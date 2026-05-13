Вчера поздним вечером Google выпустила Android 17, а мы в отдельном материале рассказали, кто и когда получит долгожданный апдейт. Одновременно с этим американская компания представила девять ключевых нововведений Android 17, среди которых далеко не только ИИ-функции. Обновлённые эмодзи, инструмент цифрового благополучия Pause Point, расширение совместимости Quick Share с AirDrop и упрощённый переход с iPhone — всё это появится на смартфонах уже в ближайшие месяцы. Вот что реально изменится для пользователей Android.

Полностью переработанные эмодзи на Android

Google обновила весь набор из 4 000 эмодзи в Android. Новые иконки стали более объёмными и детализированными: вместо прежних плоских «мультяшных» вариантов появились выразительные трёхмерные версии. Если прошлые эмодзи в Android выглядели бледно на фоне iOS, теперь разрыв должен заметно сократиться.

Первыми обновлённые эмодзи получат смартфоны Pixel — уже до конца года. Когда именно они появятся у других производителей, Google пока не уточнила.

Обновление Цифрового благополучия Android

Pause Point — новый инструмент Цифрового благополучия Android, который добавляет 10-секундную паузу перед открытием приложения, помеченного как «отвлекающее». За это время система предложит сделать дыхательное упражнение или открыть более полезное приложение. Идея простая: дать вам секунду, чтобы осознать, действительно ли сейчас нужно залипать в ленту.

Кроме паузы, можно задать таймер на каждую сессию — сколько минут вы готовы провести в приложении. И, что важно, отключить Pause Point можно только через полную перезагрузку телефона. Это создаёт достаточно «неудобства», чтобы вы не смахнули ограничение за секунду. Для тех, кто реально борется с привычкой бесконечно листать соцсети, Pause Point может оказаться полезнее любых сторонних блокировщиков просто потому, что работает на уровне системы.

Реакции на запись экрана в Android 17

Новая функция Screen Reactions позволяет одновременно записывать видео с фронтальной камеры и то, что происходит на экране, как мы показывали в отдельной инструкции. Ваше лицо при этом отображается поверх контента — как вырезанная фигура. Записать можно реакцию на фото, видео, веб-страницу или что угодно ещё на экране.

Функция рассчитана прежде всего на блогеров и создателей контента, которым раньше приходилось собирать такие ролики в отдельных видеоредакторах. Теперь это делается в несколько нажатий, без сторонних приложений. Первой Screen Reactions появится на Pixel — летом этого года.

Поддержка AirDrop на Android

Совместимость Quick Share с Apple AirDrop, которая появилась в конце прошлого года на Pixel 10 и позже на Galaxy S26, расширяется на устройства Xiaomi, Honor, OnePlus, Oppo и Vivo. Это значит, что обмен файлами между Android и iPhone станет доступен не только владельцам флагманов Google и Samsung.

Для смартфонов, которые пока не поддерживают прямую совместимость, Google уже сегодня добавляет обходной путь: Quick Share может сгенерировать QR-код, который пользователь iPhone отсканирует и получит файл напрямую в iCloud. А позже в этом году поддержка Quick Share и AirDrop появится прямо внутри отдельных приложений, включая WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Переход с iPhone на Android стал проще

Apple ещё в феврале добавила в iOS 26.3 встроенный инструмент «Transfer to Android», который умеет беспроводно переносить фотографии, сообщения, контакты, раскладку домашнего экрана и даже eSIM с iPhone на Android. Но до сих пор он полноценно не работал — требовалось совместимое устройство на Android 17.

Google подтвердила, что поддержка появится в этом году, начиная с Pixel и Galaxy. Это значит, что впервые переход между платформами будет двусторонним и нативным — без сторонних приложений и кабелей. Правда, здоровье (Health-данные), устройства, сопряжённые по Bluetooth, и защищённые элементы вроде заблокированных заметок не переносятся.

Умный перевод речи в текст через Rambler

Rambler — одна из новых ИИ-функций Android, которые Google объединила под брендом «Gemini Intelligence». Это инструмент реального времени для диктовки текста, который не просто записывает речь, а убирает слова-паразиты (вроде «эм» и «ну»), сокращает текст и исправляет ошибки.

В демонстрации Google показала диктовку списка покупок: человек продиктовал список, потом передумал насчёт бананов — и Rambler исключил их из финального варианта. Функция также умеет переключаться между языками прямо внутри одного сообщения, что полезно для тех, кто говорит на нескольких языках. Rambler появится летом на последних моделях Samsung Galaxy и Google Pixel.

ИИ-виджеты на Android-смартфоне

Функция Create My Widget позволяет описать виджет текстом — и система создаст его для домашнего экрана. Среди примеров Google: планировщик питания с высокобелковыми рецептами, виджет погоды для велосипедистов с приоритетом на ветер и дождь, или лента ближайших концертов в любимом месте.

Идея напоминает то, что сделала Nothing со своими генеративными виджетами, но здесь это часть системы Android. Как и Rambler, Create My Widget появится на выбранных Galaxy и Pixel этим летом.

Автоматизация задач через Gemini

Task Automation — функция, которая уже доступна для приложений доставки еды и такси на последних флагманах Samsung и Google, получит поддержку новых приложений. Google намекает, что нейросеть Gemini сможет, например, заказать продукты из списка в заметках или составить маршрут путешествия по фотографии.

Кроме того, в конце июня на Android появится Chrome Auto Browse — ИИ-режим браузера, который выполняет задачи в интернете за вас. А Gemini интегрируется в автозаполнение, чтобы быстрее помогать с формами. Конкретный список новых приложений для Task Automation Google пока не раскрыла, так что реальную пользу можно будет оценить только после запуска.

Улучшенная защита Android от мошенников

Android 17 получил набор изменений в безопасности:

Блокировка звонков с подменой номера банка. Работает при наличии установленного банковского приложения и в партнёрстве с конкретными банками.

Улучшенное обнаружение вредоносного ПО. Система будет анализировать поведение приложений: пересылку SMS, запуск в фоне.

Сканирование скачанных APK-файлов в Chrome на наличие известных угроз.

Удалённая блокировка биометрией. Можно включить биометрическую защиту, если телефон отмечен как потерянный в Find Hub.

Меньше попыток подбора PIN-кода и увеличенное время ожидания между неудачными попытками.

Часть этих функций безопасности Android зависит от региона и партнёрств с банками, так что их доступность в России будет зависеть от конкретных условий.

Кому нужен Android 17 и когда он выйдет

Стабильная версия Android 17 ожидается в июне–июле 2026 года. Первыми, как обычно, обновятся смартфоны Pixel, затем — Samsung Galaxy (вероятно, с выходом новых складных моделей). Xiaomi, OnePlus и другие производители подтянутся позже — ближе к осени.

Из девяти анонсированных функций далеко не все про ИИ. Обновлённые эмодзи, Pause Point, расширение Quick Share с AirDrop и упрощённый переход с iPhone — это вещи, которые затронут повседневный опыт миллионов пользователей без всяких нейросетей. ИИ-функции вроде Rambler и Create My Widget интересны, но их реальную пользу покажет только практика, и пока они будут доступны только на свежих флагманах Pixel и Galaxy.