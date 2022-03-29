Стоит ли покупать Galaxy A52 в 2022 в России под санкциями

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Выбрать новый смартфон всегда было задачей довольно нетривиальной. Только единицы могли сразу решить, какой аппарат они хотят, и, купив его, не мучиться в раздумьях, была ли оправданной эта покупка. Но, даже если вы уже имели хоть какое-то представление о том, каким должен быть ваш следующий телефон, наверняка резкий рост курса доллара все испортил. В результате большая часть всех смартфонов, доступных на российском рынке, подрожала на 50-70%, так что даже самые бюджетные модели превратились во вполне себе не дешёвые. А стоит ли покупать Galaxy A52 на таких условиях?

Galaxy A52

Galaxy A52 — отличный смартфон для покупки в 2022 году

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕН. СРОЧНО❗️

Несмотря на то что цены на смартфоны в России в последнее время выросли довольно существенно, их функциональный состав и практичность остались на прежнем уровне. Поэтому, на мой взгляд, было бы нелогично покупать какой-нибудь Redmi 10 за 22 тысячи рублей только потому, что Xiaomi сходит с ума. Ведь за эти деньги вы получите минимум возможностей. Куда лучше немного доплатить за Galaxy A52. Причём ключевое слово тут именно «немного».

Характеристики Galaxy A52

Galaxy A52 почти подешевел до докризисного уровня

Начав было дорожать на российском рынке, цена Galaxy A52 довольно быстро пошла на спад. Если ещё неделю назад прайс смартфона на пике достигал 40 тысяч рублей, то сегодня это цифры совершенно другого порядка. Например, в рознице Билайна и в торговой сети Galaxy A52 можно купить за 29 990 рублей. Это одна из причин, по которой реально можно выбрать этот смартфон даже в 2022 году. Ведь сегодня это отличная цена, за которую довольно сложно найти что-то вменяемое.

Вот, сравните Galaxy A52 с ценами на другие популярные Android-смартфоны:

  • Redmi Note 10 Pro — 32 990 рублей;
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE — 34 990 рублей;
  • Honor 50 — 34 990 рублей;
  • Huawei Nova 9 — 39 990 рублей.

Как видите, многие сопоставимые аппараты сегодня в России продаются ощутимо дороже, чем Galaxy A52. А ведь он по сравнению с ними обладает рядом серьёзных преимуществ.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НА НАШ ТЕЛЕГРАМ, А ТО ПОТОМ ПОЗДНО БУДЕТ

Во-первых, это его характеристики. Аппарат имеет достойный набор спецификаций, которые делают его очень перспективным устройством, которое можно брать на несколько лет вперёд.

  • Дисплей — 6,5 дюймов, 90 Гц
  • Память — 8/128, 12/256 ГБ
  • Процессор — Snapdragon 720G
  • Аккумулятор — 4500 мА*ч
  • Зарядка — 25 Вт
  • Камера — 64 Мп

Во-вторых, Galaxy A52 — это самый долго обновляемый смартфон на Android из среднего ценового сегмента. Ему, в отличие от всех остальных аппаратов, светит целых 4 года программной поддержки, 3 из которых — это новые версии ОС. А ведь он ещё и апдейты получает довольно быстро. Например, сегодня A52 уже обновляется до Android 12 по всему миру, в то время как даже многие флагманские модели не получили обновление.

Galaxy A52 или Galaxy A53

Galaxy A52 — очень перспективный смартфон даже на фоне A53

В-третьих, Galaxy A52 ещё позволяет свободно расплачиваться бесконтактным способом без задействования Mir Pay или SberPay. Фирменный сервис Samsung — Samsung Pay — по-прежнему работает в России и, насколько можно судить, отключаться как Apple Pay не собирается. Всё-таки корейцы решили не уходить с российского рынка, а значит, отключать Samsung Pay и разрывать договор с НСПК, оператором карт Мир, не имеет смысла.

В-четвёртых, на руку Galaxy A52, как ни странно, играет новый A53. Все мы знаем, что Samsung уже выпустила очередную новинку серии Galaxy A. Она действительно получилась лучше модели предыдущего поколения по ряду показателей. Но при этом подорожала почти на 10%, из-за чего в России цена Galaxy A53 в лучшем случае составит 40-42 тысяч рублей.

❗️ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫКЛАДЫВАЕТ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Есть ли там за что переплачивать? Ну, откровенно говоря, нет. Несмотря на то новинка стала реально мощнее, Samsung вернулась к использованию своих фирменных чипов Exynos, отказавшись от Snapdragon, что не очень хорошо. Ёмкость аккумулятора Galaxy A53 осталась на том же уровне, как и скорость зарядки. Но вот блок питания из комплекта поставки уже убрали, при этом не постеснявшись взвинтить цену.

Понятное дело, что причиной для увеличения прайса стал дисплей на 120 Гц и поддержка 5G. Но все мы понимаем, что оценить преимущества повышенной частоты обновления экрана можно только в нескольких задачах вроде просмотра фильмов или играх, а 5G у нас вообще не работает. Так что режима 90 Гц и поддержки LTE в Galaxy A52 нашему пользователю должно быть более чем достаточно, особенно, если учесть более вменяемую цену.

Теги
Лонгриды для вас
не вижу
Телефоны, которые так и не вышли в 2021 году

В 2021 году появилось несколько фантастических телефонов, таких, как серия Samsung Galaxy S21, дуэт Google Pixel 6, семейство Xiaomi Mi 11, складные устройства Galaxy третьего поколения и серия OnePlus 9. Но это не все, чего мы ждали. Были и другие устройства, которые мы хотели увидеть. Одни из них должны были поразить нас своими характеристиками, а другие - показать совершенно новый форм-фактор, основанный на технологиях будущего. Сейчас, когда год уже закончился, пришло самое время подвести итоги и вспомнить модели, которые мы так и не увидели. Может быть они просто откладываются, но есть вероятность, что их выход могут и отменить.

Читать далее
У Samsung могут быть проблемы с выпуском новых флагманов

Еще на прошлой неделе появились слухи о том, что Samsung столкнулась с проблемой. Если другие производители, испытав трудности, просто снижали объемы производства, то Samsung иногда приходилось намного труднее. Все из-за того, что она сама занимается производством большого количества оборудования. То, что сейчас происходит, может привести к невозможности выпуска действительно прорывного смартфона в следующем году. И пусть устройства бренда просто будут на уровне конкурентов, это все равно может оказать большое влияние на будущее Samsung. Не хочется никого пугать и излишне драматизировать ситуацию, поэтому давайте поговорим более предметно.

Читать далее
Samsung потеряла 190 ГБ исходных кодов и данных безопасности. Они утекли в Сеть

Так уж получается, что если одна компания отметилась в центре какого-то скандала, то они продолжают преследовать ее и дальше. Может быть это просто совпадение или более пристальное внимание, но сложно не заметить, что такое происходит. Например, Samsung… Сначала она схитрила с частотой обновления экрана нового Galaxy S22, потом что-то пошло не так с камерами, дальше было уличение в том, что уже несколько лет компания обманывает тесты производительности. Теперь проблема пришла извне и касается хакеров, которые похитили данные, относящиеся к обеспечению безопасности. Что это такое и стоит ли переживать пользователям? Давайте разбираться.

Читать далее
Новый комментарий