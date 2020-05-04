Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

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Иван Кузнецов 0

Xiaomi никогда не вела себя как ответственный производитель. Чтобы понять это, достаточно просто копнуть на поверхности. Постоянные перебои в качестве обновлений, тайная слежка за пользователями и, конечно, реклама в прошивке фирменных смартфонов. Однако всё это мелочи по сравнению с тем, что Xiaomi оснащает вполне себе привлекательные с аппаратной точки зрения аппараты процессорами, которые не позволяют прошивать их вручную, не предупреждая об этом самих пользователей. Думаете, такое невозможно? Очень даже возможно. Вот доказательства.

Смартфоны Xiaomi — не самый лучший вариант для покупки. И вот почему

Жим-жим: Xiaomi испугалась нового iPhone SE 2020

В конце прошлой неделе разработчики из команды Xiaomi.EU опубликовали официальный список устройств, которые получат MIUI 12. В него вошло 28 аппаратов, чьи владельцы могут рассчитывать на обновление. В их число вошло довольно много откровенно неновых и далеко не самых производительных по нынешним меркам смартфонов: Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 8, Redmi Note 5, Redmi Note 7 и другие. Вот только Redmi Note 8 Pro, который вышел меньше года назад, в список претендентов на MIUI 12 от Xiaomi.EU почему-то не вошёл.

Что такое Xiaomi EU

Сама Xiaomi, конечно, продолжит обновлять Redmi Note 8 Pro, но вот кастомных прошивок для него больше не ждите

Да, Xiaomi.EU – это независимая команда разработчиков, которая занимается адаптацией и локализацией обновлений MIUI для международного рынка. Именно благодаря им пользователи глобальных версий смартфонов Xiaomi могут получить доступ к бета-версиям прошивки, которые предназначаются только для китайцев. Поэтому прекращение поддержки Redmi Note 8 Pro не является официальным и официальные обновления MIUI для него по-прежнему будут выходить, но это ничуть не умаляет масштаба случившейся трагедии.

Смартфоны Xiaomi можно взломать через зарядку

Дело в том, что Redmi Note 8 Pro поставляется с процессором MediaTek Helio G90T. При всей своей производительности, за которую его даже назвали игровым, этот чип оказался не приспособлен для перепрошивок. В результате любые попытки установить на смартфон с этим «камнем» даже легитимную прошивку через рекавери приводит к тому, что аппарат превращается в кирпич. Причина такого поведения кроется в том, что при перепрошивке устройств на процессорах MediaTek используется утилита MediaTek SPFlashTool, которая работает только с авторизованными учётными записями Xiaomi.

Прошивка Redmi Note 8 Pro

Авторизованные учётные записи Xiaomi не могут получить ни рядовые пользователи, ни даже разработчики, потому что они предназначаются для администраторов и тестировщиков, участвующих в отладке программного обеспечения. Вот только ни Xiaomi, ни MediaTek пользователей об этом не предупреждали, спровоцировав таким образом окирпичивание не одного смартфона Redmi Note 8 Pro. А вот у оригинального Redmi Note 8 такой проблемы нет, потому что он работает на базе процессора Snapdragon 665.

Redmi Note 8 Pro может превратиться в кирпич, если попробовать его перепрошить

Так что же всё это значит? А то, что, во-первых, Xiaomi крайне безответственно подошла к вопросу проектирования своего смартфона, оснастив его непригодным для перепрошивки чипом. Во-вторых, Xiaomi не предупредила пользователей о том, что установка даже легитимной прошивки может привести к окирпичиванию аппарата. Ну, и, в-третьих, Redmi Note 8 Pro фактически стал отщепенцем на рынке Android-смартфонов, поскольку теперь ни одна команда разработчиков даже не подумает создавать для него кастомную прошивку.

Шпионаж как он есть: Xiaomi знает всё, что вы делаете со своим смартфоном

А ведь кастомные прошивки значат для Android-смартфонов очень и очень многое. После того, как производитель прекращает обновлять свой аппарат – а, как правило, происходит это довольно быстро – пользователи получают возможность и дальше поддерживать его в актуальном состоянии, устанавливая кастомные прошивки. Однако в случае с Redmi Note 8 Pro это стало невозможным, а значит, его покупатели, по сути, остались у разбитого корыта. Ещё посмотрим, выпустит ли сама Xiaomi для него MIUI 12. А то не исключено, что и она, посмотрев на независимых разработчиков, тоже откажется от его обновления.

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