Самой популярной технологией быстрой зарядки является Quick Charge. Мы рассмотрим устройства с двумя последними версиями Quick Charge 4 и Quick Charge 4+, так как именно их можно чаще всего встретить в современных смартфонах. Но при этом не обделим вниманием и другие аппараты с иными технологиями.

Смартфоны с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4:

ASUS ZenFone 6

Lenovo Z6 Pro

LG G7 ThinQ

LG G8 ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Смартфоны с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+:

AGM X3

Black Shark 2

BQ Aquaris X2

BQ Aquaris X2 Pro

Hisense U30

nubia mini

nubia Z17

nubia Z18

Qiku N7 pro

Razer Phone

Razer Phone 2

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A80

Smartisan R1

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Poco F1

ZTE AXON Pro 9

ZTE AXON 10 Pro

Почему в списке нет многих флагманских аппаратов?

Дело в том, что, если взять в качестве примера Galaxy S10, там используется Fast Adaptive Charging на основе старой технологии Quick Charge 2.0 с максимальной скоростью зарядки в 15 Вт.

Note10 поддерживает зарядку на 25 Вт, а Note10+ на 45 Вт. В последнем используется стандарт USB-PD — это конкурент Qualcomm Quick Charge. Из-за плачевного опыта с Note7 в Note10+ вы не сможете использовать любые зарядные устройства. Note-линейка поддерживает зарядные устройства стандарта PPS (Programming Power Supply). Данный стандарт позволяет изменить стандартный вольтаж и силу тока, которую поддерживает технология Power Delivery. PPS уменьшает потерю энергии и нагрев за счёт медленного увеличения вольтажа и уменьшения силы тока в момент зарядки.

Кроме того, Note10+, помимо PPS-зарядки, необходим специальный кабель с маркировкой «E». В Samsung более трепетно относятся к нагреву во время зарядки, к тому же 25 Вт зарядка в Note10 показывает себя лучше зарядки на 30 Вт в OnePlus 7T.

Технология Power Delivery популярна наравне с QC и используется, в том числе, компанией Apple.

Quick Charge

Quick Charge 4 была представлена в 2016 году, и именно с этой версии появилась возможность использовать кабель Type-C. Появилась совместимость со стандартом Power Delivery. При подключении устройства к зарядке первым делом произойдет проверка на наличие поддержки Power Delivery. Если устройство не поддерживает стандарт, подключится QC4.

Quick Charge 4 и Quick Charge 4+ поддерживают максимальную мощность до 100 Вт, тогда как QC 2.0 и 3.0 поддерживали зарядку на 36 Вт. С приходом QC4 появилась возможность заряжать смартфон до 100% всего за 15 минут.

Oppo Reno Ace — смартфон с самой быстрой зарядкой в мире

Смартфон оснащается аккумулятором на 4000 мАч и заряжается до 100% всего за 31 минуту. Всего за 15 минут смартфон может зарядиться до 57%. В Oppo удалось реализовать настолько быструю зарядку благодаря технологии Super VOOC 2.0 и двум блокам заряда, из-за чего тепло равномерно распределяется по корпусу устройства, не позволяя ему взорваться, как это было в случае с Note 7.

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Вот так выглядит процесс зарядки смартфона:

5 мин: 10 процентов

10 мин: 37 процентов

15 мин: 57 процентов

20 мин: 76 процентов

25 мин: 92 процентов

28 мин: 98 процентов

29 мин: 99 процентов

30 мин: 99 процентов

Гонка за скоростью заряда может стать новым трендом 2020 года. Рынок, помимо хороших экранов и камер, требует хорошей автономности, и быстрая зарядка — один из способов улучшить этот показатель.

Аккумуляторы являются главной проблемой развития рынка мобильных устройств наравне с нагревом. Разработчики софта ограничены производительностью процессора, а они, в свою очередь, ограничены нагревом и энергопотреблением. Конечно, возможно придумать эффективную систему охлаждения, но что делать с аккумуляторами? Быстрая зарядка решает лишь часть проблем, необходима новая технология аккумуляторов на основе графена.

Какой смартфон из списка показался вам самым интересным? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.