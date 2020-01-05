Список смартфонов с быстрой зарядкой 2020 года 0

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Олег Кусов

Самой популярной технологией быстрой зарядки является Quick Charge. Мы рассмотрим устройства с двумя последними версиями Quick Charge 4 и Quick Charge 4+, так как именно их можно чаще всего встретить в современных смартфонах. Но при этом не обделим вниманием и другие аппараты с иными технологиями.

Oppo Reno Ace — смартфон с самой быстрой зарядкой

Смартфоны с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4:

  • ASUS ZenFone 6
  • Lenovo Z6 Pro
  • LG G7 ThinQ
  • LG G8 ThinQ
  • LG V40 ThinQ
  • LG V50 ThinQ
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro

Смартфоны с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+:

  • AGM X3
  • Black Shark 2
  • BQ Aquaris X2
  • BQ Aquaris X2 Pro
  • Hisense U30
  • nubia mini
  • nubia Z17
  • nubia Z18
  • Qiku N7 pro
  • Razer Phone
  • Razer Phone 2
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Samsung Galaxy A70
  • Samsung Galaxy A80
  • Smartisan R1
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi A2
  • Xiaomi Mi MIX 3
  • Xiaomi Mi MIX 3 5G
  • Xiaomi Poco F1
  • ZTE AXON Pro 9
  • ZTE AXON 10 Pro

Почему в списке нет многих флагманских аппаратов?

Дело в том, что, если взять в качестве примера Galaxy S10, там используется Fast Adaptive Charging на основе старой технологии Quick Charge 2.0 с максимальной скоростью зарядки в 15 Вт.

Note10 поддерживает зарядку на 25 Вт, а Note10+ на 45 Вт. В последнем используется стандарт USB-PD — это конкурент Qualcomm Quick Charge. Из-за плачевного опыта с Note7 в Note10+ вы не сможете использовать любые зарядные устройства. Note-линейка поддерживает зарядные устройства стандарта PPS (Programming Power Supply). Данный стандарт позволяет изменить стандартный вольтаж и силу тока, которую поддерживает технология Power Delivery. PPS уменьшает потерю энергии и нагрев за счёт медленного увеличения вольтажа и уменьшения силы тока в момент зарядки.

Кроме того, Note10+, помимо PPS-зарядки, необходим специальный кабель с маркировкой «E». В Samsung более трепетно относятся к нагреву во время зарядки, к тому же 25 Вт зарядка в Note10 показывает себя лучше зарядки на 30 Вт в OnePlus 7T.

Технология Power Delivery популярна наравне с QC и используется, в том числе, компанией Apple.

Quick Charge

Quick Charge 4 была представлена в 2016 году, и именно с этой версии появилась возможность использовать кабель Type-C. Появилась совместимость со стандартом Power Delivery. При подключении устройства к зарядке первым делом произойдет проверка на наличие поддержки Power Delivery. Если устройство не поддерживает стандарт, подключится QC4.

Quick Charge 4 и Quick Charge 4+ поддерживают максимальную мощность до 100 Вт, тогда как QC 2.0 и 3.0 поддерживали зарядку на 36 Вт. С приходом QC4 появилась возможность заряжать смартфон до 100% всего за 15 минут.

Oppo Reno Ace — смартфон с самой быстрой зарядкой в мире

Смартфон оснащается аккумулятором на 4000 мАч и заряжается до 100% всего за 31 минуту. Всего за 15 минут смартфон может зарядиться до 57%. В Oppo удалось реализовать настолько быструю зарядку благодаря технологии Super VOOC 2.0 и двум блокам заряда, из-за чего тепло равномерно распределяется по корпусу устройства, не позволяя ему взорваться, как это было в случае с Note 7.

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Вот так выглядит процесс зарядки смартфона:

  • 5 мин: 10 процентов
  • 10 мин: 37 процентов
  • 15 мин: 57 процентов
  • 20 мин: 76 процентов
  • 25 мин: 92 процентов
  • 28 мин: 98 процентов
  • 29 мин: 99 процентов
  • 30 мин: 99 процентов

Гонка за скоростью заряда может стать новым трендом 2020 года. Рынок, помимо хороших экранов и камер, требует хорошей автономности, и быстрая зарядка — один из способов улучшить этот показатель.

Аккумуляторы являются главной проблемой развития рынка мобильных устройств наравне с нагревом. Разработчики софта ограничены производительностью процессора, а они, в свою очередь, ограничены нагревом и энергопотреблением. Конечно, возможно придумать эффективную систему охлаждения, но что делать с аккумуляторами? Быстрая зарядка решает лишь часть проблем, необходима новая технология аккумуляторов на основе графена.

Какой смартфон из списка показался вам самым интересным? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.

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