Какой смартфон лучше купить вместо Galaxy A53

Совсем недавно Samsung выпустила Galaxy A53, который должен стать новым бестселлером среди всех смартфонов компании. Аппарат и вправду оказался весьма неплохим. Соблюдая преемственность между моделями, новинка получила заметный аппаратный и программный апгрейд, не только став производительнее своих предшественников, но и увеличив количество причитающихся ей обновлений Android до четырёх. Однако Galaxy A53 — откровенно не идеальный смартфон. Не идеальный хотя бы потому, что в той же ценовой категории есть и другой аппарат, который практически во всём лучше.

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Я говорю про Galaxy M53. Возможно, вы о нём ещё ничего не слышали. Причины на это могут быть самые разные. Во-первых, потому что этот аппарат только-только вышел и ещё не добрался до России, как, впрочем, и Galaxy A53, который у нас ещё тоже официально не продаётся. Во-вторых, сама линейка Galaxy M, хоть и довольно близка концептуально и технически к аппаратам Galaxy A, почему-то не пользуется такой популярностью. И совершенно напрасно.

Сравнение Galaxy A53 и Galaxy M53

Galaxy M53, как ясно из названия, относится к одной и той же линейке, что и Galaxy A53, но имеет более продвинутые характеристики при сопоставимой цене. Смотрите сами:

Дисплей

Galaxy A53 — 6,5 дюйма

Galaxy M53 — 6,7 дюйма

Процессор

Galaxy A53 — Exynos 1280

Galaxy M53 — Dimensity 9000

Камера

Galaxy A53 — 64/12/5/5 Мп

Galaxy M53 — 108/8/2/2 Мп

Память

Galaxy A53 — 6/128, 8/256 ГБ

Galaxy M53 — 6/128, 8/128, 8/256 ГБ

Аккумулятор

Galaxy A53 — 5000 мА*ч

Galaxy M53 — 5000 мА*ч

Операционная система

Galaxy A53 — Android 12

Galaxy M53 — Android 12

Вес

Galaxy A53 — 189 гр

Galaxy M53 — 176 гр

Сканер отпечатков

Galaxy A53 — в дисплее

Galaxy M53 — в кнопке питания

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Как видите, большинство характеристик Galaxy A53 и M53 совпадает. Однако в ключевых аспектах «Эмка» всё-таки лучше. Именно из-за этого, пусть и незначительного на первый взгляд, превосходства лично я бы предпочёл купить именно её, потому как от этого зависит то, насколько а) мне будет удобно пользоваться этим смартфоном и б) насколько хорошо он покажет себя с технической стороны.

Что лучше: Galaxy M53 или A53

Главный и неоспоримый плюс Galaxy M53 для меня — это, конечно, его дисплей. Дополнительные 0,2 дюйма являются очевидным преимуществом, которое позволяет видеть на экране больше информации и удобнее с ней взаимодействовать. Благодаря максимально большой матрице даже можно говорить об эффекте погружения, потому что смартфон обычно держится на расстоянии 30-40 см от лица, а значит, ваш взор почти не захватывает элементы вокруг него.

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Кто бы что ни говорил, но даже 0,2 дюйма действительно решают. Иначе бы производители не стремились увеличивать экраны своих смартфонов. Та же Apple переиначила конструкцию своего топового аппарата, чтобы добавить ему ещё 0,2 дюйма. Ведь полезная площадь от этого возрастает куда существеннее, потому что диагональ увеличивает экран и в высоту, и в ширину. Я уже не говорю о повышенной частоте обновления, которая лучше всего ощущается именно на больших панелях.

Недорогой камерофон от Samsung

Второй важный аспект — это камера. Galaxy M53 получил топовый модуль в модельном ряду смартфонов Samsung с разрешением 108 Мп. Круче на сегодня просто не существует. Безусловно, программное обеспечение тут явно не от флагмана. Поэтому снимать на уровне Galaxy S22 новинка вряд ли будет. Но Samsung традиционно славилась классными камерами. Поэтому высоко вероятно, что и новый модуль в Galaxy M53 проявит себя только с самой лучшей стороны.

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Естественно, высокое разрешение — это не ключевой залог качественной съёмки. Но в данном случае цифры являются внешним указателем на возросшие возможности камеры. С технической точки зрения Samsung подтянула и детализацию, и возможности ночного видения, и контрастность снимков. По итогу при прочих равных камера Galaxy M53 скорее всего будет снимать несколько лучше, чем A53, в зависимости от условий съёмки. Ведь при ярком солнечном свете результаты явно будут идентичными. Но при недостатке света или съёмке удалённых объектов различия должны быть заметны.

Какой смартфон Samsung лучше купить

Теперь по цене. Galaxy M53 стоит всего на 30 долларов дороже, чем Galaxy A53 — 460 долларов против 430. Я специально указываю цену в долларах, потому что ни тот, ни другой смартфон в России ещё не продаются. Как по мне, это небольшая переплата за возможность получить смартфон с лучшей камерой и дисплеем, который при этом по весу даже легче, чем A53. Как это удалось инженерам Samsung, я не знаю. Но факт остаётся фактом — M53 при больших габаритах весит на 10% меньше.

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Если пересчитать цены Galaxy A53 и M53 на нашу валюту, то разница будет почти незаметной. Galaxy A53 у нас должен стоить около 30 тысяч рублей, а Galaxy M53 — 32-33. То есть фактически мы имеем смартфоны из одной и той же ценовой категории. Ведь 2-3 тысячи рублей — это откровенно небольшая переплата. Поэтому, когда оба аппарата появятся у нас в продаже, вы будете знать, какой из них лучше купить. Тем более, что скорее всего это произойдёт уже в обозримом будущем.