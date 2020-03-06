Компания Oppo сегодня представила смартфоны Find X2 и Find X2 Pro. Первое поколение впервые было показано в 2018 году и оснащалось фронтальной камерой с выдвижным механизмом. Странно, почему компания решила обновить телефон лишь спустя два года, но это всё же случилось. Чем же порадуют нас китайцы в этот раз? А вот мало чем, по правде говоря. Нам предлагают китайские телефоны за нескромные деньги.

Спецификации Oppo Find X2/X2 Pro

Телефоны оснащены 6,7-дюймовым дисплеем с частотой экрана 120 Гц и технологией OLED. Кроме того, здесь используется 3K-разрешение (3168 на 1440 точек). Компания Oppo заявляет, что дисплей здесь якобы очень классный, поверим им на слово. Максимальная яркость в аппаратах может достигать 1200 нит, имеется также тачскрин с частотой обновления 240 Гц.

За качество картинки экрана отвечает чип O2 Utra Vision Engine, работу которого дополняет улучшение HDR и технология Motion Clear, которая якобы делает просмотр прямых трансляций более четким.

В Find X2 Pro используется 48-Мп перископная камера с 5x оптическим приближением и 10x гибридным по аналогии с тем, как это реализовано в Huawei P30 Pro и Galaxy S20 Ultra. Кроме того, Find X2 Pro предлагает 60x программное приближение, что, конечно, лучше того, что предлагает Huawei, но я не так давно сравнивал новый S20 Ultra с P30 Pro и мне показалось, что 100x приближение — это чистый пиар. Здесь, вероятно, ситуация похожая. Дополняет работу перископной камеры телефото на 13 Мп и модуль на 12 Мп. Интересно то, что перископная камера доступна лишь в Pro-версии.

В Find X2 и X2 Pro используется 32-Мп фронтальная камера. За производительность в аппаратах отвечает Snapdragon 865 с поддержкой 5G, аккумулятор в телефонах на 4200 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт SuperVOOC 2.0. Она позволяет зарядить устройство до 60% всего за 15 минут. Полностью телефоны заряжаются всего за 40 минут. Аппараты оснащены 12 ГБ ОЗУ. X2 предлагает 256 ГБ встроенной памяти, а X2 Pro 512 гигабайт.

Теперь самое главное — цены. В России Find X2 оценен в 72990 рублей. Find X2 Pro, вероятно, Oppo решила у нас даже не продавать, и это понятно, ведь в Европе телефон оценен в 1199 евро. Кто готов отдавать более 90 тысяч рублей за китайца?

Дизайн Find X2 и X2 Pro

Смартфоны внешне выглядят как смесь Huawei P-серии и флагмана Galaxy S10. Какая-либо оригинальность в телефоне отсутствует. И если первый Find X действительно предлагал что-то интересное и оригинальное в этом вопросе, Find X2 — это просто копия смартфонов других производителей.

Цена Find X2 — главная проблема

Итак, что мы имеем? Нам предлагают китайский телефон с внешностью других флагманов за 70 тысяч рублей. Для кого он создан? Непонятно. Стоит заметить, что, когда стартовали продажи Find X в России, ребятам удалось продать всего 20 телефонов. 20! Для сравнения, Apple в 2019 году продала 46,3 миллиона iPhone XR. Как вам такое, м?

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Как продать единственный Find X2 в России? Разыграть его!

Если зайти на официальный сайт, можно заметить, что компания сегодня — 6 марта — проведет розыгрыш телефона на канале техноблогера Wylsacom. Во-первых, зачем это нужно, ведь вряд ли рекламная компания поможет привлечь реальных покупателей, фанаты Apple или Samsung не станут покупать китайца за такие деньги. Во-вторых, Валентин Петухов популярен тем, что часто меняет своё мнение относительно рекламируемой продукции. И здесь ситуация похожа. Сегодня лидер мнений может нахваливать какой-либо смартфон, а завтра своим фанатам рассказывать о том, какой он — телефон — ужасный и какая Apple прекрасная. Привлечение Валентина в качестве лидера мнений — не лучший способ заявить о себе.

Конкуренты лучше

Xiaomi Mi 10 в минимальной комплектации практически с аналогичным железом предлагается за 570 долларов. А теперь скажите, вы готовы купить телефон от Oppo с аналогичным железом? Или же всё-таки лучше аппарат Xiaomi? А может купить iPhone XR за те же 600 долларов? Вот-вот! Я всё пойму, но настолько глупого ценообразования и трат средств на блогеров, которые через день меняют своё мнение, я никогда не приму.

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