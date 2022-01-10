Сравнение с iPhone и iPad, новый складной механизм и искусственная кожа. Вышел Honor Magic V

2022 год толком не успел вступить в свои права, а производители один за другим начали представлять новые смартфоны. Xiaomi уже представила линейку «12», сравнив свой флагман аж с iPhone 13 Pro Max. Настала очередь Honor: компания пошла с козырей, представив свеженький складной смартфон на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. В общем-то, ничего выдающегося: это все такая же дорогая игрушка, которую, скорее всего, никто из нас не купит. Вопрос практичности складных смартфонов по-прежнему остается открытым. Есть ли в Honor Magic V то, что даст ему преимущество на фоне других раскладушек? Зачем его сравнили с iPhone и iPad? И чем он лучше складного Samsung?

Honor с большим экраном

Если вы закатываете глаза, когда выходит очередной смартфон с огромным экраном, то даже из этого правила есть исключения: складным смартфонам большой экран необходим даже больше, чем мощный аккумулятор. Почему так? По той причине, что именно за этим их и покупают: коллеги по редакции AndroidInsider.ru называют Samsung Galaxy Z Flip 3 маленьким, а вот Z Fold данное клише точно не касается. К счастью, и Honor Magic V тоже: смартфон получил громадный OLED-экран, диагональ которого в развернутом виде составляет 7,9 дюйма, а разрешение составляет 2272*1984 пикселя.

Внешний экран чуть меньше, но все равно вселяет страх — 6,45 дюйма с Full HD+. Странно то, что частота обновления у дисплеев разнится: 90 Гц у основного и 120 Гц у внешнего. Что ж, оставим это на откуп компании. Наверное, так нужно. Зато он защищен от падений в пять раз лучше благодаря нанокристаллам: его даже бросили на пол во время презентации.

Читайте также: Почему от смартфонов одни проблемы

Хонор против Айфона

Китайский производитель не стал изобретать велосипед и сравнил свой смартфон в сложенном виде с iPhone 13 Pro Max. Если Xiaomi 12 по всем параметрам оказался круче флагмана от Apple, то складной Honor почти идентичен iPhone. До сих пор не пойму, с чем сравнивать складные смартфоны. Несмотря на то, что Honor Magic V и iPhone 13 Pro Max — смартфоны из разных сегментов, новинка оказалась хороша: в сложенном виде у Honor чуть меньше экран (6,45 дюйма), плотность пикселей слегка уступает (431 ppi против 458), да и в ширину Honor поскромнее.

Преимущество Honor Magic V в том, что его можно сравнить еще и с iPad. Таким образом компания постаралась убить двух зайцев: по многим показателям iPad mini 6 уступил складному Honor, чем компания и вправду может гордиться. Например, даже 90 Гц у основного экрана — это больше, чем у iPad (60 Гц). Дисплей Honor Magic V получился достаточно ярким (800 нит), с высокой плотностью пикселей (381 ppi).

Специалисты Honor также отметили свое превосходство над другими аналогами, например, укололи Samsung Galaxy Z Fold 3: китайский смартфон получился намного тоньше, что исключает появления зазора в сложенном виде. Кроме того, в самом складном механизме используется 213 частей, а само устройство выдержит 200 тысяч складываний. В общем, хватит надолго.

Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен! Будет интересно!

Honor на Snapdragon

Honor Magic V — один из первых смартфонов на новейшем чипе Snapdragon 8 Gen 1 и первый складной смартфон, который получил флагманский Snapdragon. Несмотря на энергоэффективность чипа от Qualcomm, емкость батареи в смартфоне вызывает вопросы — всего 4750 мА*ч.

Много или мало? Для обычного смартфона на Android — вполне себе, но для устройства, которое сравнивают с iPad mini 6, емкости явно недодали. Зато есть быстрая 66-ваттная зарядка — говорят, что батарея зарядится наполовину аж за 15 минут. Новый Honor будет поставляться сразу с Android 12 «из коробки», а украсит ОС фирменная оболочка Magic UI 6.0, которую заметно улучшили.

Берите, глупцы! Смартфоны в России подорожают ещё сильнее

Honor с хорошей камерой

Модуль камер выглядит весьма внушительно и состоит из нескольких датчиков: основной 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп, а также еще один объектив на 50 Мп. Фронтальная камера встроена в дисплей и за нее не придется краснеть: 42 Мп — весьма внушительно. Как знать, но иногда дело совсем не в количестве мегапикселей. Надеемся, что снимки с камеры такого дорогого смартфона будут и вправду хороши. Кстати, что по ценам?

5 фишек старых смартфонов, без которых сейчас тяжело

Сколько стоит новый Honor

Главный минус складных смартфонов — их высокая цена. Главный плюс — они стремительно дешевеют. К слову, китайские производители теперь делают смартфоны красивыми. Cкладной Honor Magic V будет доступен в трех вариантах отделки: глянцевом черном, белом с полосками и стильный оранжевый из искусственной кожи на задней панели. В продажу он поступит 18 января. Стартовая цена за версию с 256 Гб памяти составит 1569 долларов, а вариант с 512 Гб обойдется в 1725 долларов.

А вам понравился новый Honor Magic V? Давайте обсудим новинку в нашем Telegram-чате.