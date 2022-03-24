Здесь все, что известно о Xiaomi 12 Ultra на данный момент

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Иван Герасимов 0

Xiaomi по традиции выпускает сначала обычные версии своих флагманов, а ближе к середине года потихоньку начинает готовить к пользователей к выходу Ultra-версии. Учитывая то, что произошло за последнее время в мире, новейший флагман станет глотком свежего воздуха для любителей смартфонов по всему миру. На данный момент стало известно еще и то, что смартфон выйдет в мае, а камера в нем будет создана в коллаборации с Leica. Это говорит о том, что Xiaomi 12 Ultra вновь станет самым мощным камерофоном в мире. Впрочем, давайте соберем воедино всю информацию о грядущем флагмане, чтобы примерно понять, каким он будет.

Рассказываем все, что известно про Xiaomi 12 Ultra на данный момент

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Как выглядит Xiaomi 12 Ultra

Еще в конце прошлого года в сети появились новые изображения Xiaomi 12 Ultra: на изображении видно, что основной блок камер станет круглым, а не прямоугольным — прямо в духе Huawei. Правда, смартфон, скорее всего, потеряет знаменитый запасной сенсорный экран, который мог работать в режиме экономии заряда несколько дней. Эта фича безумно полюбилась пользователям, хоть ее и критиковали за ограниченные возможности. В компании решили, что данный эксперимент не такой уж успешный, убрав его из новой модели.

Согласно инсайдам, дисплей смартфона незначительно уменьшится

Если верить рендерам и слитым в сеть фотографиям, новый Xiaomi 12 Ultra будет выполнен в духе прошлогоднего Xiaomi 11 Ultra за исключением блока камер. Спереди смартфон не изменится и получит огромный 6,73-дюймовый изогнутый 2К-дисплей от Samsung, что слегка меньше прошлогодней версии (6,81). Новых цветовых решений ждать не стоит: Xiaomi 12 Ultra будет выпускаться в двух цветах — черном и белом.

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Характеристики Xiaomi 12 Ultra

Камера Xiaomi 12 Ultra будет состоять из четырех модулей: основной (Samsung GN-2) и сверхширокоугольный в смартфоне рассчитаны на 50 мегапикселей, дополнительный для оптического увеличения — на 48, а портретный — на 16 Мп. Сообщается, что Xiaomi объединила усилия с Leica для разработки системы камер, поэтому после выхода флагман справедливо должен возглавить рейтинг DxOMark.

Смартфон также получит и программные улучшения, за счет чего снимки станут еще лучше. Напомню, что в прошлом Leica работала с Huawei, а для Xiaomi это может стать прецедентом — до этого компания не привлекала к разработке камер других производителей фототехники. О разрешении фронтальной камеры данных пока нет: известно, что она будет располагаться по центру вверху экрана.

Xiaomi с таким блоком камер будет напоминать Huawei

Вероятно, новый Xiaomi 12 Ultra получит улучшенный чип Snapdragon 8 Gen 1+ — первоначальная новинка от Qualcomm не стала прорывной и многие ее заслуженно раскритиковали. Несмотря ни на что, 8 Gen 1 выдает на 20% бОльшую производительность в тестах в отличие от Snapdragon 888, следовательно, от улучшенного варианта следует ожидать большего, например, доработанной энергоэффективности.

Есть вероятность, что Xiaomi 12 Ultra выйдет на обновленном 8 Gen 1+

Новейшая платформа еще не представлена, но нет сомнений, что именно она будет основой Xiaomi 12 Ultra. Также источники указывают на то, что емкость аккумулятора будет ограничена 4900 мА*ч — это слегка меньше, чем у Mi 11 Ultra (5000 мА*ч). Вероятно, за счет нового чипа флагман проживет на пару-тройку часов дольше. По традиции, Xiaomi 12 Ultra получит быструю зарядку на 120 Вт и беспроводную — на 50 Вт. Что касается дополнительных характеристик, то смартфон получит стереодинамики Harman Kardon, а корпус устройства будет защищен по стандарту IP67. Смартфон будет иметь новейшую MIUI 12.5 на базе Android 12.

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Xiaomi 12 Ultra — дата выхода

Многие ждали, что новинка выйдет в декабре вместе с Xiaomi 12 и 12 Pro. До сих пор не было данных, почему этого не случилось, но не так давно стало известно, что именно провальный Snapdragon 8 Gen 1 стал причиной переноса выпуска флагмана. Xiaomi не устроил этот чип, в результате чего Qualcomm пришлось поторопиться, чтобы не уступить в конкурентной борьбе за топовый сегмент MediaTek. Не исключено также то, что Snapdragon 8 Gen 1 на всех не хватило, поэтому в Xiaomi решили подождать обновленной версии, с выпуском которой у TSMC нет никаких сложностей.

По слухам, презентация Xiaomi пройдет в мае. Вероятно, увидим не только 12 Ultra, но и Mi Band 7

Есть уверенность в том, что новый смартфон будет представлен уже в мае. Это связано с тем, что Xiaomi планирует приурочить его к своей 12 презентации. Первоначально его анонсируют для китайского рынка, а через некоторое время он появится и в других странах — так же, как это было с Xiaomi 12.

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