galaxy S20 для военных

Думаю, многие из наших читателей помнят середину нулевых годов, когда телефоны ещё не были такими умными, как сегодня, но при этом могли похвастать по-настоящему выдающейся внешностью. Не сказать, что дизайн, который выбирали производители, всегда был удачным, но, так или иначе, выглядели аппараты тех лет определённо интереснее нынешних. Однако, если подумать, то становится ясно, что сыграть на дизайне устройства, у которого всю фронтальную панель занимает экран, а половину задней – объектив камеры, довольно сложно. Но для Samsung нет ничего невозможного.

Стоит ли покупать Galaxy S20. Что о нём говорят владельцы

Samsung презентовала защищённую версию флагманского Galaxy S20 с уточняющей припиской Tactical Edition. Компания обещает, что этот смартфон, в отличие от оригинала, можно использовать не только в мирное, но и в военное время. Несмотря на то что внутренне это тот самый Galaxy S20 с 6,2-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 865 и 12 ГБ оперативной памяти, внешне в нём довольно сложно признать исходную модель. Корейские дизайнеры упаковали его в прочный и корпус, который назвали Jaggernaut, рассчитанный на самые серьёзные нагрузки.

Защищённый телефон на Android

Зачем нужен такой смартфон? Ну, Samsung уверяет, что он пригодится военным, которые в условиях спецопераций не имеют возможности оставаться на связи, потому что обычные смартфоны слишком хрупки и ненадёжны. Впрочем, Galaxy S20 Tactical Edition – это не только защищённое средство связи, но и вспомогательный инструмент. Аппарат имеет специальный режим, который затемняет дисплей, чтобы пользователь, надевший очки ночного видения, не повредил сетчатку глаза, а также предлагает возможность разблокировки по лицу в горизонтальном режиме.

Galaxy S20 в России уже можно купить почти на 20 тысяч рублей дешевле

Однако военным зачастую бывает важна не только функциональность, но и возможность эту самую функциональность отключить, желательно полностью. Поэтому Samsung добавила в Galaxy S20 Tactical Edition ещё один режим полной невидимости, который позволяет отключить всё радиочастотное вещание, чтобы местоположение военного нельзя было определить при помощи пилингаторов или триангуляции при спецоперациях. Ну, а в мирное время и на учениях этот режим просто позволит сэкономить ресурс аккумулятора.

Почему мне жалко денег на Galaxy S20 и не жалко на iPhone

Учитывая специфичность модели, было логично предположить, что Samsung не будет продавать смартфон по открытым каналам. Он будет доступен только по спецзаказу в третьем квартале 2020 года. А вот заказать Galaxy S20 Tactical Edition сможет армия, частные военные компании, службы вневедомственной охраны, фельдъегерская служба и многие другие ведомства, которым такой аппарат действительно может пригодиться. Другой вопрос – будут ли они это делать? Ведь с точки зрения защиты это устройство явно уступает венному оборудованию.

Защищённый смартфон Самсунг

Я не слишком хорошо разбираюсь в военной технике, чтобы делать какие-то выводы о пригодности Galaxy S20 Tactical Edition для разного рода спецопераций. Однако мне кажется, что Samsung заведомо проиграла, сделав такой смартфон на базе оригинального S20, да ещё и с сенсорным экраном. Ну, подумайте сами. Корпус-то корейцы защитили, а вот дисплей, на который можно чем-то надавить или разбить, уронив его плашмя, по-прежнему остаётся весьма уязвимым местом. Причём вероятность неудачного исхода довольно высока, учитывая размеры экрана и общую парусность конструкции смартфона.

Почему я лучше куплю Galaxy S10 вместо Galaxy S20

О программной защите я уже не говорю. Совершенно очевидно, что Android – это не та операционная система, которая должна быть установлена на устройство, представляющего тактическую ценность. Обычно для них выбираются максимально простые с точки зрения функционального устройства, но при этом максимально надёжные платформы, которые не должны ни зависать, ни слишком часто обновляться, ни тем более подвергаться взлому или какому-то внешнему воздействию. Поэтому не удивлюсь, если Galaxy S20 Tactical Edition не купит никто.