Смартфоны с хорошей камерой до 30 000 рублей, которые снимают не хуже флагманов на Android

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Герман Вологжанин

Смартфоны с лучшей камерой, безусловно, стоят дорого, а их цена в некоторых случаях переваливает за отметку в 100 тысяч рублей. Значит ли это, что людям, не готовым тратить такие деньги на покупку мобильного устройства, придется фотографировать на калькулятор, а потом с лупой пытаться разглядеть снимок? Конечно же, нет. Развитие технологий за последние годы шагнуло далеко вперед, и при желании можно найти смартфон с хорошей камерой до 30000. Это мы и сделали, подготовив для вас подборку недорогих моделей для любителей мобильной фотографии.

Смартфоны с хорошей камерой до 30 000 рублей, которые снимают не хуже флагманов на Android. Телефон с хорошей камерой не обязательно должен быть дорогим. Фото: gizmochina. Фото.

Телефон с хорошей камерой не обязательно должен быть дорогим. Фото: gizmochina

Бюджетный смартфон с хорошей камерой

Если вы преимущественно фотографируете днем, то вам вполне хватит возможностей смартфона POCO M5s. Стоит он всего 12-13 тысяч рублей в зависимости от магазина и предлагает лучшую камеру в классе.

Бюджетный смартфон с хорошей камерой. За свои деньги у POCO M5s просто отличная камера. Фото: Польза NET. Фото.

За свои деньги у POCO M5s просто отличная камера. Фото: Польза NET

POCO M5s в России

POCO M5s на AliExpress

В качестве основной камеры здесь используется 64-мегапиксельный сенсор OmniVision OV64B с хорошей детализацией, а помогает ему сверхширик на 8 МП, чтобы вы могли сфотографировать большую компанию. Работает POCO M5s на сносном процессоре Helio G95 и помимо неплохих фотовозможностей предлагает сочный AMOLED-экран. Правда, с частотой обновления всего 60 Гц. Зато с ним аккумулятор на 5000 мАч спокойно держит заряд полтора дня.

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Смартфон с хорошей камерой до 20000

Тем, кто ищет камерофон до 20000 стоит поторопиться с покупкой TECNO Camon 19 Pro. Во-первых, его уже почти смели с полок российских магазинов. Во-вторых, на момент публикации материала при заказе смартфона на Мегамаркете возвращают 30% его стоимости в виде бонусов Спасибо.

Смартфон с хорошей камерой до 20000. Этот смартфон фотографирует лучше нового TECNO Camon 20 Pro. Фото: MegaObzor.com. Фото.

Этот смартфон фотографирует лучше нового TECNO Camon 20 Pro. Фото: MegaObzor.com

Camon 19 Pro на Яндекс Маркете

Camon 19 Pro на Мегамаркете

И чем же так интересен смартфон TECNO Camon 19 Pro? В первую очередь нас интересует его основная камера. В этой модели используется крупный сенсор Samsung S5KGWB с оптической стабилизацией, который дополняется 50-мегапиксельным телевиком с двукратным приближением без потери качества. Настоящая редкость для недорогого смартфона на Андроид! С точки зрения производительности это все тот же POCO M5s, но с IPS-экраном, имеющим частоту обновления 120 Гц.

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Недорогой смартфон с хорошей камерой

Как ни странно, в 2023 году себя отлично зарекомендовал смартфон Galaxy A34 от Samsung. Он оказался самым сбалансированным в линейке корейской компании, предложив классную камеру на 48 МП с оптической стабилизацией. Также в пользу недорогого камерофона говорят мощный процессор Dimensity 1080 и отличные алгоритмы обработки изображения. Уж в этом Samsung знает толк.

Недорогой смартфон с хорошей камерой. Самый сбалансированный Samsung 2023 года. Фото: MadCoby. Фото.

Самый сбалансированный Samsung 2023 года. Фото: MadCoby

Купить Samsung Galaxy A34

Кроме классной основной камеры Samsung Galaxy A34 имеет сверхширик на 8 МП и 5-мегапиксельный макромодуль. Также от смартфона до 25000 вы получите крутой AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, емкий аккумулятор на 5000 мАч и стильный корпус с влагозащитой по стандарту IP67.

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realme 11 Pro+ 5G — смартфон с камерой 200 МП

К большому количеству мегапикселей принято относиться скептически, но в случае с realme 11 Pro+ 5G все иначе. Его основная камера на 200 МП не только имеет высокое разрешение, но и обладает матрицей большого размера (1/1.4″). Она отлично фотографирует даже при недостаточном освещении, а оптическая стабилизация позволяет адекватно снимать объекты в движении.

realme 11 Pro+ 5G — смартфон с камерой 200 МП. Такая эпичная камера просто не может фотографировать плохо. Фото: GSMArena Official. Фото.

Такая эпичная камера просто не может фотографировать плохо. Фото: GSMArena Official

realme 11 Pro+ в России

realme 11 Pro+ на AliExpress

Основа дополняется сверхшириком на 8 МП и 32-мегапиксельной фронталкой. Похожий набор камер за те же деньги вы также встретите в смартфоне Redmi Note 12 Pro+ 5G. Модель от суббренда Xiaomi будет менее производительной, но алгоритмы искусственного интеллекта у нее чуть лучше справляются с обработкой снимков, сделанных при плохих условиях.

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Камерофон Infinix Zero 30 5G

Пожалуй, самым сбалансированным камерофоном до 30000 является Infinix Zero 30 5G. Да, его основная камера на 108 МП с оптической стабилизацией немного уступает решениям realme и Redmi, однако дополнительные сенсоры выносят конкурентов одной левой. В ночном режиме сверхширик Infinix Zero 30 5G отлично фотографирует при плохом освещении, что является редкостью для подобного класса устройств. Но главное преимущество смартфона — его фронталка на 50 МП с автофокусом по глазам и полноценной вспышкой.

Камерофон Infinix Zero 30 5G. У этого телефона не только крутая камера, но и классный дизайн. Фото.

У этого телефона не только крутая камера, но и классный дизайн

Купить Infinix Zero 30 5G

Оценить способности этого смартфона с хорошей камерой до 30000 вы можете в полноценном обзоре Infinix Zero 30 5G, размещенном на нашем сайте. В конце лишь отмечу, что данная модель намного мощнее Redmi Note 12 Pro+ и realme 11 Pro+, а потому за Infinix не грех заплатить и 33-35 тысяч рублей, если его не получится урвать на распродаже по более низкой цене.

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