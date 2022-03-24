Здесь все, что известно о Xiaomi 12 Ultra на данный момент

Xiaomi по традиции выпускает сначала обычные версии своих флагманов, а ближе к середине года потихоньку начинает готовить к пользователей к выходу Ultra-версии. Учитывая то, что произошло за последнее время в мире, новейший флагман станет глотком свежего воздуха для любителей смартфонов по всему миру. На данный момент стало известно еще и то, что смартфон выйдет в мае, а камера в нем будет создана в коллаборации с Leica. Это говорит о том, что Xiaomi 12 Ultra вновь станет самым мощным камерофоном в мире. Впрочем, давайте соберем воедино всю информацию о грядущем флагмане, чтобы примерно понять, каким он будет.

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Как выглядит Xiaomi 12 Ultra

Еще в конце прошлого года в сети появились новые изображения Xiaomi 12 Ultra: на изображении видно, что основной блок камер станет круглым, а не прямоугольным — прямо в духе Huawei. Правда, смартфон, скорее всего, потеряет знаменитый запасной сенсорный экран, который мог работать в режиме экономии заряда несколько дней. Эта фича безумно полюбилась пользователям, хоть ее и критиковали за ограниченные возможности. В компании решили, что данный эксперимент не такой уж успешный, убрав его из новой модели.

Если верить рендерам и слитым в сеть фотографиям, новый Xiaomi 12 Ultra будет выполнен в духе прошлогоднего Xiaomi 11 Ultra за исключением блока камер. Спереди смартфон не изменится и получит огромный 6,73-дюймовый изогнутый 2К-дисплей от Samsung, что слегка меньше прошлогодней версии (6,81). Новых цветовых решений ждать не стоит: Xiaomi 12 Ultra будет выпускаться в двух цветах — черном и белом.

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Характеристики Xiaomi 12 Ultra

Камера Xiaomi 12 Ultra будет состоять из четырех модулей: основной (Samsung GN-2) и сверхширокоугольный в смартфоне рассчитаны на 50 мегапикселей, дополнительный для оптического увеличения — на 48, а портретный — на 16 Мп. Сообщается, что Xiaomi объединила усилия с Leica для разработки системы камер, поэтому после выхода флагман справедливо должен возглавить рейтинг DxOMark.

Смартфон также получит и программные улучшения, за счет чего снимки станут еще лучше. Напомню, что в прошлом Leica работала с Huawei, а для Xiaomi это может стать прецедентом — до этого компания не привлекала к разработке камер других производителей фототехники. О разрешении фронтальной камеры данных пока нет: известно, что она будет располагаться по центру вверху экрана.

Вероятно, новый Xiaomi 12 Ultra получит улучшенный чип Snapdragon 8 Gen 1+ — первоначальная новинка от Qualcomm не стала прорывной и многие ее заслуженно раскритиковали. Несмотря ни на что, 8 Gen 1 выдает на 20% бОльшую производительность в тестах в отличие от Snapdragon 888, следовательно, от улучшенного варианта следует ожидать большего, например, доработанной энергоэффективности.

Новейшая платформа еще не представлена, но нет сомнений, что именно она будет основой Xiaomi 12 Ultra. Также источники указывают на то, что емкость аккумулятора будет ограничена 4900 мА*ч — это слегка меньше, чем у Mi 11 Ultra (5000 мА*ч). Вероятно, за счет нового чипа флагман проживет на пару-тройку часов дольше. По традиции, Xiaomi 12 Ultra получит быструю зарядку на 120 Вт и беспроводную — на 50 Вт. Что касается дополнительных характеристик, то смартфон получит стереодинамики Harman Kardon, а корпус устройства будет защищен по стандарту IP67. Смартфон будет иметь новейшую MIUI 12.5 на базе Android 12.

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Xiaomi 12 Ultra — дата выхода

Многие ждали, что новинка выйдет в декабре вместе с Xiaomi 12 и 12 Pro. До сих пор не было данных, почему этого не случилось, но не так давно стало известно, что именно провальный Snapdragon 8 Gen 1 стал причиной переноса выпуска флагмана. Xiaomi не устроил этот чип, в результате чего Qualcomm пришлось поторопиться, чтобы не уступить в конкурентной борьбе за топовый сегмент MediaTek. Не исключено также то, что Snapdragon 8 Gen 1 на всех не хватило, поэтому в Xiaomi решили подождать обновленной версии, с выпуском которой у TSMC нет никаких сложностей.

Есть уверенность в том, что новый смартфон будет представлен уже в мае. Это связано с тем, что Xiaomi планирует приурочить его к своей 12 презентации. Первоначально его анонсируют для китайского рынка, а через некоторое время он появится и в других странах — так же, как это было с Xiaomi 12.

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