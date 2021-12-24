Каким будет OnePlus 10 и когда он выйдет

Когда производители телефонов выпускают свои модели в определенное время, то это привычно. Потом они в какой-то момент переносят дату презентации, и все начинают гадать, почему так произошло. Причин может быть очень и очень много, но, как правило, связаны они с желанием больше продать или получить какие-то имиджевые бонусы. В этом году было много слухов, что компания OnePlus выпустит свой юбилейный флагман раньше. Точную причину назвать никто не мог, но пару дней назад появилось официальное подтверждение того, что запуск будет более ранним, и нам остается только разобраться в том, почему так происходит и что это сулит нам, простым пользователям и фанатам технологий.

Что известно об OnePlus 10

OnePlus 10 и 10 Pro широко просачивались в сеть за последние несколько месяцев, что обычно является символом того, что запуск не просто неизбежен, а он состоится уже совсем скоро. Хотя ходили слухи о том, что OnePlus переносит свой традиционный весенний выпуск на январь, но никаких подтверждений до этой недели не было. Сейчас различные сайты начали в один голос публиковать информацию о том, что основатель OnePlus Пит Лау подтвердил январский запуск в социальной сети Weibo.

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Лау поделился сообщением, в котором говорится только: ”OnePlus 10 Pro, увидимся в январе”. Это настолько недвусмысленно, насколько это вообще возможно. Поскольку OnePlus запустит новинку в январе, вполне вероятно, что компания хочет превзойти Samsung, поскольку та исторически запускала свою флагманскую серию S в феврале (а в 2021 году — в начале января). Смещение даты анонса позволит опередить корейцев, если те пойдут традиционным путем, или просто помешать продажам, отъев приличный кусок пирога.

Почему стали так популярны китайские телефоны

Китайские компании вообще сильно прибавили и активно делят наследие еле живой Huawei, и на этом пути все средства хороши. Особенно, учитывая, что новый флагман OnePlus действительно должен быть очень интересным. Особенно важна такая активность на международном рынке, так как внутренний уже немного устаканился.

Впрочем я не зря вспомнил про китайский рынок. В этом, кажущемся стопроцентным раскладе возможны некоторые переменные. Например, предыдущие слухи указывали на эксклюзивный запуск новинок в Китае в январе, а остальной мир по этим слухам должен был получить OnePlus 10 только в марте или апреле. Учитывая, что Пит Лау поделился своим заявлением в китайской сети Weibo, а не в Twitter или не на другой международной платформе, вполне возможно, что именно на эти слухи нам и следует ориентироваться. Еще больше веса этой теории добавляет кризис полупроводников, от которого страдают все производители и просто не могут выкидывать на рынок такие партии устройств, как раньше.

За что любят OnePlus?

Что лучше, Samsung или OnePlus

Таким образом, с большой долей вероятности OnePlus сможет подпортить жизнь Samsung только на китайском рынке, который для Samsung важен, но не критичен. Лично мне было бы интересно наблюдать, как OnePlus отнимает клиентов у корейской компании, ”вешая рекламы” своего телефона рядом в новинкой Samsung.

В конце остается разобраться, действительно ли так хорош должен быть OnePlus 10, чтобы Samsung пришлось переживать из-за этого. Пока, собрав по крупицам слухи, мы можем сказать следующее.

Каким будет OnePlus 10

Наиболее интересным изменением линейки флагманов OnePlus, вероятно, является переход на дизайн в стиле Galaxy S21. Рендеры показывают, что 10 Pro оснащен массивом камер, который охватывает край телефона, что делает его менее выраженным. Дальнейшие утечки предполагают, что 10 Pro будет работать на новейшем Snapdragon 8 Gen 1 и получит 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц. Все это будет питаться от батареи емкостью 5000 мАч.

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Немного портит впечатление, что OnePlus перешла на ColorOS от Oppo. Собственная платформа бренда была если не более приятной, то как минимум довольно интересной и привлекательной.

Хотя эти слухи уже дают нам довольно хорошее представление о том, чего мы можем ожидать, только январский запуск действительно подтвердит эти выводы. К счастью, нам не придется ждать слишком долго, по крайней мере, по сравнению с предыдущими запусками OnePlus. Даже то, что до других стран новинка может добраться только в середине весны, не портит факта презентации. Жаль только, что в России OnePlus как обычно не будет продаваться.