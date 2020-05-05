Самые бесячие функции Android, которые я сразу отключаю

Давайте будем честными: среди бесконечных и интересных функций Android скрываются некоторые настройки и параметры, которые не так полезны и которые хочется отключить еще до того, как берешь телефон в руки. Правда, то ли из-за лени, то ли из-за забывчивости мы этого не делаем, продолжаем пользоваться как есть и в итоге даже привыкаем. Но когда натыкаешься на них, эти функции все равно бесят и жить с ними очень неприятно. У меня есть, как минимум, три таких функции, которым не жалко посвятить отдельную статью на нашем сайте. Уверен, вам будет, что добавить. В конце концов, критика это не признак нелюбви, а желание сделать еще лучше. В данном случае, сделать лучше сам Android.

Отключение GPS для приложений

Многие пользователи Android часто сталкиваются с проблемой автономности. При всех своих плюсах, система так устроена, что она очень прожорлива. В итоге, это приводит к тому, что даже смартфоны с большой емкостью аккумулятора работают не так долго, как хотелось бы.

Сразу предостерегу вас от использования различных оптимизаторов, которые часто могут сделать только хуже. Вместо этого надо самому немного оптимизировать работу приложения. Одна из причин, по которой смартфон быстрее разряжается, заключается в том, что приложения могут получать доступ к его аппаратному обеспечению.

По умолчанию, когда приложению требуется доступ к вашему местоположению, оно использует GPS, что увеличивает энергопотребление. Это очень раздражает, ведь я не могу сделать иначе и приложение будет получать доступ. Однако вы можете изменить настройку для каждого отдельного приложения, установленного на вашем смартфоне. Таким образом, вы безусловно выиграете от увеличения срока службы батареи.

Чтобы настроить доступ к местоположению, вам нужно найти в настройках раздел ”Местоположение”. Иногда он вынесен в корень настроек, а иногда находится в разделе ”Безопасность”. Открыв эту настройку, вы увидите все приложения, которые получают доступ к вашему местоположению. Открываете его, меняете настройку и готово.

В Android 10 появилась дополнительная возможность. Вы можете решить, предоставлять ли вам доступ для определенного приложения в любое время, только во время использования или полностью отказать в доступе.

Для этого зайдите в настройки, найдите раздел ”Приложения”, выберите нужное, далее перейдите в разрешения и настройте доступ к чему хотите.

Как удалить приложение с главного экрана

Я очень люблю порядок и минимализм. Все, что у меня находится на рабочем столе, должно быть четким и по делу. Все остально меня сильно раздражает. Это относится и к настройкам Android, из-за которых после установки нового приложения его иконка появляется на главном экране.

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Это приводит к тому, что я должен его удалять или перемещать. Когда такое происходит в лаунчерах, в которых меню приложений отсутствует или спрятано очень глубоко, я еще могу это понять, но в остальных случаях я бы хотел, чтобы меня спрашивали, надо ли размещать иконку на главном экране. Я бы мог выбрать то, что мне нужно и чем я пользуюсь каждый день и все. Как на рабочем столе Windows.

К счастью, эту функцию по умолчанию можно отключить. Для этого надо перейти в Google Play, перейти в меню настроек, нажав три линии в верхнем левом углу. В выпавшем меню надо найти что-то типа ”Добавить значки на главный экран”. Если такого нет, надо на любом свободном месте главного экрана нажать и подержать. В выпавшем Меню выбрать настройки и там снять галочку с этого пункта.

Как отключить вибрацию при касании экрана телефона

Я никогда не понимал, зачем нужен тактильный отклик на каждое касание экрана Android-смартфона. Ладно бы еще отклик был нормальный, чтобы действительно чувствовалась отдача. Сейчас по факту это какое-то непонятное ”бзззз”, которое ничего не вызывает, кроме раздражения. Плюс, это тоже сажает батарею и опытные пользователи отключают такую функцию.

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Для того, чтобы ее отключить, надо перейти в настройки смартфона, выбрать раздел ”Звук и вибрация” и внутри отключить тактильный отклик. Некоторые пункты меню будут называться иначе, но это не так критично и найти не сложно.

Теперь, когда вы знаете, как отключить эти три скучных функции Android, вы можете наслаждаться всеми преимуществами своего устройства, разумно используя его и снижая нагрузку на аккумулятор.

Я больше чем уверен, что у вас тоже есть, что рассказать по поводу бесячих функций и настроек Android. Поделитесь своими наблюдениями в нашем Telegram-чате или в комментариях.