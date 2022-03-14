Samsung назвала дату презентации Galaxy A53. Разбираемся, каким он будет

Недорогой телефон с приличным набором функций, современным дизайном и именитым производителем. Нет, это не iPhone SE 3, о котором многие говорят с момента презентации на прошлой неделе. Это линейка телефонов Samsung Galaxy A. В 2020 году Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в России. Начиная с прошлого года, устройства линейки стали не просто бюджетниками, а поднялись в средний класс, но они все равно остались в числе лидеров продаж. Сейчас пришло время познакомиться с новым Galaxy A53 и другими моделями серии. Samsung объявила, что представит их 17 марта ,и нам очень интересно, какими они будут. Кое-какие данные у нас уже есть.

Когда выйдет Samsung Galaxy A53

Samsung уже начала рассылать приглашения на свое второе мероприятие в этом году, которое должно пройти в четверг, 17 марта 2022 года, в 18:00 по московскому времени (в 10:00 по восточному). Порадовать нас в этот раз и провести живую презентацию компания не смогла (или не захотела). Она снова пройдет в онлайн-формате, где нам снова покажут красивые записанные заранее ролики. В конце статьи я скажу, где можно посмотреть презентацию. Но самое главное — какие телефоны нам покажут, не так ли?

Каким будет Galaxy A53

Сразу хочется добавить, что у нас нет точной информации о том, какими именно будут новые телефоны, и мы можем только предполагать и собирать слухи. Но во-первых, слухов было более чем достаточно, а во-вторых, не надо быть пророком, чтобы понимать очевидные вещи, которые будут в новых телефонах.

Ходят слухи, что Samsung добавит в линейку две новые модели: Galaxy A73 и A53. В прошлом году это были Galaxy A72 и A52, которые представили на мероприятии Unpacked. Проходило оно примерно в то же время, что и презентация, которая нас ждет на этой неделе. И вот пришло время обновлять обе модели.

Все слухи говорят о том, что новые телефоны получат поддержку 5G. Это вполне логично, так как сейчас уже даже некоторые бюджетные модели предлагают поддержку новых сетей. Пусть в России такие сети пока и не развернуты, несмотря на тестовые запуски в некоторых городах, но это все равно важно. Время идет вперед, 5G рано или поздно у нас появится, а это значит, что пришло время покупать устройства с его поддержкой.

Правда, тут надо вспомнить, что у Galaxy A52 в некоторых версиях была поддержка 5G. Но было это в модели А52 5G, а сейчас можно рассчитывать на появление такой поддержки во всех версиях. Galaxy A72 вообще не имел поддержки 5G, а значит для него это действительно будет большим обновлением.

Характеристики нового Samsung

Что касается внешнего вида, естественно телефоны получат большой экран с тонкими рамками, а диагональ экрана A73 будет 6,7 дюйма. Galaxy A53 традиционно получит более компактный экран с диагональю 6,5 дюймов.

В основе производительности будут лежать процессоры Snapdragon 750G для Galaxy A73 и собственный чипсет Samsung Exynos 1200 для Galaxy A53.

Предыдущее поколение поставлялось с объемом памяти 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ для обеих версий телефона. Это довольно сбалансированное и современное предложение для смартфона средней ценовой категории, поэтому можно рассчитывать, что в этом году мы увидим такие же или схожие значения. Если что-то и изменится, то мы не увидим 4 ГБ оперативной памяти, хотя для младшей модели ее, скорее всего, оставят.

Сколько будет стоит Galaxy A53

На старте продаж Galaxy A53 можно было купить за 27 990 рублей. Сейчас на сайте Samsung он продается по цене от 29 990 рублей за минимальную версию 4/128 ГБ. С большой долей вероятности цена новинки в России будет выше, но вряд ли намного. Если Samsung будет сдерживать рост цен, то можно рассчитывать на старт от 35 000 рублей. В этом случае новинка будет очень популярной и будет пользоваться огромным спросом.

Где посмотреть презентацию Samsung

Посмотреть мероприятие Awesome Galaxy A, намеченное на 17 марта, можно на сайте Samsung, где перед началом трансляции появится ссылка на нее. Так ее можно будет найти на YouTube, на официальном канале Samsung, где она будет транслироваться в прямом эфире.