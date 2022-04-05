Самый стильный смартфон уже на подходе. Новые подробности о Xiaomi 12 Ultra

Судя по всему, Xiaomi вовсю готовится к новой презентации: с каждым днем появляется все больше новых подробности о флагмане 12 Ultra. Не так давно мы рассказывали вам о том, какие характеристики известны из утечек, а теперь стало известно, что у смартфона будет нестандартный дизайн. Скажем сразу: такое вы уже видели не так давно, и выглядело это очень интересно. Вряд ли подобная фишка станет массовой, но приятно, что именно китайские производители запускают этот тренд. Давайте разберемся, чем интересен дизайн Xiaomi 12 Ultra.

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Xiaomi — керамический корпус

Известно, что будет три варианта исполнения Xiaomi 12 Ultra: керамический корпус, стеклянный и отделка из кожи. Первое, на чем заострим внимание — это керамика. Этот материал уже можно считать классическим в Ultra-версии — напомню, что Xiaomi Mi 11 Ultra был только в таком исполнении. При этом цветов будет два — черный и белый. Уже сейчас можно говорить о том, что смартфон в керамике — это очень практично. Вот вам плюсы.

Во-первых, керамический корпус намного прочнее стеклянного, даже если речь о Gorilla Glass или сапфировом в iPhone: прочность достигается специальной обработки, в результате чего образуются нитевидные кристаллы. Вспомнить хотя бы тест от JerryRigEverything, где блогер проверял керамический корпус Xiaomi Mi Mix на прочность.

на прочность. Во-вторых, смартфон в керамическом корпусе выглядит дороже и красивее: все благодаря оптическим свойствам материала. Керамика придает цвету более глубокий оттенок.

В-третьих, свойства керамики положительно отражаются на работе модулей смартфона. Например, сканер отпечатка пальцев, прикрытый керамической пластиной, работает точнее, чем пластиковый. Также смартфон из керамики не выскальзывает из рук, как это бывает со стеклянным.

Безусловно, у керамики низкая теплопроводность, за счет чего такой смартфон будет не так сильно нагреваться снаружи. Правда, это скорее минус: теплу попросту некуда выходить, поэтому оно остается внутри смартфона и приведет к перегреву. Также к минусам стоит отнести и высокую стоимость производства: обратите внимание на то, сколько сейчас стоит тот же Mi 11 Ultra. Кроме того, смартфоны с керамическим корпусом выпускают в основном в черных и белых цветах из-за особенностей производства.

Если с керамическим корпусом Xiaomi 11 Ultra все более-менее понятно, то что насчет кожаного?

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Смартфон из кожи

На самом деле, смартфон с корпусом из кожи — далеко не новинка. На память, конечно же, приходит эффектный Honor Magic V: оранжевый раскладной смартфон с отделкой под кожу оказался, пожалуй, самым запоминающимся на презентации. Но год назад вышел Realme 7 Pro SE, а еще раньше — Huawei Enjoys MAX. Такие смартфоны — большая редкость в 2022 году и чаще встречаются в эксклюзивных версиях, вроде коллаборации Huawei x Porsche или знаменитом iPhone от умельцев Caviar.

Отмечается, что в Xiaomi 12 Ultra будет именно веганская кожа. Так что, переживать за животных точно не стоит: никакого отношения этот материал к обычной коже не имеет. Это даже не эко-кожа, а нечто более современное. Вы будете удивлены, из чего состоит растительная (веганская) кожа!

Переработанный пластик.

Мякоть фруктов или целлюлоза.

Кофейные отходы.

Продукты переработки грибов.

В принципе, для создания такого материала отлично подойдет содержимое мусорного ведра. Раньше такой материал дизайнеры считали неприемлемым из-за наличия вредных полимеров и низкой износостойкости, то теперь все изменилось. Сейчас же он покрывается тканевой основой, в который входят менее токсичные полимерные слои.

Таким образом, получается надежный водостойкий материал со всеми свойствами обычной кожи, причем отличить его будет очень сложно. Также отмечается, что у каждого производителя свои методы создания этого материала, но нет сомнений, что у Xiaomi он получится высококачественным и надежным.

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Какой корпус смартфона выбрать

Про стеклянный, думаю, говорить не стоит — вы и так прекрасно знаете о его свойствах. Также смартфон из стекла — самый дешевый на данный момент, какими бы противоударными свойствами он ни обладал. Керамический Xiaomi 12 Ultra будет намного долговечнее — такому корпусу практически ничего не грозит. А вот вариант из кожи — пожалуй, самый экстравагантный и необычный, но не такой долговечный. Правда, никаких инсайдов по поводу цвета кожи в Xiaomi 12 Ultra нет.

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Будем надеяться, что компания не обделит Россию и привезет все три варианта, а не только стеклянный и керамический. Расскажите, Xiaomi в каком корпусе выбрали бы вы?