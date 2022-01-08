Смартфон с лучшей камерой 2022. Какой он

Несмотря на то что камерофоны — это довольно старое понятие, лучшего термина для обозначения смартфонов с продвинутой камерой по-прежнему не придумали. Да и какая разница, как их называть? Особенно, если все и так знают, что это за смартфоны. Тем интереснее наблюдать за тем, как в эту нишу врываются новые производители. Взять тот же OnePlus. Да, смартфоны этого бренда всегда фотографировали довольно неплохо. Но очевидно, что OnePlus 10 Pro станет настоящим лидером 2022 года. Не верите? Посмотрите, на что он способен, и у вас больше не останется сомнений.

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OnePlus 10 Pro получит передовую камеру Hasselblad. Это известнейший на весь мир производитель профессионального фото- и видеооборудования из Швеции. Никакие Zeiss, Leica и прочие не идут с ним в сравнение. Фотоаппараты Hasselblad стоят миллионы рублей. Поэтому кажется невероятным, что OnePlus вообще удалось договориться с этим брендом. Но результат, как мы можем видеть уже сейчас, определённо того стоил.

Как снимает OnePlus 10 Pro

Камера OnePlus 10 Pro будет состоять их трёх модулей: классического ширика для съёмки в автоматическом режиме на 48 Мп, сверхширика с изменяемым углом обзора 110-150 градусов на 50 Мп и телевика для съёмки портретов на 8 Мп.

Первое, на чём нужно заострить внимание, — это сверхширик. Благодаря изменяемому углу обзора он сможет снимать фотографии в формате фишай (рыбий глаз). В этом формате камера захватывает больше всего пространства и как бы скругляет углы, благодаря чему итоговый кадр получается с очень интересным эффектом, будто вы смотрите на него от лица рыбы.

Каким будет OnePlus 10 и когда он выйдет

Впрочем, фишай — это не постоянный режим, а подключаемый. В обычном режиме OnePlus 10 Pro снимает с углом обзора до 110 градусов, так что фотографии будут получаться просто более обширными за счёт более широкого охвата. Таким образом в кадр поместится больше деталей, что очень актуально в условиях съёмки пейзажей или большой компании людей.

Но это не самое интересное. Камера OnePlus 10 Pro поддерживает технологию OnePlus Billion Color Solution. Это уникальная система съёмки в полном 10-битном цветовом пространстве с увеличенным на 25% охватом DCI-P3. Она обеспечивает высокое качество картинки и контрастности, обрабатывая в 64 больше цветов, чем модель предыдущего поколения. Раньше просто никто не делал ничего подобного.

Какой смартфон снимает лучшее видео

Расширенное цветовое пространство работает на всех трёх камерах OnePlus 10 Pro. Обычно производители экономят и, если и добавляют какие-то уникальные фишки своим смартфонам, то ограничивают их применение только одним — чаще всего основным — модулем. Однако OnePlus не стала мелочиться и снабдила поддержкой полного 10-битного пространства сразу все камеры. В конце концов, это настоящий камерофон.

Для поклонников продвинутой фотосъёмки, в OnePlus 10 Pro будет доступен особый RAW-режим под названием RAW+. По сути, это даже улучшенная версия технология, чем ProRAW от Apple. OnePlus совместно с Hasselblad совместили RAW-съёмку с умной вычислительной технологии традиционной фотографии. В результате получился своего рода гибрид, который предлагает более высокое качество съёмки, чем обычно.

Не забыли и про видео. Мало того, что OnePlus 10 Pro позволяет настроить выдержку, светосилу и ряд других показателей, так ещё и снимает в формате LOG. Это аналог RAW-режима для съёмки видео. Благодаря ему запись роликов на смартфон ведётся без предустановленного профиля изображения, так что пользователь в дальнейшем получает возможность монтировать с большим удобством, настраивая различные параметры видео уже после съёмки.

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Релиз OnePlus 10 Pro намечен на следующий вторник, 11 января. Однако первоначально смартфон будет доступен для покупки только в Китае. До Европы и России новинка доберётся с небольшой задержкой, но купить его раньше всех можно будет в официальном магазине OnePlus на AliExpress. Производитель не раскрывает точных сроков, но уточняет, что это произойдёт «позднее в этом году». В принципе, это стандартная практика для всех китайских смартфонов — они сначала выходят у себя на родине, и только потом их распространение начинается за границей. Но ради такого аппарата стоит подождать.