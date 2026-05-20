Стабильная версия Android 17 была анонсирована компанией Google ещё на прошлой неделе, однако развертывание системы начнётся лишь летом. Первыми обновление получат смартфоны Google Pixel, а остальные производители подтянутся в течение нескольких месяцев. Если ваш телефон вышел в 2024 году или позже, шансы на обновление высоки. Но есть нюансы: бюджетные и среднебюджетные модели некоторых брендов могут остаться без обновления, даже если они совсем свежие, а список тех, кто получит Android 17, — ищите далее в материале.
Когда выйдет Android 17 на телефоны
Google придерживается ускоренного графика: бета-тестирование началось в феврале 2026 года, стадия стабильности платформы достигнута в марте, а релиз запланирован на июнь. Для сравнения, Android 16 вышел 10 июня 2025 года, и Android 17 идёт по тому же пути.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
Первыми стабильную сборку получат смартфоны Google Pixel 6 и новее — это 20 моделей в общей сложности. Samsung уже запустила бета-программу One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy S26, а стабильная версия, по данным Samsung, дебютирует на «будущих флагманах» (скорее всего, на Galaxy Z Fold 8 и других складных моделях, ожидаемых в июле).
Для владельцев смартфонов Samsung, Xiaomi, OnePlus и других брендов реальные сроки обновления — осень 2026 года и позже. Среднебюджетные и бюджетные модели традиционно получают обновления в последнюю очередь, иногда с задержкой до начала 2027 года.
Полный список смартфонов Google Pixel с поддержкой Android 17
Google обновляет свои Pixel раньше всех, и это правило не меняется. Поддержку Android 17 получат все модели от Pixel 6 до Pixel 10a включительно. Полный список:
- Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a
Pixel 5 и более старые модели остались за бортом. Для них уже нет поддержки со стороны производителей чипов, и оно понятно: Pixel 5 вышел в далёком 2020 году.
Какие Samsung Galaxy обновятся до Android 17
Samsung гарантирует семь обновлений Android для флагманов и шесть лет обновлений для среднебюджетных моделей. Это означает, что список поддерживаемых устройств очень широк:
- Серия Galaxy S: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, а также Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra;
- Среди складных устройств обновление получат Galaxy Z Fold и Z Flip последних поколений;
- Серия Galaxy A: от A24 и новее, включая A34, A54, A15, A25, A35, A55, A06, A16, A26, A36, A56, A07, A17, A37 и A57.
В списке также серии Galaxy M (M15, M35, M55, M07, M16, M36, M56, M17e, M17) и Galaxy F (F06, F07, F15, F16, F17, F34, F35, F36, F54, F55, F56, F70e). При этом Galaxy S22 обновление не получит — этот рубеж уже пройден.
Список Xiaomi с обновлением до Android 17
Из всех крупных производителей Xiaomi остаётся самым проблемным в плане обновлений. Компания систематически выпускает телефоны с устаревшими версиями Android, а потом использует это как предлог не обновлять их до актуальных версий. Яркий пример — Redmi Note 13 Pro+, который вышел в январе 2024 года с Android 13 вместо Android 14. Из-за этого Xiaomi не планирует обновлять его до Android 17. Та же уловка повторяется с Redmi Note 14 Pro+ и новым Redmi Note 15 Pro+.
Тем не менее, флагманские модели Xiaomi получат обновление. Вот полный список:
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 CIVI
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro
- Xiaomi 17, 17 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 4, MIX Flip, MIX Flip 2
Серия Redmi Note: Redmi Note 14 (все версии, кроме Pro+), Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14S, Redmi Note 15, 15 5G, 15 Pro (кроме Pro+). Бюджетная линейка Redmi: Redmi 15, 15 4G, 15C, 15C 4G. Учитывайте, что Xiaomi обычно обновляет телефоны одной из последних среди крупных брендов, так что ждать Android 17 на этих моделях стоит ближе к концу 2026 или даже началу 2027 года.
OnePlus, vivo и OPPO: кто получит Android 17
OnePlus обещает обновления для большинства телефонов, выпущенных за последние три года. Оболочка OnePlus теперь идентична ColorOS от OPPO, что ускоряет выпуск обновлений. Список:
- OnePlus 11, 11R, 12, 12R, 13, 13R, 13s, 13T, 15, 15R
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4, 5, 6, Nord CE4, CE4 Lite, CE 5, CE 6, CE 6 Lite
vivo активно работает над обновлениями: для серии X300 обещано пять лет программных обновлений, а среднебюджетные V70 и V70 Elite получат четыре версии Android. Обновление до Android 17 получат модели от Vivo X100 до X300 Ultra, складные X Fold 3 Pro и X Fold 5, серии V40–V70, T4, Y и линейка iQOO (12 Pro, 13, 15, Neo 9 Pro, Neo 10, Z10 и другие). У OPPO аналогичная ситуация: пять обновлений Android для флагманов, включая серию Reno 15. В списке — Find X7 и выше, Find N5 и N6, Reno 11–15, серии F25–F33, а также бюджетные A5, A6 и линейка K13–K15 Pro.
Motorola и Nothing: список поддержки Android 17
Motorola значительно улучшила политику обновлений, но по-прежнему отстаёт от конкурентов. Главная новость — Razr Fold получит семь лет обновлений Android, наравне с Google и Samsung. Но остальные модели Razr 2026 получат лишь три обновления, а серия Moto G — всего одно-два. Это означает, что владельцы бюджетных Motorola рискуют не получить Android 17. Обновление гарантировано для Razr 2024–2026, ThinkPhone, Signature, серий Edge 2024–Edge 70, а также части Moto G (2025 и новее).
Nothing, напротив, радует: бренд гарантирует минимум три обновления даже для самых доступных моделей. смартфоны Nothing Phone 3a получили обновление совсем недавно, и весь модельный ряд от Phone 2 до Phone 4a Pro, включая CMF Phone 2 Pro, перейдёт на Android 17.
Как понять, получит ли твой смартфон Android 17
Если ваш смартфон вышел в 2024 году или позже, скорее всего, он получит Android 17. Исключение — бюджетные модели Xiaomi и Motorola, где поддержка может быть ограничена одним-двумя обновлениями. Если вы выбираете новый телефон и хотите максимально долгую поддержку, ориентируйтесь на три бренда: Google (Pixel), Samsung и vivo. Google обновляет первым, Samsung обещает до семи лет обновлений для флагманов, а Vivo стабильно выдерживает свои обязательства по пять лет для серии X.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
Владельцам Xiaomi стоит внимательно смотреть не на дату выпуска телефона, а на версию Android, с которой он вышел с завода. Если смартфон продавался как новинка, но приехал с Android 13 или даже 14 на борту вместо актуальной версии, обновлений будет меньше, чем можно ожидать от «свежей» модели. Не торопитесь устанавливать бета-версию Android 17 на основной телефон: Google прямо предупреждает о нестабильности, проблемах с Bluetooth и перезагрузках. Подождите стабильного релиза в июне, а если у вас не Pixel — то осенних обновлений от вашего производителя.