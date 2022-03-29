Стоит ли покупать Galaxy A52 в 2022 в России под санкциями

Выбрать новый смартфон всегда было задачей довольно нетривиальной. Только единицы могли сразу решить, какой аппарат они хотят, и, купив его, не мучиться в раздумьях, была ли оправданной эта покупка. Но, даже если вы уже имели хоть какое-то представление о том, каким должен быть ваш следующий телефон, наверняка резкий рост курса доллара все испортил. В результате большая часть всех смартфонов, доступных на российском рынке, подрожала на 50-70%, так что даже самые бюджетные модели превратились во вполне себе не дешёвые. А стоит ли покупать Galaxy A52 на таких условиях?

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Несмотря на то что цены на смартфоны в России в последнее время выросли довольно существенно, их функциональный состав и практичность остались на прежнем уровне. Поэтому, на мой взгляд, было бы нелогично покупать какой-нибудь Redmi 10 за 22 тысячи рублей только потому, что Xiaomi сходит с ума. Ведь за эти деньги вы получите минимум возможностей. Куда лучше немного доплатить за Galaxy A52. Причём ключевое слово тут именно «немного».

Характеристики Galaxy A52

Начав было дорожать на российском рынке, цена Galaxy A52 довольно быстро пошла на спад. Если ещё неделю назад прайс смартфона на пике достигал 40 тысяч рублей, то сегодня это цифры совершенно другого порядка. Например, в рознице Билайна и в торговой сети Galaxy A52 можно купить за 29 990 рублей. Это одна из причин, по которой реально можно выбрать этот смартфон даже в 2022 году. Ведь сегодня это отличная цена, за которую довольно сложно найти что-то вменяемое.

Вот, сравните Galaxy A52 с ценами на другие популярные Android-смартфоны:

Redmi Note 10 Pro — 32 990 рублей;

Xiaomi 11 Lite 5G NE — 34 990 рублей;

Honor 50 — 34 990 рублей;

Huawei Nova 9 — 39 990 рублей.

Как видите, многие сопоставимые аппараты сегодня в России продаются ощутимо дороже, чем Galaxy A52. А ведь он по сравнению с ними обладает рядом серьёзных преимуществ.

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Во-первых, это его характеристики. Аппарат имеет достойный набор спецификаций, которые делают его очень перспективным устройством, которое можно брать на несколько лет вперёд.

Дисплей — 6,5 дюймов, 90 Гц

Память — 8/128, 12/256 ГБ

Процессор — Snapdragon 720G

Аккумулятор — 4500 мА*ч

Зарядка — 25 Вт

Камера — 64 Мп

Во-вторых, Galaxy A52 — это самый долго обновляемый смартфон на Android из среднего ценового сегмента. Ему, в отличие от всех остальных аппаратов, светит целых 4 года программной поддержки, 3 из которых — это новые версии ОС. А ведь он ещё и апдейты получает довольно быстро. Например, сегодня A52 уже обновляется до Android 12 по всему миру, в то время как даже многие флагманские модели не получили обновление.

Galaxy A52 или Galaxy A53

В-третьих, Galaxy A52 ещё позволяет свободно расплачиваться бесконтактным способом без задействования Mir Pay или SberPay. Фирменный сервис Samsung — Samsung Pay — по-прежнему работает в России и, насколько можно судить, отключаться как Apple Pay не собирается. Всё-таки корейцы решили не уходить с российского рынка, а значит, отключать Samsung Pay и разрывать договор с НСПК, оператором карт Мир, не имеет смысла.

В-четвёртых, на руку Galaxy A52, как ни странно, играет новый A53. Все мы знаем, что Samsung уже выпустила очередную новинку серии Galaxy A. Она действительно получилась лучше модели предыдущего поколения по ряду показателей. Но при этом подорожала почти на 10%, из-за чего в России цена Galaxy A53 в лучшем случае составит 40-42 тысяч рублей.

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Есть ли там за что переплачивать? Ну, откровенно говоря, нет. Несмотря на то новинка стала реально мощнее, Samsung вернулась к использованию своих фирменных чипов Exynos, отказавшись от Snapdragon, что не очень хорошо. Ёмкость аккумулятора Galaxy A53 осталась на том же уровне, как и скорость зарядки. Но вот блок питания из комплекта поставки уже убрали, при этом не постеснявшись взвинтить цену.

Понятное дело, что причиной для увеличения прайса стал дисплей на 120 Гц и поддержка 5G. Но все мы понимаем, что оценить преимущества повышенной частоты обновления экрана можно только в нескольких задачах вроде просмотра фильмов или играх, а 5G у нас вообще не работает. Так что режима 90 Гц и поддержки LTE в Galaxy A52 нашему пользователю должно быть более чем достаточно, особенно, если учесть более вменяемую цену.