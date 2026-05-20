Стабильная версия Android 17 была анонсирована компанией Google ещё на прошлой неделе, однако развертывание системы начнётся лишь летом. Первыми обновление получат смартфоны Google Pixel, а остальные производители подтянутся в течение нескольких месяцев. Если ваш телефон вышел в 2024 году или позже, шансы на обновление высоки. Но есть нюансы: бюджетные и среднебюджетные модели некоторых брендов могут остаться без обновления, даже если они совсем свежие, а список тех, кто получит Android 17, — ищите далее в материале.

Когда выйдет Android 17 на телефоны

Google придерживается ускоренного графика: бета-тестирование началось в феврале 2026 года, стадия стабильности платформы достигнута в марте, а релиз запланирован на июнь. Для сравнения, Android 16 вышел 10 июня 2025 года, и Android 17 идёт по тому же пути.

Первыми стабильную сборку получат смартфоны Google Pixel 6 и новее — это 20 моделей в общей сложности. Samsung уже запустила бета-программу One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy S26, а стабильная версия, по данным Samsung, дебютирует на «будущих флагманах» (скорее всего, на Galaxy Z Fold 8 и других складных моделях, ожидаемых в июле).

Для владельцев смартфонов Samsung, Xiaomi, OnePlus и других брендов реальные сроки обновления — осень 2026 года и позже. Среднебюджетные и бюджетные модели традиционно получают обновления в последнюю очередь, иногда с задержкой до начала 2027 года.

Полный список смартфонов Google Pixel с поддержкой Android 17

Google обновляет свои Pixel раньше всех, и это правило не меняется. Поддержку Android 17 получат все модели от Pixel 6 до Pixel 10a включительно. Полный список:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

Pixel 5 и более старые модели остались за бортом. Для них уже нет поддержки со стороны производителей чипов, и оно понятно: Pixel 5 вышел в далёком 2020 году.

Какие Samsung Galaxy обновятся до Android 17

Samsung гарантирует семь обновлений Android для флагманов и шесть лет обновлений для среднебюджетных моделей. Это означает, что список поддерживаемых устройств очень широк:

Серия Galaxy S: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, а также Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra;

Среди складных устройств обновление получат Galaxy Z Fold и Z Flip последних поколений;

Серия Galaxy A: от A24 и новее, включая A34, A54, A15, A25, A35, A55, A06, A16, A26, A36, A56, A07, A17, A37 и A57.

В списке также серии Galaxy M (M15, M35, M55, M07, M16, M36, M56, M17e, M17) и Galaxy F (F06, F07, F15, F16, F17, F34, F35, F36, F54, F55, F56, F70e). При этом Galaxy S22 обновление не получит — этот рубеж уже пройден.

Список Xiaomi с обновлением до Android 17

Из всех крупных производителей Xiaomi остаётся самым проблемным в плане обновлений. Компания систематически выпускает телефоны с устаревшими версиями Android, а потом использует это как предлог не обновлять их до актуальных версий. Яркий пример — Redmi Note 13 Pro+, который вышел в январе 2024 года с Android 13 вместо Android 14. Из-за этого Xiaomi не планирует обновлять его до Android 17. Та же уловка повторяется с Redmi Note 14 Pro+ и новым Redmi Note 15 Pro+.

Тем не менее, флагманские модели Xiaomi получат обновление. Вот полный список:

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 CIVI

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro

Xiaomi 17, 17 Ultra

Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 4, MIX Flip, MIX Flip 2

Серия Redmi Note: Redmi Note 14 (все версии, кроме Pro+), Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14S, Redmi Note 15, 15 5G, 15 Pro (кроме Pro+). Бюджетная линейка Redmi: Redmi 15, 15 4G, 15C, 15C 4G. Учитывайте, что Xiaomi обычно обновляет телефоны одной из последних среди крупных брендов, так что ждать Android 17 на этих моделях стоит ближе к концу 2026 или даже началу 2027 года.

OnePlus, vivo и OPPO: кто получит Android 17

OnePlus обещает обновления для большинства телефонов, выпущенных за последние три года. Оболочка OnePlus теперь идентична ColorOS от OPPO, что ускоряет выпуск обновлений. Список:

OnePlus 11, 11R, 12, 12R, 13, 13R, 13s, 13T, 15, 15R

OnePlus Open

OnePlus Nord 4, 5, 6, Nord CE4, CE4 Lite, CE 5, CE 6, CE 6 Lite

vivo активно работает над обновлениями: для серии X300 обещано пять лет программных обновлений, а среднебюджетные V70 и V70 Elite получат четыре версии Android. Обновление до Android 17 получат модели от Vivo X100 до X300 Ultra, складные X Fold 3 Pro и X Fold 5, серии V40–V70, T4, Y и линейка iQOO (12 Pro, 13, 15, Neo 9 Pro, Neo 10, Z10 и другие). У OPPO аналогичная ситуация: пять обновлений Android для флагманов, включая серию Reno 15. В списке — Find X7 и выше, Find N5 и N6, Reno 11–15, серии F25–F33, а также бюджетные A5, A6 и линейка K13–K15 Pro.

Motorola и Nothing: список поддержки Android 17

Motorola значительно улучшила политику обновлений, но по-прежнему отстаёт от конкурентов. Главная новость — Razr Fold получит семь лет обновлений Android, наравне с Google и Samsung. Но остальные модели Razr 2026 получат лишь три обновления, а серия Moto G — всего одно-два. Это означает, что владельцы бюджетных Motorola рискуют не получить Android 17. Обновление гарантировано для Razr 2024–2026, ThinkPhone, Signature, серий Edge 2024–Edge 70, а также части Moto G (2025 и новее).

Nothing, напротив, радует: бренд гарантирует минимум три обновления даже для самых доступных моделей. смартфоны Nothing Phone 3a получили обновление совсем недавно, и весь модельный ряд от Phone 2 до Phone 4a Pro, включая CMF Phone 2 Pro, перейдёт на Android 17.

Как понять, получит ли твой смартфон Android 17

Если ваш смартфон вышел в 2024 году или позже, скорее всего, он получит Android 17. Исключение — бюджетные модели Xiaomi и Motorola, где поддержка может быть ограничена одним-двумя обновлениями. Если вы выбираете новый телефон и хотите максимально долгую поддержку, ориентируйтесь на три бренда: Google (Pixel), Samsung и vivo. Google обновляет первым, Samsung обещает до семи лет обновлений для флагманов, а Vivo стабильно выдерживает свои обязательства по пять лет для серии X.

Владельцам Xiaomi стоит внимательно смотреть не на дату выпуска телефона, а на версию Android, с которой он вышел с завода. Если смартфон продавался как новинка, но приехал с Android 13 или даже 14 на борту вместо актуальной версии, обновлений будет меньше, чем можно ожидать от «свежей» модели. Не торопитесь устанавливать бета-версию Android 17 на основной телефон: Google прямо предупреждает о нестабильности, проблемах с Bluetooth и перезагрузках. Подождите стабильного релиза в июне, а если у вас не Pixel — то осенних обновлений от вашего производителя.