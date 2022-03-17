120 Гц, два дня работы и мощный процессор. Samsung выпустила Galaxy A53

Телефоны Galaxy A5x всегда были одними из самых продаваемых моделей не только среди смартфонов Samsung, но часто и всего среднего класса. Прошлогодний Galaxy A52 тоже разошелся очень хорошими тиражами. Так что у устройства, которое последует за ним в 2022 году, должен быть большой потенциал, чтобы перебить его результат. Galaxy A52 показал некоторые важные обновления, такие как дисплей с частотой 90 Гц, стереодинамики, большую батарею и более быструю зарядку. Новый телефон, который представили сегодня, показал, что это не предел, и мы можем получить больше.

Новый Samsung Galaxy A53

Интересно, что Samsung не стала ломать то, что есть, и делать из новинки суперфлагман, а лишь точечно его улучшила, но то, что она в него добавила, вызовет у многих желание купить это устройство.

Дизайн не претерпел серьезных изменений. Как и его предшественники, смартфон имеет пластик на задней стенке и по бокам. Он однотонный и не имеет никакой текстуры или узоров. На выбор максимально предлагается четыре цвета, каждый из которых получил приставку ”Awesome”. Это слово, в переводе означающее ”Потрясающий”, является неотъемлемой частью рекламной кампании этой линейки. Поэтому и цвета называются Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue и Awesome Peach. По-нашему черный, белый, голубой и персиковый.

Экран смартфона прикрыт стеклом Gorilla Glass 5, а от воды и пыли корпус защищен сертификацией IP67. Это значит, что во время испытаний он выдержал погружение в пресную воду на глубину до одного метра на полчаса.

Лучший экран в недорогом телефоне

Сам экран ”на бумаге” стал лучше. В отличие от прошлогодних 90 Гц теперь он обновляется с частотой 120 Гц. Его диагональ 6,5 дюймов, а яркость 800 нит и это Super AMOLED Infinity-O с разрешением FHD+. Это было отдельно подчеркнуто в рекламном ролике модели. Немногие телефоны в этой ценовой категории предлагают такую частоту обновления.

Как и его предшественник, Galaxy A53 оснащен стереодинамиками, однако любимого многими разъема для наушников 3,5 мм больше нет. Samsung удалила его из устройства, и это решение наверняка не понравится многим пользователям, хотя и говорит о том, что его время окончательно прошло в смартфонах.

Samsung запатентовала самый странный телефон в мире.

Какой процессор в Samsung Galaxy A53

Samsung оснастила Galaxy A53 новым 5-нм процессором Exynos 1280 с поддержкой 5G. Компания утверждает, что он обеспечивает улучшение работы в многоядерном режиме на 18% и впечатляющий прирост производительности графического процессора на 43% по сравнению с Galaxy A52 5G на базе Snapdragon 750G.

Новый чипсет сочетается с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. На фоне предшественника это шаг вперед. Да и безотносительно этого для цены A53 результат довольно неплох. Не зря же Samsung говорит о потенциале этого устройства для мобильных игр. Это мы еще проверим, но стремление компании к этому прослеживается уже давно.

Galaxy A53 имеет 64-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией как и его предшественник. Остальная часть массива камер аналогична и включает в себя 12-мегапиксельную сверхширокую камеру, 5-мегапиксельный датчик глубины и 5-мегапиксельную макрокамеру. Камеры с увеличением снова нет. Видимо, это оставили для модели следующего года. Иначе это объяснить сложно. Особенно при наличии макрокамеры.

Правда ли, что Samsung уходит с российского рынка.

Два дня работы от аккумулятора

Батарея — одно из наиболее значимых обновлений, которые Samsung сделала для Galaxy A53. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, но зарядки в комплекте нет. Поэтому придется потратиться на покупку соответствующей зарядки, если у вас ее нет.

Samsung утверждает, что емкости батареи хватит на два дня автономной работы. Но такие смелые заявления надо проверять на практике. Поэтому подписывайтесь на наш Яндекс Дзен, чтобы не пропустить, когда мы проведем такое тестирование.

Galaxy A53 поставляется с Android 12 и One UI 4.1 из коробки. Таким образом, он имеет много тех же функций, что и последние флагманы Samsung. У Galaxy A53 есть одно важное преимущество перед всеми предыдущими моделями среднего класса.

Компания подтвердила, что новинка получит четыре года обновлений Android. Она также получает пять лет обновлений безопасности. В своем сегменте это неслыханная роскошь, которая только начала появляться среди премиальных моделей. Samsung молодцы, что тут еще можно сказать.

Exynos или Snapdragon: какой процессор лучше для Samsung.

Сколько стоит Samsung Galaxy A53

По тому, что мы уже увидели, Galaxy A53 выглядит достойным преемником предыдущей модели. Он производил отличное впечатление, но сейчас все должно стать еще лучше. Посмотрим, будет ли этот телефон хорошо продаваться.

Его цена стартует от 450 евро (примерно 50 000 рублей), а продажи начнутся 1 апреля в ряде регионов. Цена в России пока неизвестна, но говорить можно о порядке 50-60 тысяч рублей. Это много, но времена изменились. Будет более дешевая модель, которая не получит 90 Гц вместо 120 Гц, более простые камеры и меньший дисплей. Она получила название Galaxy A33 5G и будет продаваться по цене от 370 евро. По курсу на момент подготовки статьи это примерно 42 000 рублей.